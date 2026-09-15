다시 문을 연 금강수목원, 시민과 함께 자라나는 숲이 되기를

큰사진보기 ▲2021년 당시 가을 금강수목원 전경 사진 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2021년 가을, 금강수목원 전망대 역할을 했던 창연정 모습 ⓒ 세종시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2021년 당시 가을 금강수목원의 연못 풍경 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 세종시의회 1층 대회의실에서 ‘도시 커먼즈는 어떻게 만들어지는가’를 주제로 금강수목원의 바람직한 공동 관리와 시민 참여 방안을 모색하는 전문가 토론회가 열린다. ⓒ 금강수목원공공성지키기네트워크 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

굳게 닫혀 있던 금강수목원의 문이 1년 3개월 만에 마침내 다시 열린다. 충남도의 민간 매각 추진이 중단되고 다시금 시민의 품으로 돌아온 수목원을 마주하며, 깊은 안도와 함께 반가운 마음을 금할 수 없다.박수현 충남도지사와 조상호 세종시장은 16일 '금강수목원 공동운영을 위한 업무협약'을 체결하고, 추석을 앞둔 오는 21일부터 수목원을 시민에게 개방하기로 했다. 숲속의집 등 주요 시설은 리모델링을 거쳐 내년 1월 정식 개장할 예정이다.그동안 지역 시민사회와 환경단체들은 이 소중한 생태계의 보고를 지키기 위해 긴밀히 연대해 왔다. 민간 매각이라는 위기 앞에서도 '시민의 안식처인 수목원은 온전히 공공의 영역으로 남아야 한다'는 목소리를 꾸준히 내왔고, 마침내 매각 철회와 재개방이라는 값진 결실을 이끌어냈다.특히 충남도와 세종시가 손을 맞잡고 수목원의 공동 운영과 예산 계획을 수립하기로 한 점은 매우 의미가 크다. 두 광역지자체의 뜻깊은 상생 협력이 금강수목원의 안정적인 운영과 지속적인 발전을 뒷받침하는 든든한 기반이 될 것이기 때문이다.금강수목원이 단순한 재개방을 넘어 더 많은 시민이 사랑하고 자주 찾는 명소로 자리 잡기 위해서는 시설(하드웨어)과 프로그램(소프트웨어)의 대대적인 혁신이 필요하다. 무엇보다 시민사회가 주도하는 거버넌스는 수목원의 예산 부담을 줄이고 자생력을 키우는 핵심 열쇠가 될 수 있다.먼저 시민과 행정이 함께 걷는 '민관 거버넌스'를 구축해야 한다. 이제는 행정기관 중심의 일방적인 운영에서 한 걸음 나아가야 한다. 시민과 전문가, 그리고 시민사회가 운영의 기획 단계부터 실행까지 동등하게 머리를 맞대고 지혜를 모을 수 있는 실질적인 '공동운영협의체'가 싹을 틔워야 할 때이다.두 번째로는 시민이 주인이 되는 '참여형 숲'으로 전환해야 한다. 그저 바라만 보는 숲을 넘어, 생태 교육과 자원봉사, 시민 숲 가꾸기 등을 통해 시민의 손길로 직접 다듬어가는 다채로운 프로그램과 제도적 기반이 마련되기를 기대한다.마지막으로 수목원의 활성화를 위한 다각적인 노력이 절실하다. 예를 들면 대중교통 노선을 확충하고 셔틀버스를 운영하는 등 접근성을 높이고, 휠체어나 유모차도 편하게 이동할 수 있는 무장애(Barrier-free) 숲길을 확대할 필요가 있다.세종의 젊은 인구 구조를 고려한다면 인공 시설물을 최소화하고 흙과 나무, 밧줄 등 자연 소재를 활용한 유아숲체험원과 자연 친화적 모험놀이터 등 생태놀이터와 가족 친화 공간을 확충하는 것도 좋은 방안이다. 자연 훼손을 최소화하면서 머물며 쉴 수 있는 피크닉 공간과 숲속 북카페 등 체류형 공간도 고민해볼 만하다.유아 숲 체험부터 청소년 생태교육, 직장인의 스트레스 치유, 어르신 건강 걷기에 이르기까지 연령과 목적에 맞춘 생애주기별 산림치유 프로그램을 상시적으로 운영하는 것도 필요하다. 시민이 직접 기획하고 참여하는 시민 주도형 축제와 문화 프로그램도 가능하다. 지역 예술가들의 언플러그드(Unplugged) 숲속 음악회, 친환경 플리마켓, 사계절 생태 사진전 등 숲의 가치를 훼손하지 않으면서 시민의 일상과 문화를 연결하는 다양한 시도를 기대한다.금강수목원만의 정체성을 살리는 일도 중요하다. 금강 유역의 자생식물과 멸종위기종을 연구하고 전시하는 특화 프로그램이나 스토리텔링 기획전 등을 통해 다른 수목원과 차별화된 생태적 가치를 만들어갈 수도 있다.금강수목원은 그저 나무가 심어진 공간이 아니다. 시민의 관심과 연대로 지켜낸 생명의 터전이다. 이 숲이 생명력을 잃지 않고 사계절 내내 시민 곁에 머무는 숲이 되기 위해서는 앞으로도 우리 모두의 관심과 애정 어린 발걸음이 이어져야 한다.금강수목원이 지역사회를 대표하는 생태 거점이자 모두에게 열린 공공의 숲으로 뿌리내리기를 바란다. 그 과정에서 시민사회 역시 지켜보는 데 그치지 않고, 필요한 곳에서는 목소리를 내고 함께 참여하며 금강수목원의 내일을 만들어가야 한다.마침 금강수목원의 새로운 운영 방향을 모색하는 전문가 토론회도 열린다. 국토연구원과 금강수목원공공성지키기네트워크, 세종시민사회단체연대회의가 공동 주최·주관하는 이번 토론회는 16일 오전 '금강수목원 공동운영 업무협약'에 이어 오후 2시 30분 세종시의회 1층 대회의실에서 '도시 커먼즈는 어떻게 만들어지는가'를 주제로 마련된다. 토론회에서는 금강수목원의 바람직한 공동 관리와 시민 참여 방안 등을 논의한다. 다시 열린 금강수목원이 어떤 숲으로 자라날 것인지, 그 답을 함께 찾아가는 첫걸음이 될 것이다.박창재 금강수목원공공성지키기네트워크 운영위원장