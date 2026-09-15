울산 시민 70명, 직접 공약 이행 점검 나서

큰사진보기 ▲15일 울산시의회 시민홀에서 열린 ‘2026 울산광역시 주민배심원 회의’에서 김상욱 울산시장이 발언하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산시 민선 9기가 4년 동안 추진할 공약의 이행 계획을 시민들에게 알리고, 시민들의 의견을 반영해 계획을 현실에 맞게 수정·보완하기 위한 주민배심원 회의(1차)가 15일 오후 1시 30분 의회 1층 시민홀에서 열렸다.운영 과정의 투명성과 객관성을 확보하기 위해 민간단체인 한국매니페스토실천본부가 주관한 이날 회의에는김상욱 울산시장과 주민배심원, 한국매니페스토실천본부 관계자 등 80여 명이 참석했다.올해 주민배심원단은 18세 이상 울산시민을 대상으로 지역별·성별·연령별 인구 비례에 따른 무작위 추첨 방식으로 선발했다. 특히 시민 참여를 확대하기 위해 기존 50명에서 20명 늘려 총 70명으로 구성했다.김상욱 울산시장은 "주민배심원 회의를 통해 도출된 시민의 소중한 의견을 이행계획에 잘 반영해 사업성과를 시민이 체감할 수 있도록 공약 추진에 최선의 노력을 기울이겠다"라고 말했다.이날 회의는 위촉장 수여를 시작으로, 공약 지키기(매니페스토)와 주민배심원제에 대한 이해를 돕는 교육, 분임 구성, 안건 선정 등으로 진행됐다.주민배심원들은 이날 1차 회의를 시작으로 오는 9월 29일 분임별 토의, 10월 13일 결론 도출 등 모두 세 차례 회의를 진행한다. 이들은 민선 9기 공약 이행계획을 살펴본 뒤 의견을 울산시에 제시할 예정이다.한편 주민배심원 회의는 시민의 직접 참여를 통해 의사결정의 민주성을 높이고 공약 수립과 이행 과정의 투명성을 확보하기 위해 지난 2015년부터 도입됐다.