광명시, 탄소중립 배달 문화 조성... 다회용기·전기 이륜차 보급

큰사진보기 ▲광명시 탄소중립 정책 브리핑, 김연송 기획조정실장 ⓒ 광명시 관련사진보기

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경기도 광명시가 탄소배출을 줄이기 위한 배달 문화 개선에 나섰다.15일 광명시에 따르면, 배달 문화 개선 핵심은 배달 음식에 사용하는 일회용기를 다회용기로 바꾸고, 전기 이륜차로 배달하게 하는 것이다. 이를 위해 광명시는 123개 업소에 다회용기를 공급했고, 전문 회수·세척 시스템을 구축했다. 200개 업소까지 확대할 계획이다.배달에 이용하는 전기 이륜차는 9월 말까지 41대, 10월 말까지 50대 총 91대를 배달 노동자에게 무상으로 대여할 계획이다. 배달 노동자는 배달 플랫폼 기업 '우아한형제들'에서 모집한다. 또한 전기 이륜차의 원활한 사용을 위해 관내 10곳에 전기 이륜차 배터리 교환소(BSS)도 설치했다. 일반 시민도 이용할 수 있도록 해 친환경 교통수단 이용 기반을 넓힐 계획이다.기업이 모여있는 업무지구인 광명역세권에는 '전기차 공유 서비스'를 지난해 10월부터 시작했다. 총 10대의 전기차를 운영해 차량을 직접 소유하지 않고도 친환경 이동 수단을 이용할 수 있게 했다. 일반 시민도 이용할 수 있다.'친환경 수요응답형 교통서비스'는 승객의 호출에 따라 실시간으로 운행하는 교통서비스다. 현재 8대(전기차 11인승 5대, 25인 3대)를 운영하고 있다. 대중교통 연계가 상대적으로 부족했던 일직·학온·소하2동을 두 권역으로 나눠 7호선 광명사거리역과 철산역 등 주요 지하철역을 연결한다.다회용기와 전기 이륜차 보급에 들어간 돈은 16억 원 정도다. 국비 50%, 시비 50%가 투입됐다. '친환경 수요응답형 교통서비스' 사업에는 33억 원 정도가 들어갔는데, 이 역시 국비 50%와 시비 50%가 투입됐다.이와 함께 광명시는 탄소중립 실현을 위한 에너지·교통·안전·데이터 등 4대 분야의 10개 스마트서비스를 실시하고 있다. 15일 기자 브리핑을 통해 대략적인 사업 내용을 밝히며 "스마트 기술로 기후 위기로 위협받는 시민의 안전을 지키고 변화하는 도시 환경을 효과적으로 관리하는 것이 핵심"이라고 설명했다.사업비는 2024년 국토교통부 '강소형 스마트도시 조성 사업' 공모에 선정되며 확보한 국비 80억 원과 시비 80억 원, 민간투자를 더해 총 180억여 원이다. 주요 사업은 신재생에너지 자원발전소 설치와 인공지능 사물인터넷(AIoT) 기반 침수·홍수 통합 관제 시스템 구축 등이다.김연송 기획조정실장은 "스마트 기술이 얼마나 혁신적인지 보다, 스마트 기술로 시민의 삶의 질을 높이고 도시의 문제를 어떻게 해결할 수 있을지에 집중했다"며 "기후 위기라는 큰 변화에 능동적으로 대응하면서 시민의 안전을 지키고, 풍요로운 삶을 미래세대까지 이어갈 수 있는 지속가능한 도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.