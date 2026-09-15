"성매매 여성 처벌 멈추고 성매매처벌법 전면 개정하라"

큰사진보기 ▲사단법인 여성인권티움과 대전남성과함께하는페미니즘 등 대전지역 여성·시민단체들은 15일 대전시청 북문에서 '성매매처벌법 전면 개정을 위한 전국 집중 릴레이 기자회견 대전 공동행동'을 열고 성매매 여성에 대한 처벌을 중단과 성착취로 이익을 얻는 산업에 책임을 묻는 방향으로 성매매처벌법을 전면 개정하라고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"성매매 산업을 유지하는 것은 성매매여성이 아니다. 돈을 지불하며 성을 구매할 '권리'를 말하는 사람들, 거대한 플랫폼에서 얼굴을 숨긴 채 알선하는 자들, 그리고 여성의 몸을 상품화하여 불법적인 이윤을 챙기는 자들이 진짜 주범이다."

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큰사진보기 ▲사단법인 여성인권티움과 대전남성과함께하는페미니즘 등 대전지역 여성·시민단체들은 15일 대전시청 북문에서 '성매매처벌법 전면 개정을 위한 전국 집중 릴레이 기자회견 대전 공동행동'을 열고 성매매 여성에 대한 처벌을 중단과 성착취로 이익을 얻는 산업에 책임을 묻는 방향으로 성매매처벌법을 전면 개정하라고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 여성인권티움과 대전남성과함께하는페미니즘 등 대전지역 여성·시민단체들은 15일 대전시청 북문에서 '성매매처벌법 전면 개정을 위한 전국 집중 릴레이 기자회견 대전 공동행동'을 열고 성매매 여성에 대한 처벌을 중단과 성착취로 이익을 얻는 산업에 책임을 묻는 방향으로 성매매처벌법을 전면 개정하라고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 여성인권티움과 대전남성과함께하는페미니즘 등 대전지역 여성·시민단체들은 15일 대전시청 북문에서 '성매매처벌법 전면 개정을 위한 전국 집중 릴레이 기자회견 대전 공동행동'을 열고 성매매 여성에 대한 처벌을 중단과 성착취로 이익을 얻는 산업에 책임을 묻는 방향으로 성매매처벌법을 전면 개정하라고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 여성·시민단체들이 성매매 여성에 대한 처벌을 중단하고 성구매자와 알선업자, 성착취로 이익을 얻는 산업에 책임을 묻는 방향으로 성매매처벌법을 전면 개정하라고 촉구하고 나섰다. 여성을 처벌하는 현행법이 성매매의 구조적 문제를 여성 개인의 책임으로 돌리고, 오히려 성착취 산업을 유지하는 방패막이가 되고 있다는 주장이다.사단법인 여성인권티움과 대전남성과함께하는페미니즘은 15일 대전시청 북문에서 '성매매처벌법 전면 개정을 위한 전국 집중 릴레이 기자회견 대전 공동행동'을 열었다. 오는 23일 성매매방지법 시행 22년을 앞두고 마련된 이날 기자회견에서는 법 개정을 요구하는 발언과 기자회견문 낭독, '성구매 반대하는 남성 선언' 퍼포먼스가 진행됐다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 2000년과 2002년 군산 성매매업소 화재참사로 희생된 여성들을 기억하며 성매매방지법의 제정 취지를 되짚었다. 이들은 "법의 목적은 여성을 처벌하는 것이 아니라, 성매매를 유지시키는 거대한 구조를 바꾸고, 여성의 인권을 보호하는 것이다. 이것이 성매매방지법의 본래 취지이다"라고 강조했다.이어 성매매 산업이 온라인과 SNS, 플랫폼으로 확장되는 현실을 지적하면서 "성매매 산업은 날로 지능화·고도화되고 있지만, 법과 정책은 변화한 현실에 제대로 대응하지 못하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "성매매처벌법이 여성을 '피해자'가 아닌 '처벌의 대상'으로 묶어두고 있는 한, 거대한 성매매·성착취 산업의 뿌리는 결코 뽑을 수 없다"고 주장했다.특히 이들은 "성매매처벌법이 성매매 여성을 함께 처벌하는 순간, 성매매의 구조적 문제는 여성 개인의 책임으로 돌려진다"며 "성매매 현장에서 어떤 폭력과 통제가 있었는지, 누가 성을 구매하고 알선하여 부를 축적했는지는 제대로 묻지 않은 채, 그저 '왜 그 일을 했느냐'는 질문이 여성에게 가장 먼저 향할 뿐이다"라고 지적했다.이러한 처벌과 낙인은 여성들이 자신의 피해와 경험을 드러내고 도움을 요청하는 일마저 어렵게 만든다는 게 이들의 주장이다. 이들은 "결국 여성을 처벌하는 현행법이 성매매 구조를 은폐하고, 성착취 산업에 대한 사회적 책임을 면제해 주는 방패막이가 되고 있는 것이다"라며 "현행법과 우리 사회가 바꾸어야 할 것은 성매매를 지탱하고 있는 성매매 구조 그 자체이다"라고 강조했다.법 개정의 구체적인 방향으로는 성구매 수요 차단과 알선·광고 플랫폼 규제, 범죄수익 환수를 제시했다. 이들은 "성착취를 가능하게 하는 수요를 원천 차단하고, 성매매 알선과 광고 플랫폼을 강력 규제하며, 성착취로 벌어들인 범죄수익을 철저히 몰수·추징해야 한다"며 "이것이 성매매방지법의 본래 취지에 부합하는 변화이며, 지금 우리가 요구하는 성매매처벌법 전면 개정의 핵심 방향이다"라고 밝혔다.이들은 국회를 향해서도 성매매 경험 여성의 인권을 보장하고 성착취 산업을 해체하는 법으로 전면 개정할 것을 요구했다. 이들은 "20여 년 전 여성들의 희생이 우리 사회에 법 제정이라는 변화를 만들었다면, 이제는 살아남은 우리들의 연대와 목소리가 법 개정이라는 실천을 만들어 낼 것이다"라고 강조했다.이날 발언에 나선 대희 대전남성과함께하는페미니즘 대표는 "성매매 여성에 대한 처벌을 당장 중단하고, 국가의 모든 자원을 총동원해서 획기적으로 여성에 대한 지원을 확대하라"며 "또 국가 경찰력과 행정력을 총동원해서 수요차단을 위한 성구매자와 알선자 수사에 착수하라"고 국가의 적극적인 대응을 촉구했다.성매매 경험 당사자 자조모임 '하쿠나마타타' 무무 대표는 정윤희 활동가가 대독한 발언문에서 "왜 여성에게는 성매매를 선택했느냐고 물으면서, 성을 구매하고 알선하고 여성을 이용해 이익을 얻는 사람들에게는 그만큼의 책임을 묻지 않습니까"라고 물었다. 이어 "성매매는 개인의 문제가 아닙니다. 우리 지역의 문제이고, 우리 사회의 문제입니다"라고 강조했다.김소라 대전성착취피해아동·청소년지원센터 '다락' 활동가는 "여성을 처벌하지 않는 것은 책임을 없애는 일이 아니다. 누구에게 책임을 물어야 하는지를 바로 세우는 일"이라며 "성을 구매하고 알선하며 성착취로 이익을 얻는 자들에게 책임을 물으라"고 촉구했다.이날 기자회견에서는 대전지역 남성 100명이 이름을 올린 '성구매 반대하는 남성 선언'을 알리는 퍼포먼스도 진행됐다. 선언에 참여한 남성들은 성매매 여성 처벌 조항 삭제와 성구매·알선·산업의 책임 강화를 위한 법 개정 운동에 지지를 표하며, 남성들의 성찰과 동참을 호소했다.이들은 선언문에서 "성매매처벌법 개정은 특정 집단만을 위한 시혜가 아니라, 이 사회에서 어떤 여성도 돈으로 거래되거나 착취당해서는 안 되며 위기에 처했을 때 국가와 공동체로부터 처벌과 수사가 아닌 온전한 보호와 지원을 받는다는 최소한의 사회적 안전망과 약속을 세우는 일"이라고 밝혔다.이날 참가자들은 "성매매 여성에 대한 처벌과 낙인을 멈추고, 피해자의 인권을 보장하라", "디지털 공간과 플랫폼을 이용한 성매매·성착취 산업을 강력하게 규제하라", "성구매 수요를 원천 차단하고, 성착취 범죄수익을 철저히 몰수·추징하라", "국회는 성착취 구조를 해체할 성매매처벌법 전면개정안을 조속히 통과하라", "성매매 산업 키우는 여성처벌, 지금 당장 중단하라", "국회는 응답하라. 성매매처벌법 전면 개정하라"는 등의 구호를 외쳤다.