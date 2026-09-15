성매매처벌법 전면 개정 촉구 나선 TK시민사회 "여성처벌 멈춰라"

큰사진보기 ▲대구여성인권센터와 대구경북지역 시민사회단체들은 15일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 성매매처벌법 전면 개정을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구여성인권센터 등 시민사회단체들은 성매매처벌법 시행 22주년을 앞두고 전면 개정을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

성매매방지법 시행 22년을 앞두고 대구경북지역 시민사회단체가 성매매 여성에 대한 처벌 중단과 성매매처벌법 전면 개정을 촉구하고 나섰다.(사)대구여성인권센터를 비롯한 대구경북지역 연대 단체들은 15일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 성매매 여성 인권 보장과 성착취 산업 규제, 국회의 조속한 법 개정을 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 성매매방지법이 시행된 지 22년이 지났지만 성매매는 우리 사회 곳곳에 일상적으로 존재하고 오프라인을 넘어 온라인과 디지털 공간이 결합하는 등 SNS와 플랫폼을 통한 알선과 국경을 넘는 성착취의 형태까지 확장되고 있다고 지적했다.이들은 특히 20여 년 전 제정된 현행법은 변화와 현실에 제대로 대응하지 못한 채 성매매 현장에 놓인 여성들을 '피해자'가 아닌 '처벌의 대상'으로 여전히 책임을 묻고 있다고 비판했다.지난 2025년 성매매실태조사에 따르면 한국 남성 10명 가운데 4명이 평생 한 번 이상 성구매 경험이 있는 것으로 나타났지만 국가는 성구매 수요나 알선 구조가 아닌 성매매 여성에게 처벌과 낙인을 가하고 있다는 것이다.그 결과 여성들은 처벌과 낙인 속에서 자신의 피해와 경험을 드러내고 목소리를 내기 어려워진 반면 현행법이 성매매 구조를 은폐하고 성착취 산업에 대한 사회적 책임을 면제해 주는 방패막이가 되고 있다고 주장했다.이들은 성매매방지법이 성착취를 가능하게 하는 수요를 원천 차단하고 성착취로 벌어들인 범죄수익을 철저히 몰수·추징하는 본래 취지에 부합하는 방향으로 전면개정을 해야 한다고 요구했다.그러면서 "성착취 산업을 해체하고 성매매경험 여성의 인권을 보장하는 법으로 전면 개정되어야 한다"며 "성매매처벌법 개정안 발의를 앞두고 있는 국회는 조속히 발의하고 개정안을 통과시켜야 한다"고 강조했다.송경인 대구경북여성단체연합 상임대표는 "지난해 '성매매 방지 및 피해자 지원' 예산은 약 190억 원이었지만 유흥업소에서 결제된 법인카드 사용액은 5516억 원에 달한다"며 "하루 평균 15억 원이 '접대'라는 이름으로 유흥산업에서 사용되었다. 이것이 2026년 한국 사회, 기업 남성 문화"라고 지적했다.이어 그는 "세상 모든 폭력을 감당하면서도 제대로 대응조차 하지 못하게 하는 현재의 성매매처벌법은 반드시 개정되어야 한다"며 "여성을 처벌하는 법이 아니라 여성 인권을 보호하고 성매매를 가능하게 하는 구조를 바꾸기 위해 개정안이 반드시 통과되어야 한다"고 말했다.김영애 대구여성회 성착취피해아동·청소년지원센터 팀장은 "성매매가 불법임에도 성매매 산업은 끊임없이 확대되고 여전히 성매매를 개인과 개인 사이의 자유로운 거래처럼 이야기한다"며 "그 거래에서 가장 큰 비난과 혐오는 성구매자가 아니라 성판매 여성에게 향한다"고 주장했다.김 팀장은 "피해자가 책임져야 할 것이 있다면 그것은 자신의 피해를 회복하는 과정에 대한 책임이지 자신이 당한 범죄 자체에 대한 책임이어서는 안 된다"며 "성매매 여성을 처벌하는 법에서 성착취 구조를 해체하는 법으로 바꾸어야 한다"고 강조했다.김하나 대구여성인권센터 부설 성매매피해상담소 힘내 소장은 "대구에서 성매매 집결지가 사라졌지만 성매매는 다양한 형태로 유지되고 있다"며 "여성들이 겪는 폭력과 착취는 멈췄는지, 성매수와 알선으로 이익을 얻는 사람들에게 제대로 책임을 묻고 있는지 살펴봐야 한다"고 말했다.그러면서 "상담소를 찾는 여성들이 자신이 겪은 피해에 책임을 묻기 위해 어렵게 고소를 결심하지만 성매매 행위자로 수사를 받고 처벌 받을 수 있다는 두려움을 안아야 한다"며 "성매매 여성에 대한 처벌을 멈추고 여성의 신고가 성매수와 알선, 착취에 대한 책임을 묻는 수사로 이어지도록 제도를 바꾸어야 한다"고 요구했다.이들 단체는 ▲성매매 여성에 대한 처벌과 낙인을 멈추고 피해자 인권 보장 ▲디지털 공간과 플랫폼을 이용한 성매매·성착취 산업 강력 규제 ▲성착취 범죄수익 철저히 몰수·추징 ▲국회는 성매매처벌법 전면개정안 조속히 통과 등을 촉구했다.