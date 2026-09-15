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정치

26.09.15 14:58최종 업데이트 26.09.15 15:05

추미애 겨냥한 김민석? "단체장 제대로 안 하면 재공천 꿈도 못 꾸게"

더불어민주당 시도당위원장 연석회의에서 '당 소속 지자체장 견제·감시' 당부

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더불어민주당 김민석 대표가 15일 서울 영등포구 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 제1차 시·도당위원장 연석회의에 참석해 인사말하고 있다.
더불어민주당 김민석 대표가 15일 서울 영등포구 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 제1차 시·도당위원장 연석회의에 참석해 인사말하고 있다. ⓒ 연합뉴스

김민석 더불어민주당 대표가 당 소속 지방자치단체장과 관련해 "우리 당 공천자로 당선된 후보들이 당 정책, 노선 품격을 지키고 있는가 끊임없이 살펴줘야 한다"며 "제대로 하는 사람은 재공천되고 그렇지 않으면 재공천 꿈도 못 꾸는 문화가 이뤄져야 한다"고 말했다.

이재명 대통령을 직격한 추미애 경기도지사를 두고 김 대표뿐만 아니라 당내 국회의원과 지방의원들 사이에서 부적절하다는 비판이 잇따르는 가운데 나온 발언이다.

김 대표는 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 시·도당위원장 연석회의 모두 발언을 통해 이같이 말하며, 당 차원에서 광역·기초 단체장이 책임 있는 역할을 하도록 이끌어야 한다고 지적했다.

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특히 "공천받을 때까지만 당과 당원들에게 잘 보이고 (선거가) 끝나고 나면 제왕이 되는 단체장들을 두는 것은 옳지 않다"며 "그 부분을 반드시 논의해 적정하고 합리적인 제도를 만드는 것이 좋다"고 말했다. 당 소속 지자체장들이 정책이나 전략 등에서 당의 기조와 엇박자를 내는 행위에 경고를 보낸 것이다.

그러면서 "그런 점 등을 명백하게 해서 전 지역의 광역·기초 단체장들이 중앙당뿐만 아니라 시·도당을 바라보게 하고 정책 싱크로율을 높이려는 노력을 하도록 하는 변화가 필요하다"고 강조했다.

또한 김 대표는 "정책을 제대로 하고 있는지 뿐만 아니라, 중앙정부보다도 훨씬 더 밑으로부터의 견제와 감시에서 조금 느슨한 영역에 있을 수 있는 지방정부를 정당이 감찰하고 견제하고 격려하고 견인해야 한다"고 덧붙였다.

한편, 추미애 지사는 지난 12일 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에서 김지용 중대범죄수사처장 후보자 지명 등을 문제 삼으며 "대통령은 내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 내란 세력에 업혀서 전전긍긍하는 것인가"라고 비판한 바 있다.

이를 두고 "비판의 선을 한참 넘었다"(황명선 의원), "경기도지사 업무에 좀 충실했으면 하는 생각"(송영길 의원) 등 국정 지지율 하락 국면으로 위기인 여권 내 분열을 부추긴다는 당내 지적이 나왔다.

김 대표 역시 지난 14일 '민주당TV'에서 "민주당의 책임 있는 정치인 또는 도지사의 발언이라고 하면 사람들이 의아해하실 것 같다"며 "안팎의 세력이 힘을 합쳐 노무현 대통령을 탄핵하려던 전조와 비슷한 상황으로 가는 것 아닌가 싶다"고 비판한 바 있다. 사실상 2004년 당시 노무현 전 대통령 탄핵 소추에 찬성했던 추 지사의 이력을 겨냥한 것으로 풀이됐다.

경기도의회 민주당도 추 지사를 비판하는 중이다. 민주당 안광률 대표 의원은 지난 14일 출입 기자 간담회 때 추 지사를 겨냥해 "정치는 중앙무대에서 해야지 왜 지사를 하고 있나"라며 "도민들은 불안에 떨고 있고 먹고사는 문제로 하루하루 걱정하는데 재정 위기면 그것에 맞게 뭔가 지사가 행동으로 보여줘야 한다"고 꼬집었다.

#김민석#추미애

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