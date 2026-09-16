'둘이 좋으면 됐지, 제도가 왜 필요해?'라는 말에 답하며

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동성혼 법제화를 반대하는 이들이 가장 흔히 던지는 말이 있다. "굳이 꼭 결혼과 혼인신고까지 해서 인정받아야 해? 솔직히 너희 둘이 좋아하고 살면 되는 문제 아니야?"하지만 그 무심하고 비꼬는 듯한 질문 뒤에는 항상 "물론 법적인 혜택이나 보호, 의무 따위는 전혀 받지 못하겠지만"이라는 냉정한 전제가 은근슬쩍 생략되어 있다.제3자의 눈에는 그저 '두 사람의 사적인 연애 혹은 동거'로 보일지 몰라도, 법의 테두리 바깥에 방치된 성소수자 커플에게 이 말은 명백한 사회적 배제다. 정말 우리가 국가의 혜택을 남용하고 싶어서 동성혼과 생활동반자법을 요구하는 것일까? 아니다. 이것은 단순한 연애와 동거의 문제가 아니라, 이 사회에서 비-성소수자이면서 결혼과 혼인제도의 혜택을 누리고 있는 이들과 동일하게 대등한 시민으로서 존재를 인정 받느냐의 문제다.현재 이성 간 혼인을 한 부부에게 국가는 다음과 같은 법/ 행정 제도적 안전망을 제공받게 보장한다. 부부 1인당 50만 원(합산 최대 100만 원)의 결혼 세액공제, 부모나 조부모로부터 증여받을 때 1억 원을 추가로 공제받는 혼인·출산 증여재산 공제, 디딤돌·버팀목 대출의 우대금리와 공공임대주택 입주 자격까지 지원된다.어디 이뿐인가. 민법상 일상 가사 행위를 대리할 '일상가사대리권', 배우자 사망 시 부모나 자녀보다 50%를 더 가산받는 '법정 상속권', 이혼 시 '재산분할 및 위자료 청구권', 5년 이상 혼인 유지 시 상대의 노령연금을 나눌 수 있는 '국민연금 분할연금 수급권'이 법적으로 보장된다.물론 함께 거주하며 서로를 부양해야 할 의무와 일상 가사 채무에 대한 연대 책임도 함께 따른다. 즉, 단지 혼인신고를 했다는 이유만으로 국가로부터 '보호해야 할 정식 구성원'으로 인정받는 것이다.그렇다면 우리가 요구하는 '동성혼 법제화'와 '생활동반자법'은 무엇이 다를까? 두 제도는 혈연이나 이성 간 혼인이 아니더라도 수술 동의서 작성, 보호자 자격, 공공임대주택 신청, 건강보험 피부양자 등록 등 실생활에서의 돌봄과 주거 권리를 보장한다는 점에서 같다.하지만 생활동반자법의 경우, 기존에 나온 법안들의 기준으로 내용을 살펴보면 1인 가구, 비혼 동거인, 동성 커플 등 함께 사는 성인 누구든 돌봄 관계를 등록할 수 있어 진입과 해지가 비교적 용이하다고 볼 수 있다. 상대방 가문과의 친족 관계가 형성되지 않으며, 자동 법정 상속권 등은 보장이 어렵거나 제한적이라고 평가할 수 있다.반면 동성혼 제도화는 기존 민법상 혼인의 주체를 동성으로 확대하는 것으로, 이성 부부와 완전히 동일하게 공동 입양권, 법정 상속권, 친족 관계 형성, 연금 분할권 등 부부로서의 모든 법적 권리와 의무를 포괄적으로 보장받는다.요컨대 생활동반자법이 '일상의 돌봄을 위한 최소한의 안전망'이라면, 동성혼은 '완전한 법적 평등'을 의미한다.필자는 최근, 8년 전 콩팥 밑 부신 부위에 발병한 '갈색세포종'을 제거하는 수술을 받았다. 진단 당시에는 당장 수술할 정도는 아니어서 경과를 지켜보았으나, 해를 거듭할수록 종양이 자라나 결국 수술대 위에 올라야만 했다.하지만 수술을 결정하고 진행하기까지의 과정은 고통스러웠다. 성인이 되었음에도 생사를 다루는 수술이라는 이유로 법적 보호자의 서명이 필수적이었지만, 필자에겐 간병을 맡아줄 혈연 가족이 있었으나, 불화 중이었기에 없는 것과 마찬가지였기 때문이다.병원비 또한 국민건강보험의 산정특례제도의 혜택을 적용 받는다고 해도, 일단은 한번 일반 건강보험으로 결제가 된 뒤에 추후 환급을 받는 구조였기에, 병원 및 사설기관에서 추천하는 간병인을 고용하는 것은 엄두도 내지 못했다.불행 중 다행으로 수술에 필요한 사인은 본인 서명으로 진행되었고, 의료진의 배려로 간호간병통합병동에 입원할 수 있었으며, 수술 후에는 동성 애인이 내 곁에서 지극 정성으로 간병해 주었다.하지만 입원 당시에도 "의료적으로 위급한 상황이 찾아 오면 법적 보호자(원가족)에게 연락하되, 일반 병동 생활은 동성 애인에게 연락해 달라"고 부탁해야 했던 현실은 참담했다.어쩌다 허락된 '이번 한 번만의 호혜'나 행정적 배려에 내 생명을 맡겨야 한다는 사실은 나를 끊임없이 불안하게 만들었다. 누군가의 선의에 의존하는 삶은 결코 안전할 수 없다.만약 동성혼이 제도화되었거나 생활동반자법이 제정되어 있었다면 어땠을까? 현재 원가족에게서 독립하여 청년주거협동조합 쉐어하우스에 거주하고 있기에 필자의 하우스 메이트나 동성 애인이 위급 상황 시 정당한 법적 대리인이 되었을 것이고, 개인정보가 담긴 서류를 대신 수령하거나 불의의 사고 시 남겨진 재산을 상속 받을 권리도 생겼을 것이다.이것은 비단 성소수자만의 문제가 아니다. 원가족과의 불화나 여러 사정으로 홀로서기를 하다 타인과 삶을 함께하기로 택한 이들, 서로의 보호자가 되어 온기를 나누며 살아가는 이 땅의 모든 1인 가구와 비혼 가구를 위한 최소한의 존엄이다. 누군가의 삶이 법의 사각지대에서 아슬아슬하게 방치되지 않는 사회야말로, 우리 모두가 진짜 안전해지는 사회다."솔직히 너희 둘이 좋아하고 살면 되는 문제 아니냐"는 질문에 나는 이제 단호하게 답하고자 한다.'이것은 단지 두 사람의 사적인 연애나 동거이기에 알아서 잘살면 된다'에서 끝나는 문제가 아니다. 법적 제도 앞에서 평등할 권리를 요구하는 정당한 시민의 권리 투쟁이다. 그렇기에 나는 오늘도 굳이, 구태여 우리의 관계를 법적으로 인정받아야 한다고 목소리를 높인다.