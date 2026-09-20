계간 '현대소설' 창간사

AD

기존의 현대소설은 문학지·계간지들처럼 욕심 사납게 온갖 장르를 다 싣는 그야말로 '잡지'가 아니다. 그리고 어떤 이념을 선호하고 부추기는 동인지도 아니다. 또한 상업주의에 오염되어 허황한 화재를 재생산하기에 급급한, 그래서 우리 소설의 평가와 발전을 오도하는 문학정보지도 아니다.



현대소설은 그런 비전문적 도식성, 동호인들끼리의 편식성, 홍보에 열을 올리는 기생성을 뛰어넘으려 한다.



이름만을 잔뜩 나열하는 상투적인 편집을 <현대소설>은 고집하지 않는다. 따라서 좋은 소설을 얻기보다도 찾아서 무제한으로 지면을 내놓는다. 기성과 신인을 구별하는 어떤 눈금도 <현대소설>은 아예 갖지 않기로 한다. 이미 매문·매명이 직업으로 굳어진 기성작가를 달리 우대해야 할 하등의 이유가 없고, 역량있는 신진작가가 일정한 기간 동안 지면을 얻지 못하는 나쁜 관행은 없어져야 한다고 판단하기 때문이다.



당연히 <현대소설>은 평론과 서평 등도 소설과 소설이론 및 그에 관련된 글만을 대상으로 삼는다. 훌륭한 작가와 좋은 소설을 가려내고, 만들어내는 이 작업에도 과감히 지면을 할애하여 우리 소설의 활력에 이바지하기를 기대하고 있다.



물론 우리 소설의 생산자층과 소비자층이 두텁지 않음을 <현대소설>은 잘 알고 있다. 그러나 그렇기 때문에 이 시대야말로 소설 전문지가 필요하며, 소설의 진정성을 회복, 확산하는 작업은 값진 의욕일 수 있다. 그런 의미에서 <현대소설>은 우리 소설의 자장(磁場)이다.



독자 여러분의 기대에 부응하는 소설 전문지를 만들고, 키워나가는 데 성의를 다할 것을 다짐한다. 관심과 성원이 한결같기를 바란다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1989년 9월 계간 <현대소설>이 창간되었다. 발행 겸 편집인 박길부, 발행처 (주)현대소설이다.창간호는 서정인의 장편연재 '봄꽃 가을열매', 소설 '이 여자를 찾습니다', '세상에서 제일 무서운 슬픔', '이사', '마침내 사랑이', '바빌론에 가까이', 평론 '소설의 장래와 그 역할', '반형의 양식과 변형의 양식, 외국의 현대소설 - 영국편', '전통집착과 변화촉구의 변증법', 무기명 칼럼 '토지공개념의 문학' 등이 실렸다.발행인의 창간사 '소설의 진정성을 위하여'의 마지막 부분이다.