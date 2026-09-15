"HL만도 노동자 사망, 위험의 외주화 끊어야" 경기도의원 공동성명

큰사진보기 ▲경기도의원 23명 “HL만도 청년 비정규직 사망, 원청 책임 있는 대응해야”경기도의원들과 민주노총 경기도본부, 금속노조 HL만도지부, 중대재해없는세상만들기 경기운동본부는 15일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “고 김승모씨의 죽음이 또 하나의 통계로 남아서는 안 된다”고 밝혔다. ⓒ 정은아 관련사진보기

"10년 전 구의역 김군 사고 때부터 지적됐던 문제입니다. 이제 이 잔인한 '위험의 외주화' 굴레를 끊어야 합니다."

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경기도의회 의원들과 노동계가 HL만도 평택공장에서 작업 중 숨진 20대 하청업체 노동자 사망사고와 관련해 철저한 진상규명과 재발방지 대책을 요구하고 나섰다.경기도의원 23명과 민주노총 경기도본부, 금속노조 HL만도지부, 중대재해없는세상만들기 경기운동본부는 15일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열었다.이들에 따르면 화성에 거주하던 1998년생 고 김승모씨는 지난 7월 22일 HL만도 평택공장에서 작업하던 중 사고로 숨졌다.이날 기자회견의 핵심은 김씨의 죽음을 한 사업장에서 발생한 개별 사고로만 봐서는 안 된다는 것이었다. 참석자들은 원·하청 구조 속에서 위험한 업무가 하청 노동자에게 집중되고 있지는 않은지 안전관리 체계 전반을 살펴야 한다고 주장했다.김진희 민주노총 경기도본부장은 사고 당시 작업지시와 설비 가동 과정에 대한 철저한 조사를 요구했다.김 본부장은 원청 관리자가 하청 노동자의 기계 내부 진입 사실을 제대로 파악했는지, 정비공사 일정과 작업 과정에 원청이 어느 정도 관여했는지 등을 조사해야 한다고 주장했다.유호준 경기도의원도 이번 사고를 '위험의 외주화' 문제와 연결했다.유 의원은 "오늘 기자회견은 단지 한 기업을 비난하기 위한 자리가 아니다"며 "원청과 하청, 정규직과 비정규직을 가리지 않고 모든 노동자의 생명과 안전이 보장되는 일터를 만들기 위한 절박한 요구"라고 말했다.이어 "10년 전 구의역 김군 사고 때부터 지적돼 온 문제가 다시 반복되고 있다"며 "청년 노동자가 위험한 일터에서 목숨을 잃는 잔인한 굴레를 이제는 끊어야 한다"고 강조했다.도의원들과 노동계는 HL만도 측에도 책임 있는 대응을 요구했다. 사고 관련 자료를 투명하게 공개하고 유가족과 노동조합이 참여하는 공동 사고조사에 협조해야 한다는 것이다.설비 안전조치와 작업절차 개선, 적정 인력 배치, 안전보건 인력 확충 등 현장에서 실제 작동할 수 있는 재발방지책 마련도 요구했다.고용노동부와 수사기관에는 사고 경위를 철저하게 조사하고 관련 법령 위반 사실이 확인될 경우 법과 원칙에 따라 조치할 것을 촉구했다.이날 기자회견에서는 경기도의 역할도 강조됐다. 지방정부의 산업안전·노동감독 역할이 확대되는 만큼 경기도가 산업재해 예방을 위한 현장 감독과 지원체계를 강화해야 한다는 주장이다.도의원들은 "고 김승모씨의 죽음이 또 하나의 통계로 남지 않도록 끝까지 살피겠다"며 "고용 형태와 관계없이 모든 노동자가 안전하게 일하고 무사히 집으로 돌아갈 수 있는 경기도를 만드는 데 책임을 다하겠다"고 밝혔다.이번 공동성명에는 국중범·김미경·김해련·박은경·서인하·성복임·손성익·양경석·오민용·오현정·유수현·유필선·유호준·이기대·이태현·이주현·이철형·정종혁·채정선·최동식·최만식·최수연·한영수 의원 등 23명이 이름을 올렸다.