계간 '예술세계' 창간사

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제6공화국 출범 이래 민주발전을 위한 다각적인 노력이 각계에서 추진되고 있다.



선진문화 한국의 참모습을 온 세계에 선양하고 국민의 문화 역량을 축적하여 민족문화중흥을 달성하기 위한 문화국민의 저력을 투철하게 발휘해보일 역사적 과제가 우리 앞에 놓여 있다. 경제발전에 따른 국민들의 문화 향유권 수요 증대를 감안하여 민주복지국가 건설은 결단코 문화입국에 그 기저를 두어야 한다.



오늘 이 나라의 경제성장은 수준 높은 문화예술의 보급이라는 차원과 국민의 삶을 질적으로 향상시키며 문화혜택의 고른 생활을 촉진하는 21세기적 선진문화대국에로의 길을 찾아가는 데 있다.



따라서 문화가 단순히 경제의 잉여가치로 오인되고 있는 듯한 이제까지의 흐름은 지양되어야 하며 60년대의 개발과 70년대의 성장에 이어 80년대의 민주복지사회 촉진을 위해 문화 예술이 국가발전의 핵심적 동력으로서 작용하여 발전과 번영의 근간을 이루는 주축으로 뚜렷이 인식되어야 한다.



그러기 위해서 전통문화의 계승과 현대적 변용 그리고 지역문화 활성화 작업과 국제문화 교류의 본격적인 확대 등 문화예술계가 지향하고 있는 과제들을 추진하는 데 우리 예총은 보다 더 박차를 가해갈 것이다.



뿐만 아니라 북방정책에 따른 남북문화교류의 올바른 길을 추구할 것이며 민중문화운동이라는 미명아래 혼란을 빚게 하고 있는 그 못된 좌경예술 확산에는 냉철히 대응할 것이다.



오로지 밝은 내일의 민주복지문화예술을 수립해 나아가는 데에 선도적 역할을 자임해갈 것이기에 이제까지의 '예술계'를 <예술세계>로 제호부터 개제 혁신하여 선진한국의 문화 창달을 꾀하기로 한다.



본지의 이같은 취지에 문화국민으로서의 자긍심을 갖고 적극 동참해줄 것을 요청하며 민족문화중흥의 등불이 되고자 하는 본지의 재출범을 위해 아낌 없는 성원과 편달을 기대한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

계간 <예술세계>가 1989년 여름호를 창간했다. 발행인 전봉초, 편집인 김양수, 주간 홍성유, 발행처 한국예술문화단체총연합회다.창간호는 특집① '남북예술교류 긴급진단', 기획 '남북예술교류, 나는 이렇게 생각한다', 특집② '북한 예술의 실상은 이렇다', 특별기고 원형갑 '현상학과 문학적 사고의 시대', 서연호 '꼭두각시놀이 재담구성과 내용', '명인명창 열전', '소극장연극사' 등이 실렸다.발행인의 '민족문화중흥의 등불로' 제목의 창간사다.