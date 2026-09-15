경기대 학생들 "호르무즈 파병 반대, 파병 강요 미국 규탄"

큰사진보기 ▲<호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 경기대생 기자회견> ⓒ 이찬슬 관련사진보기

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지난 3일, 한 언론은 청와대가 호르무즈 파병을 결정하고 국회에 파병 동의안을 제출할 것이라고 보도했다. 이에 청와대는 4일 호르무즈 해협 파병과 관련해 "검토 단계에 있지만, 정해진 것은 없다"라며 입장을 내놓았다.

하지만 청와대는 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위해 "전투·비전투 임무뿐만 아니라 수색 지원 등 다양한 선택지를 종합적으로 검토하고 있다"라며 파병하는 방향으로 입장을 흘리고 있다.

호르무즈 파병은 검토조차 해서는 안 되는 사안이다. 이란 전쟁은 명백한 미국의 침략전쟁이다. 미국은 이란 최고지도자를 평화 협상 중에 죽이고 여자 초등학교를 폭격하고 그 이후에도 많은 폭격으로 수많은 이란 민중을 학살했다. 이는 명백한 전쟁범죄다. 만약 이재명 정부가 어떤 형태로든 파병을 결정한다면, 우리나라가 미국의 침략전쟁과 전쟁범죄에 동참하게 되는 것이다. 심지어 현재 호르무즈 해협은 이란이 철저히 통제하며 미국과 그 동맹국에는 매우 위험한 곳이다. 우리 국민 그 누구라도 파병으로 호르무즈에 가게 된다면 미국의 총알받이 신세가 될 것이 뻔하다.

이런 논란의 원인은 미국이 한국에 파병을 강요하고 있기 때문이다. 하지만 이에 대해 딱 잘라 거부하지 않는 이재명 정부 역시 그 책임을 피해 갈 수 없다. 우리 무기와 군인 그 무엇도 호르무즈에 파병해서는 안 된다. 이재명 정부는 파병을 반대하는 전 국민의 목소리를 들어야 한다. 그리고 그 여론을 믿고 미국의 부당한 파병 요구를 반드시 거부해야 한다.

이에 우리 전국의 대학생들은 요구한다!

하나. 침략전쟁에 파병 강요하는 미국을 강력히 규탄한다!

하나. 20대 청년들을 총알받이로 내모는 호르무즈 파병 절대 반대한다!

우리는 이러한 요구를 가지고 10월 3일, 서울 청계광장에 모여 목소리를 모으고 미대사관으로 평화 행진을 진행할 것이다!

<호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회>

경기대 학생들이 15일 오후 12시 30분 경기대 E-스퀘어 앞에서 <호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 경기대생 기자회견>을 진행했다.이날 기자회견은 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회 경기대지부'(이하 경기대지부)가 주최했다."청년들 총알받이로 내모는 호르무즈 파병 반대한다!""침략전쟁 파병 강요하는 미국을 규탄한다!"사회를 맡은 장현서(일어일문과 22학번) 경기대 지부장은 힘차게 구호를 외치며 기자회견 시작을 알렸다.계속해서 "최근 호르무즈 파병 문제가 불거지고 비상한 시국의 문제로 떠오르고 있습니다. 이 호르무즈 파병은 대한민국이 전범국이 될 것인가 말 것인가. 20대 청년들이 전쟁에 참전하게 될 것인가 안 될 것인가. 20대 청년들이 총알받이가 될 것인가 안 될 것인가 기로에 놓여있는 사안이자 비상한 시국입니다"라며 "그래서 전국적으로 대학생들이 호르무즈 파병 반대 목소리를 알리고 모으기 위해서 비상대책위원회를 꾸리고 학내 기자회견을 진행하고 있습니다"라고 기자회견 취지를 밝혔다.제현서(독어독문학과 25학번) 학생은 "우리나라 청년의 희생을 강요하는 호르무즈 파병의 위험성에 대해 학우분들께 알리기 위해 이 자리에서 발언하게 되었습니다"라는 말로 발언을 시작했다.이어 "파병의 희생자는 누구입니까. 바로 우리 청년들입니다. 남이 아닌 우리나라의 국민, 그중 우리와 같은 청년들이 그 끔찍한 전장으로 가는 것입니다"라면서 "파병한다는 것은 미국과 이란의, 우리나라와는 아무런 상관없는 전쟁에 들어가 청년들을 총알받이로 내모는 일입니다"라고 주장했다.계속해서 "미국의 압박을 이겨내고 파병을 막아내야만 합니다"라며 "호르무즈 파병은 남의 일이 아닙니다. 나와 내 주변을 지키기 위해 경기대 학생분들 모두 관심 가져주십시오"라고 외쳤다.진민성(사회에너지시스템공학과 24학번) 학생은 "이란 전쟁은 미국이 국제 핵협정을 위반하고 다른 나라의 주권을 침해한 침략 전쟁입니다"라며 발언을 시작했다.이어 "자신들이 시작한 전쟁을 자신이 책임져야지 왜 우리까지 희생시킨단 말입니까?"라며 "미국의 태도는 우리를 동맹이 아닌 자신들의 예속국으로 여기는 것이나 다름없습니다"라고 지적했다.계속해서 "지금이야말로 미국의 요구를 단호히 거부하고, 미국에 선언해야 합니다"라며 "너희들이 시작한 침략전쟁에 파병은 없다고!"라고 목소리를 높였다.발언에 이어서 문한결 경인대진연 대표가 성명을 낭독했다.참가자들은 한국 군장병들에게 호르무즈 파병을 명령하는 트럼프 그림에 '규탄', '반대', '꺼져' 등의 글자가 있는 스티커를 붙이는 상징의식을 진행했다.장현서 경기대지부장은 "10월 3일에는 전국에 대학생들이 모이는 전국 대학생 평화 대행진이 진행됩니다. 파병을 반대하는 대학생들이 모두 모여 목소리를 내는 행사입니다"라며 "경기대 학우분들도 호르무즈 파병에 반대한다면 많이 참여하여 파병 반대의 목소리를 모아주시면 감사하겠습니다!"라고 호소하면서 구호를 외치고 기자회견을 마쳤다.아래는 성명 전문이다.