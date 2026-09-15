"미, 관세로 밥줄 흔들고 이젠 생명까지 내놓으라 강요"

큰사진보기 ▲노동자 자주선언 민주노총 부산본부 대표자-간부 300인 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

전국민주노동조합총연맹 부산본부가 15일 화요일 오전 10시 부산 미영사관 앞에서 노동자 자주선언 민주노총 부산본부 대표자-간부 300인 기자회견을 개최했다.이번 기자회견은 지난 7월 14일부터 8월 말까지 진행된 2026 노동자 자주선언에 참여한 민주노총부산본부 대표자·간부 300인의 뜻과 결의를 발표하기 위해 개최됐다. 노동자 자주선언은 ▲한국군 작전통제권의 조건 없는 즉각 환수 ▲미국의 경제수탈 반대 ▲브런슨 주한미군사령관과 미국 의회의 내정간섭·주권침해 중단을 요구하기 위한 선언이다.민주노총부산본부는 기자회견에서 자주선언과 함께 침략전쟁 중단과 호르무즈 파병반대도 함께 요구했다.조성민 금속노조 부산양산지부 지부장은 "미국의 관세 압력과 대미투자가 국내 제조업과 노동자의 일자리를 위협하고 있다. 금속노동자에게 미국의 경제수탈은 추상적인 외교나 통상의 문제가 아니다. 우리가 매일 출근하는 공장과 생산라인의 문제이고, 노동자와 가족의 생계가 걸린 일자리의 문제다. 관세로 노동자의 밥줄을 흔드는 미국이 이제는 호르무즈 파병을 요구하며 노동자의 생명까지 내놓으라고 강요하고 있다. 경제수탈과 전쟁동원은 따로 떨어진 문제가 아니다. 금속노동자는 미국 우선주의를 위해 우리의 공장과 일자리, 생명을 내놓는 것을 단호히 거부한다"고 말했다.최무덕 공공운수노조 부산본부 본부장은 "호르무즈 파병을 반대한다! 한국군을 전쟁터로 보내지 말라! 우리가 지켜야 할 것은 전쟁의 길이 아니라 시민의 일상이다. 전쟁이 확대되면 기름값이 오르고, 물류비가 오르고, 물가가 오른다. 그 부담은 결국 누구에게 돌아갈것인가? 노동자와 서민에게 돌아온다. 국민의 세금은 전쟁과 파병에 쓸 것이 아니라 공공교통, 의료, 돌봄, 에너지, 주거와 일자리처럼 국민의 삶을 지키는 데 사용해야 한다"고 파병을 반대했다.정승숙 서비스연맹 마트노조 홈플러스부산본부 수석부본부장은 "투기자본은 기업의 알맹이를 빼먹고 이익을 챙겨 떠나지만, 그 뒤에 남겨진 기업의 위기와 고통은 현장에서 땀 흘린 노동자들에게 전가되고 있다. 이는 개별 기업의 경제 문제가 아니라 미국이 한국의 노동·경제·사법정책에 개입하는 명백한 주권침해이자 내정간섭이다. 이러한 오만함은 군사 영역에서 더욱 노골적으로 드러난다. 브런슨 주한미군사령관과 미국 의회는 작전통제권 환수에 개입하고 있으며, 한미동맹은 한반도 방어를 넘어 한국군을 미국의 인도·태평양 전략과 대중국 견제에 동원하는 수단으로 변하고 있다. 대한민국의 군사·외교·경제정책은 강대국의 지시나 외국자본의 입맛이 아니라 노동자와 국민의 뜻에 따라 결정돼야 한다"고 말했다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "노동자 자주선언은 한 번의 서명으로 끝나는 선언이 아니다. 경제적 압력과 군사적 강요, 내정간섭에 맞서 노동자가 자주와 평화의 주체로 나서겠다는 공동의 약속이다. 이재명 정부가 미국의 압력에 굴복해 호르무즈 파병을 추진한다면 국민의 생명과 대한민국의 주권을 미국의 침략전쟁에 내주는 결정이 될 것이다. 정부가 어떤 명분과 방식으로 포장하더라도 미국과 이스라엘의 침략전쟁에 한국군을 동원하는 것을 결코 용납하지 않을 것이다"고 말했다.민주노총 부산본부는 오는 9월 19일 서울과 부산에서 열리는 호르무즈 파병 반대 집회와 행진에도 참여해 미국과 이스라엘의 침략전쟁 중단과 한국군 파병 반대 목소리를 이어갈 예정이다.