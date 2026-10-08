한마디도 하지 않은 주인공, 그런데 우리는 그를 알게 됐다

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큰사진보기 ▲투명인간책 표지 ⓒ 창비 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

형식에서 새로움을 꾀하는 소설을 읽기를 즐긴다. 쓰는 이의 편의를 위해 형식이 뒤따르는 흔한 소설과 달리, 어떤 소설은 낯선 방식으로 독자에게 다가선다. 때로는 편지글로, 때로는 주인공 없이 주변인의 인터뷰만으로, 때로는 그보다도 낯선 방식으로 독자에게 이야기를 전한다.전지적 작가시점이니 1인칭 주인공시점이니, 3인칭 관찰자시점이니 하고 가르치고 배웠던 소설적 기법들은 문학의 발전사에서 작가가 독자에게 이야기를 전하는 기법의 변화를 보여준다. 오늘날 소설을 풀어가는 방식은 교과서가 가르치는 방식보다도 훨씬 더 복잡다단하다.그저 이야기를 전하기 위함이라면 전지적 작가시점으로 충분했을 것이다. 가장 믿을 만하며 모든 것을 내려다보는 존재의 서술로써 독자는 동시대 모든 정보를 알고 있는 채로 서사의 극적 재미만을 흡수할 수 있을 테니 말이다.그러나 많은 작가들이 제한적 인식과 이해를 기꺼이 채택했다. 처음엔 못한 인물이 나아지고, 나은 인간이 못해지는 성장과 쇠락의 변천을 이야기 가운데 담아내기 위함이었겠으나 그저 거기서 그치는 것만은 아니었다.때로는 독자에게 이야기를 전하는 화자가 거짓말을 한다. 사실인 줄 알았던 모든 것이 거짓이 되고, 혹은 그 반대가 되기도 한다. 때로는 그와 같은 깨달음이 이야기, 극 전체보다도 더 큰 울림을 준다.<투명인간>은 이름난 이야기꾼 성석제가 2014년 내놓은 장편소설이다. 100여 년 전 일제강점기에서 시작해 선크림 바르고 선글라스 낀 사람들이 한강변에서 자전거를 타는 오늘에 이르는 장대한 이야기다.대하소설부터 장·단편에 이르기까지 비슷한 배경의 작품이 하고 많지만, 성석제는 한 걸음 비켜나 저만의 존재이유를 증명한다. 하나는 제목이기도 한 '투명인간', 즉 다른 이의 눈에 띄지 않는 사람이라는 판타지적 설정이다. 다른 하나는 소설이 이야기를 풀어가는 형식이다.<투명인간>은 장년 사내 만수의 이야기다. 보다 정확히는 그가 어째서 투명인간이 되었는지를 돌아보는 작품이다. 소설의 출발점에서 스스로도 드물게 존재하는 투명인간인 인물이 한강 다리 위 마포대교에서 만수를 본다. 만수가 마포대교 위에서 한강으로 뛰어들 것만 같다는 느낌을 받은 순간, 소설은 만수와 어쩌면 화자의 아주 오래된 내력을 소개하기 시작한다.소설이 이야기를 풀어가는 방식이 독특하다. 인물과 인물을 옮겨가며 각 인물이 저마다의 이야기를 풀어낸다. 딱히 만수에 대한 이야기를 하는 것은 아니지만, 그 모든 이야기가 어떤 식으로든 만수와 연결돼 있다. 처음부터 끝까지 만수는 단 한 번도 제 입으로 이야기를 풀어내지 않는단 점도 독특하다. 그래서 소설을 읽어가는 것은 만수라는 사람의 온 생애를 다른 이의 시선으로부터 복원해나가는 과정이 된다.언젠가 보았던 점묘화가 떠올랐다. 선 대신 점, 유화의 흔한 터치보다도 훨씬 작고 짧으며 균일한 터치로써 그보다 훨씬 큰 형상을 표현하는 그림말이다. 옛 종이신문도 따지고 보면 점묘법의 결과물이 아닌가.균일한 형태의 점을 그저 크기와 밀도만 조절해 찍어내는 방식으로 서로 다른 명암의 사진과 글씨를 구현해내니까 말이다. 종이신문 안에서 만나는 세상사 온갖 형상과 이야기들, 사진과 글씨로써 전해지는 그 많은 것의 본질은 결국 크고 작은 원형의 점일 뿐이다. 점이 모든 것을 만든다. 점이 온 세상을 이야기한다.<투명인간>은 한 편의 점묘화 같다. 소설 가운데 한 번 스쳐지나가는 인물이 있고, 몇 번이나 반복해 등장하는 사람도 있다. 만수의 할아버지부터 아버지와 어머니, 3남3녀의 다른 형제들, 이웃과 친구, 동료들까지가 제 차례마다 제 할 말만 하고서 돌아간다.누구에게 만수는 집안을 떠받칠 하나 남은 기둥이고, 다른 누구에겐 영 미덥지 않은 형이다. 누구에게는 말도 섞고 싶지 않은 별 볼 일 없는 녀석이지만, 누구에겐 세상 비할 바 없이 귀중한 친구다. 더없이 소중했던 관계도 한 시절 잠깐 스쳐 지나가는 인연으로 남고, 그 반대 또한 얼마든지 있는 것이 꼭 우리네 삶을 닮아 있다. 좋은 소설이 언제나 그러하듯이.만수, 또 만수네가 지나온 삶의 굴곡들은 그대로 한국 현대사의 축소판이다. 이 소설에 대하여 <포레스트 검프>를 떠올리게 하는 대하서사라 하는 사람이 있고, 모든 풍파를 한 집안이 맞는 불행포르노라 하는 독자 또한 있는데, 나는 그 모두가 이유 있는 얘기라고 여긴다.만수의 집안은 본래 시골에서 대대로 농사를 지으며 살았다. 증조할아버지 때만 해도 만석꾼 소리를 듣던 부호로 동네에 부러울 사람이 없었다. 그런데 서울까지 유학을 보낸 똑똑했던 할아버지가 그만 독립운동 단체에 가입했다가 집안이 폭싹 망해버리고 말았다.할아버지는 일가를 이끌고 산골에 들어가 화전민으로 살았다. 그곳에서 농사를 지으며 가문을 보전했는데, 만수의 아버지는 자기 아버지가 영 마뜩찮았다. 기질도, 성미도 아버지와 달랐던 그는 일생 배운 것 없이 농사만 지으며 살았다.술만 마시면 자식이고 아내고 불러다 패는 못난 사내였으나, 일생 성실히 일을 하여 아내와 아이들을 건사했으니 수고로운 삶이기도 했다. 자기 팔자를 망친 아버지에게 그 기대를 어기는 것으로 반항하였으나 또한 그 아버지를 평생 모시고 살았으니 그 삶을 다른 누구도 쉬이 판단할 수는 없는 것이다.소설은 할아버지를 닮아 영특했던 맏이 백수부터 만수와 석수까지 이어지는 아들들, 또 명희와 금희, 옥희까지의 딸들의 이야기도 다룬다. 가난한 집의 재능 있는 자식은 희망이자 재앙이라더니, 맏아들 백수가 꼭 그 꼴이다.백수를 위해 딸들은 진학을 포기해야 했고, 백수가 대학교에 입학할 때엔 집안에서 가장 값나가는 소들까지 족족 팔아치워야 했다. 그러나 백수는 너무나 좋은 아들이고 좋은 오빠이며 형이어서 누구도 그를 꺼려하지 않았다.앞서 불행포르노라고 하였다. 현대사의 굴곡을 한 인물, 한 가족이 모조리 겪게끔 하는 작품이 소위 대하문학이라 부르는 작품군 가운데서 얼마나 흔한가. <투명인간> 또한 다르지가 않다. 이 소설 가운데선 독립운동과 산업화, 이촌향도, 제2차 인도차이나전쟁과 에이전트 오렌지, 대학가에서 한창 벌어지던 민주화 운동이며 노동운동, 그를 억압하는 공권력과 고문, IMF 사태 등이 이어진다. 이 모두가 만수네 가족에게 크고 작은 영향을 미친다.호랑이처럼 앞발로 두개골을 부수거나, 적어도 고양이처럼 할퀴고 지나가려 든다. 물론 대단한 사건만 등장하는 건 아니다. 촌지를 받으려는 학교 교사들의 꼴불견부터 맹물로 주린 배 채우던 시절의 크고 작은 사건들, 연탄가스 중독 등도 현실감 있게 서술된다. 저마다 각자의 생을 전력으로 살아온 많은 사람들, 서로 다른 자리에서 각자의 세상을 견뎌온 존재들의 목소리가 담겨 있다.<투명인간>을 불행포르노라 여겼다. 나만이 아니라 많은 이들이 그와 같은 인상을 받는다. 그러나 나 또한 다른 많은 독자와 마찬가지로 그 너머에 도달했다. 그저 자극에만 골몰하느라 본질을 왜곡하는 포르노가 아니라, 이 세상 모두가 하고 있는 포르노 너머의 본질적 행위에 도달하는 그 어려운 일을 성석제가 이 소설에서 해낸다. 쏟아지는 그 모든 불행을 우리 사는 세상의 사람들이 누군가는 정통으로, 누군가는 비껴서라도 맞아왔음을 마음 깊이 이해하게 되는 것이다.그렇다. 이해하게 한다. 점묘화 가운데 흩뿌려진 그 많은 점들이 하나하나 각자의 생을 사는 인간이란 것을, 점의 집합이 이루는 점묘화 만큼이나 개별 점이 중요한 저마다의 작품이란 것을 말이다. 그러니까 누가 있어 생으로 생을 비할 수 있다 할까. 그런 깨달음을 이 소설이 준다.선 자리에 따라 달리 보인다. 코끼리 다리를 붙들고 기둥이라 하는 이도, 코를 만지고서 긴 호스를 닮았다고 하는 사람도 모두가 저마다 코끼리를 만졌음이 분명하다. 그것도 최선을 다해서 말이다. 소설도 그와 같아서 할아버지와 아버지와 아들이, 할머니와 어머니와 딸이, 그밖에 저마다 다른 많은 사람들이 각자의 자리에서 저마다의 삶을 살아간다.화자를 옮겨가며 전개되는 소설은 독자를 저마다 제 자리에서 본 세상을, 겪어낸 인생을, 마주한 사람을 이야기하는 인물들 앞으로 이끈다. 좀처럼 귀 기울여 들을 일 없는 그들의 사연을, 감정을, 감각을 마주하게 한다.그로부터 우리가 우리 자신의 삶에서 수시로 그러하듯이 어느 한 단면만 베어놓고 '세상에 이런 몹쓸 자가 없다'고 욕하고 후려쳤을 사람에게조차도 실은 우리가 충분히 이해할 수 있는 사정과 역사가 있단 걸 이해하게끔 한다. 그의 자리에 내가 섰대도 달리할 수 없었을 것을 납득하고, 심지어는 내가 그보다도 못했을 수도 있음을 수긍할 수도 있겠다. 이 소설이 아니었다면 불가했을 인정이다. 변화고 달라짐이다. 성석제가 해낸 것이 이와 같다.마지막 한 가지. 만수는 어느 모로 보아도 수고로운 삶을 살았다. 성석제가 그 수고로움을 비추는 방식이 자못 놀랍다. 오로지 만수만이 소설 가운데 단 한 번도 발언할 기회를 얻지 못한다. 그로써 읽는 이는 주인공인 만수가 진짜 어떤 생각과 마음으로 그 고된 삶을 버텨왔는지를 알아낼 수 없다.그러나 짐작할 수는 있다. 주변인의 시선과 목소리를 통하여 단편적으로 묘사되는 만수의 일면들이 하나하나 쌓여서 마침내는 피와 살로 만들어진 만수를 이루는 것이다. 스스로를 말하지 않고, 스스로를 돌보지 못하는 만수와 같은 사람을 이 소설은 주변의 사람들을 통하여 비추어낸다.서로 다른 이들이 더듬어낸 다리와 코와 몸통이 모여 한 마리 코끼리를 이루어낸다. 관측하지 않을 땐 그저 파동일 뿐이지만 바라보면 입자로써 존재하는 물질들처럼, 소설 속 투명인간도 힘을 다해 들여다보면 저마다 비할 바 없는 역사를 지닌 존재로써 화한다.<투명인간>은 읽는 이의 자리를 옮겨낸다. 그리하여 읽는 이가 보는 풍경을 전과는 조금쯤 달라지게 한다. 읽기 전과 읽고 난 뒤를 달라지게 하는 작품, 그야말로 훌륭한 소설이 아닌가. 나는 <투명인간>으로부터 훌륭함의 단서쯤은 보았다고 적는다.