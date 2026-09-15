중증장애인·어린이집 영유아 한데 어울려... "마음으로 연결됐어요"

큰사진보기 ▲15일 양평건강어린이놀이터에서 양평군 중증장애인 거주 시설 씨엘의집 이용인과 어린이집 영유아들이 어울려 ‘슈링클스 키링’ 만들기 체험을 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 양평군 중증장애인 거주 시설 씨엘의집 종사자들이 어린이집 영유아들과 함께 ‘함께 만드는 행복한 시간’이라는 체험 프로그램을 진행하는 도중 ‘씨엘 자판기’에서 나온 선물을 나눠주고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲양평군 중증장애인 거주 시설 씨엘의집 이용인들의 작품이 양평건강어린이놀이터 한쪽에 전시돼 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

사회복지시설에 거주하는 장애인과 어린이집 영유아들이 만들기 체험을 함께하면서 서로에게 마음을 전하는 시간을 보냈다.경기 양평군 중증장애인 거주 시설인 씨엘의집(원장 유선영)은 15일 오전 양평어린이건강놀이터에서 '함께 만드는 행복한 시간'이라는 이름으로 특별한 프로그램을 진행했다. 씨엘의집에 거주하는 장애인과 양동어린이집·옥천어린이집 영유아들이 한데 어울려 만들기 체험을 한 것.영유아들과 함께 프로그램에 참여한 장애인들은 이날만큼은 어린이집 선생님 못잖았다. 열 수축 플라스틱 종이(슈링클스)에 익숙한 손놀림으로 그림을 그리고 색연필로 알록달록 채색까지 더하니 나만의 키링(열쇠고리)이 됐다. 완성된 그림을 오븐에 넣는 과정은 동행한 시설 종사자들이 맡았다. 슈링클스 종이는 열을 가하면 크기가 작아지고 두께가 두꺼워지면서 단단하게 변한다.이어진 체험은 마음의 안정을 돕는 '걱정 인형' 만들기였다. 아이들은 인형 그림을 색칠하고 뒷면에는 선생님의 도움을 받아 각자의 걱정을 적었다. 아이들은 색칠한 그림과 비슷하게 매듭까지 지어진 인형을 완성하면서 '장애인 선생님'과 '행복한 시간'을 함께했다.체험 공간 한쪽에는 씨엘의집 거주 장애인들이 작가로 참여한 작품 전시회가 마련됐다. 이들 작가는 색감이 좋은 김재경씨, 개성이 뚜렷한 이지은씨, 꼼꼼하고 깔끔한 김태훈씨, 미술뿐 아니라 노래도 잘하는 조주현씨, 독창적인 표현의 이지후씨 등이다. 이번 전시는 양평군이 '장애인 평생학습 운영도시' 공모사업에 선정되면서 씨엘의집이 지난해부터 진행 중인 '하트앤아트' 사업의 일환이다. 전시 작품은 이달 30일까지 관람할 수 있다.프로그램에 참여한 양동어린이집의 한 보육교사는 "아이들이 장애인과 함께 참여한 행사는 처음"이라며 "낯설어하던 아이들이 함께 그림을 그리고 모양을 만들면서 먼저 다가가는 모습을 보고 씨엘의집 가족들과 어느새 마음으로 연결된 것 같아 좋았다"고 말했다.