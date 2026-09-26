곡소리 나는 추석 선물... 문 앞에 두고 올 때마다 서글픔이

큰사진보기 ▲2026년 추석 명절 우편물 특별소통기간을 앞둔 11일 서울 광진구 동서울우편물류센터에서 작업자들이 분주하게 택배 분류 작업을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 추석 명절 우편물 특별소통기간을 앞둔 지난 11일 서울 광진구 동서울우편물류센터에서 작업자들이 분주하게 택배 분류 작업을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합 수석부위원장입니다.

어느덧 추석이다. 떠나온 고향을 다시 볼 기대감에, 부모님 얼굴 뵐 미안함에, 벌써 가벼워질 지갑 걱정에 한숨이 나기도 하지만, 그래도 '추석'은, 분명 설레는 단어다.보통은 사람들에게, 회사에서 나눠주는 선물 세트가 추석이 다가왔음을 떠올리는 물건이겠구나, 하는 생각이 드는데, 택배 기사들은 이미 추석이 시작된 지 오래다. 택배사가 '명절 특수기'라 부르는 특별 배송 기간은 이미 9월초부터 시작되었기 때문이다.특수기가 점점 길어지는 이유는 잘 모르겠지만, 택배 서비스가 보편화되고 명절 기간 중 택배 활용 방법에 대한 소비자들의 인식도 높아지면서, 명절이 다가오면 미리미리 보내는 이용자들이 많아진 것도 하나의 이유이지 않을까 싶다.평소 배송하던 물건에 비해 크고, 무거운 짐들이, 말 그대로 '쏟아져' 나오는 '명절 특수기'가 되면, 출차(물건을 차에 싣고 터미널에서 배송지로 출발하는) 시간은 평소보다 늦어지고, 배송을 마치는 시간도 자연스레 늦어져, 평소에 일을 마치던 시간을 넘어서면 눈꺼풀이 내려오기 시작하고, 몸이 천근만근이 된다.명절 음식 준비에, 명절이 오히려 더 바쁜 사람들이 겪는 '명절 증후군'처럼, 택배 기사들에게는 평소보다 이른 시간에 '쏟아지는 잠과 내려오는 눈꺼풀'이 '명절 특수기 증후군'의 초기 증상인 셈이다.대표적인 명절 선물인 과일 상자는 선물을 보내는 사람의 마음과 정성이라 생각하면서도, 택배 기사 입장에서는 이것만큼 곡소리 나게 만드는 물건도 없다. 배송을 더 많이 하면 벌이도 그만큼 늘어날 테니 다행이라는 생각이 한 편으로 들면서도, 쑤시고 저리는 무릎과 허리는 그런 사정을 알 리 없다.그러다가 일요일 아침, 고객의 집 앞에 선물 세트를 배달할 때면, 문득 '내가 언제 저런 명절 선물을 받았었지?' 하는 생각이 든다. 일을 시키는 택배사도, 이를 관리하는 중간 업체도 있지만, 명절 선물을 살뜰히 챙겨주는 사용자들이 있다는 미담을, 나는 아직 들어보지 못했기 때문이다.그렇게 시작된 '명절 특수기'가 일주일을 넘기고 2주 차에 접어들면, 몸도 스스로 '특수한 상황'이라는 것을 알아채는지 기특하게도 아프던 몸이 조금은 덜 아픈 것처럼 느껴지고, 이렇게 조금만 더 버티면 이번 명절도 여차저차 지나가겠구나, 하는 생각이 든다. 하지만 일요일 밤늦은 시간까지 배송을 마치지 못하고 쫓기듯 달음질을 칠라치면, '따뜻한 저녁 한 상'을 가장과 함께하기 위해 기다리고 있을 가족들의 얼굴이 가로등 불빛에 어른거려, 불현듯 서글픔이 밀려온다. 그럴 때면 결국 잠깐 배송을 멈추고 깊은 담배 한 모금을 입안에 머금어보기도 한다.지난 설이나 예년의 추석을 떠올려보면, 아픈 듯 안 아픈 듯 그렇게 정신없이 '명절 특수기'를 넘기고 나서야, 멀쩡해 보이던 삭신이 쑤셔와 한참을 고생했던 기억이 난다. 참고로 택배 기사들은, 명절 연휴가 끝난 후 돌아오는 화요일까지가 '명절 특수기'이다. 연휴 기간 동안 접수대를 찾지 못해 대기했던 물량이 쏟아지는 날이기 때문이다. '끝날 때까지 끝난 게 아니'( It ain't over till it's over)라는 말은 뉴욕 양키스의 전설적인 영구 결번 포수인 요기 베라(Yogi Berra, 1925-2015)에게만 해당하는 말은 아닌가 보다.택배 기사들에게 추석 명절이 다른 시기에 비해 좀 더 힘든 또 다른 이유는, '일하는 일수'가 다른 것이다. 명절 연휴가 포함된 달은 일하는 날수가 상대적으로 적다. 그 말은 수입이 그만큼 줄어든다는 뜻이다. 즉 일하는 시간은 줄지만 일하는 양과 강도는 세서, 평소에 비해 상대적으로 더 피로를 빨리, 많이 느끼게 된다는 뜻이다. 평소보다 이른 잠이 쏟아지는 과학적 근거인 셈이다.택배 기사가 일하는 날수가 적다고, 생활비가 줄어드는 것은 아니다. 그렇기에 보다 짧은 기간 동안, 보다 많은 양을 배달해야, 평소와 같은 생활이 가능하다. 따라서 이를 악물고 '전쟁 같은 노동일을' 기어이 멈출 수 없는 상황에 내몰리게 된다.일하는 일수와 관련하여 '① 쿠팡과 ② CJ대한통운을 비롯한 롯데, 한진 등 여타 민간 택배사 그리고 ③ 우체국'의 사정이 조금씩은 다르다. CJ대한통운이 지난해 도입한 주 7일 배송, 이른바 365일 배송 시스템에 롯데, 한진 등 다른 택배사들도 본격적으로 동참했다. 올해는 각 택배사별 단체협약이 체결된 후 처음 맞이하는 추석 명절이기에, 예년과는 다른 풍경들이 펼쳐지고 있다.공공기관인 우체국은 빨간날은 쉬기 때문에 우체국 택배 기사들도 쉰다. 365일 배송을 본격적으로 시행하고 있는 CJ대한통운과 롯데 그리고 한진 택배 기사들은 회사가 접수를 중단하는 빨간날은 쉴 수 있다. 그러나 이 또한 명절 연휴 휴무일은 택배사마다, 대리점마다, 다르다. 노동조합이 대리점 연합회, 대리점 협의회 등과 휴무일 기준이 포함된 단체협약을 체결했기 때문에, 심지어는 노동조합에 가입되어 있는지 아닌지에 따라서도 휴무일이 달라진다. 쿠팡 발 배송 속도 경쟁이 낳은 택배 기사들의 웃지 못할 명절 풍경이다.쿠팡을 제외한 다른 택배사들은 빨간날은 공식적으로 쉬기 때문에, 택배 기사들도 빨간날은 가족과 함께 보낼 수 있다. 반면 쿠팡은 배송 시스템의 특성상(모두가 그렇다고 할 수는 없겠지만) 누군가는 1년 중 설 명절 당일도, 크리스마스이브도, 추석 명절 당일에도 일을 해야만 하는 한다는 계산이 나온다. 공신력 있는 기관의 전수조사 분석 자료가 있었다면 더할 나위 없이 좋겠지만, 지금으로서는 기 확인된 쿠팡의 운영 시스템을 통해 미루어 짐작할 수 있을 뿐이다.이번 추석에 들은 어느 동료가 겪은 일이다. 명절 특수기가 한창인데, 아버지께서 위독하시다는 연락을 받았다고 한다. 용차(배송비의 1.5~3배 가량 주고 사용하는 대체 배송 기사)를 쓰자니 엄두가 안 나고, 동료들에게 부탁을 하자니 입이 안 떨어져, 속으로 '제발, 돌아가시더라도 명절 연휴만 지나고 돌아가시기를'이란 생각을 곱씹고 또 곱씹었다고 한다. 다행히도 그 후 별다른 기별은 없다. 이럴 땐 인간 답게 산다는 것이, 사람 구실하고 산다는 것이 참 힘든 일이구나, 하는 생각이 든다.연중 가장 큰 명절 중 하나인 추석이다. 아무리 가난한 벽촌 집안이라도 술을 빚고 닭을 잡아 함께 먹고 즐겼다는 추석인데, 만나고 싶어도 만날 수 없어, 가족이 더 그리운 택배 기사들의 처지를 한번 쯤은 돌아봐 주십사 하는 마음 간절하다.그리고 정작 본인은 힘들어도 고객들의 즐거운 추석 명절이 한층 더 즐거울 수 있도록 배송에 여념이 없을 우리나라의 10만 택배 기사들의 노고도, 한 번쯤은 기억해 주기를 바란다. 아울러 택배 노동자의 한 사람으로서 이 글을 읽는 모든 분의 즐거운 추석 명절을 기원한다.더도 말고, 덜도 말고, 한가위만 같기를...