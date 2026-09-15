"민주시민교육은 주권자의 권리"... 시민참여기본법 제정 촉구

큰사진보기 ▲지난 8월 7일 대전 커먼스필드에서 전국민주시민교육네트워크와 (사)민주시민교육포럼이 공동주최로 정책토론회를 열면서 시민참여기본법 제정에 따른 시민사회의 정책적 대응에 대해 논의하고 있는 장면. ⓒ 전국민주시민교육네트워크 관련사진보기

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성명서 요구사항



하나. 민주시민교육을 헌법과 민주공화국 주권자의 학습체계로 확립하고, 시민의 숙의공론과 정책참여가 일상의 민주주의로 이어지도록 제도화하라.



하나. 국회는 시민참여기본법을 연내 제정하고, 민주시민교육을 모든 시민의 권리이자 국가와 지방자치단체의 책무로 법제화하라.



하나. 정치적 양극화와 극단주의를 넘어 시민의 대화·숙의·타협 역량을 키우고, 시민정책참여·숙의공론·시민사회활성화를 뒷받침하는 민주시민교육 생태계를 구축하라.



하나. 시민참여·숙의공론·민주시민교육·시민사회활성화를 종합적으로 추진할 국가시민참여위원회를 설치하라

오는 17일 11시 국회 본청 앞 계단에서 '국가시민참여위원회 설립 시민사회 추진위원회' 주최로 시민참여기본법 제정을 촉구하는 기자회견이 열릴 예정인 가운데, 추진위원회 참여단체인 ​전국민주시민교육네트워크가 이에 앞서 시민참여기본법의 조속한 제정을 촉구하는 성명서를 발표했다.전국민주시민교육네트워크는 시민참여기본법이 규정하는 시민정책참여·숙의공론·민주시민교육,시민사회활성화 등 4개 영역 가운데 민주시민교육 분야를 대표해 참여하고 있다.네트워크는 성명에서 "12·3 내란과 그 극복 과정은 대한민국 민주주의의 주인이 시민임을 다시 확인시켰다"며 "주권자는 위기의 순간에만 등장하는 존재가 아니라 평상시에도 배우고 토론하고 숙의하며 공동의 문제 해결과 정책 결정에 참여하는 시민이어야 한다"고 밝혔다.특히 민주시민교육을 단순한 교육사업이 아니라 헌법과 민주공화국의 주권자가 갖추어야 할 시민적 역량을 평생에 걸쳐 학습하는 기본 체계라고 강조했다. AI와 알고리즘, 허위·왜곡정보와 혐오표현이 여론 형성에 영향을 미치는 시대일수록 사실을 판단하고 서로 다른 의견을 숙의할 수 있는 시민역량이 민주주의의 존립과 직결된다는 것이다.또한 시민참여기본법의 4개 영역은 서로 분리된 정책이 아니며, 민주시민교육은 시민정책참여와 숙의공론, 시민사회활성화가 실제로 작동하도록 만드는 기본적인 학습 인프라​라고 밝혔다. "민주시민교육이 없는 시민참여는 형식적 참여에 그칠 수 있고, 숙의 역량이 없는 공론장은 목소리 큰 사람들의 경쟁으로 변질될 수 있다"며 참여할 권리와 함께 참여할 수 있는 역량을 기를 권리도 보장해야 한다고 주장했다.네트워크는 이를 위해 시민참여기본법의 연내 제정과 민주시민교육의 시민 권리 및 국가·지방자치단체 책무 법제화, 생애주기 민주시민교육 체계 구축, 국가시민참여위원회 설치​를 국회와 정부에 촉구했다.전국민주시민교육네트워크는 "시민참여·숙의공론·민주시민교육·시민사회활성화를 하나의 민주주의 생태계로 연결해야 한다"며, 시민참여기본법 제정을 통해 선거 때만이 아니라 일상에서 국민주권이 작동하는 제도적 기반을 만들어야 한다고 강조했다.