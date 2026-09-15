"장애영유아의 보육 멈출 수 없다"… 전국 보육현장서 모인 성금

큰사진보기 ▲지난 14일 장보협사회적협동조합 관계자들이 경남 거제시 꿈나무어린이집 수해복구를 위해 전국에서 모은 성금 2600만 원을 전달하고 있다. 전국 장애아 보육현장의 마음을 담은 성금이 피해 복구와 장애영유아의 일상 회복에 힘을 보탰다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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기록적인 폭우와 산사태로 피해를 입은 장애아전문 어린이집의 복구를 위해 전국의 장애아 보육현장이 한마음으로 힘을 모았다. 어린이집 시설을 복구하는 데 그치지 않고, 재난으로 인해 장애영유아의 교육과 보육에 공백이 생기지 않도록 원장과 교사, 학부모들이 함께 나섰다는 점에서 의미가 크다.아울러 장보협사회적협동조합(전국장애아보육제공기관협의회)은 지난 8월 기록적인 폭우와 산사태로 피해를 입은 경남 거제시 장애아전문 꿈나무어린이집의 수해복구를 돕기 위해 전국적인 모금활동을 펼쳤다.장보협사회협동조합은 모금으로 마련한 2600만 원을 지난 14일 재단법인 거제시희망복지재단을 통해 꿈나무어린이집 수해복구 성금으로 지정기탁했다. 이어 전달식에서 꿈나무어린이집 학부모 대표는 피해 당시를 떠올리며 눈물을 보였다. 학부모 대표는 "보육교직원과 학부모, 자원봉사자들이 20여 일 동안 피해복구를 위해 링거를 맞아가며 애를 썼다"며 "그럼에도 전국에서 나눔의 손길을 보내고 응원해주시는 분들 덕분에 버티고 있다"고 감사의 마음을 전했다.주지원 꿈나무어린이집 원장은 "전국 각지에서 필요한 물품을 보내주신 분들부터 직접 거제에 내려와 숙박하며 자원봉사를 해주신 분들까지 많은 분이 힘을 보태주셨다"며 "그분들의 도움 덕분에 좌절하지 않고 다시 일어설 수 있었다"고 말했다.장보협사회적협동조합은 전국 170여 개 장애아전문어린이집이 참여하는 장애아 보육기관 협의체로, 장애영유아에게 전문적인 교육과 보육, 치료서비스를 제공하고 있다. 장보협은 이번 수해로 장애영유아의 교육과 보육을 담당하는 꿈나무어린이집의 운영에 어려움이 발생하면서 가장 큰 어려움을 겪는 대상은 장애영유아와 보호자라는 데 주목했다. 장애영유아에게는 익숙한 보육환경과 교사, 교육·치료서비스가 지속적으로 이어지는 것이 중요하기 때문이다.이에 장보협은 수해 피해를 입은 꿈나무어린이집의 신속한 복구와 장애영유아의 안정적인 보육환경 회복을 지원하기 위해 전국 회원기관을 대상으로 모금활동을 진행했다. 무엇보다 장보협이 수해 소식을 접한 뒤 신속하게 모금에 나선 것도 이 때문이다. 전국의 원장과 보육교직원들은 피해복구와 함께 장애영유아의 보육이 하루빨리 안정될 수 있도록 힘을 보탰다.이번 모금에는 장보협사회적협동조합 충남지회의 참여도 눈에 띈다.충남지회 소속 9개 어린이집의 원장과 보육교직원, 학부모 등 240명이 모금에 참여해 총 672만2800원의 성금을 마련해 장보협에 전달했다. 전국에서 모인 2600만 원 가운데 약 4분의 1에 해당하는 금액이다.무엇보다 나눔에는 어린이집에서 진행한 부모참여활동의 수익금과 기부금도 보태졌다. 특히 충남형 다가치 보육 프로그램의 하나로 운영한 '다가치마트'를 통해 마련한 용화어린이집과 마주보기어린이집의 부모참여수업 수익금 등이 성금에 더해졌다. 아이들과 부모가 함께 참여한 보육활동의 결실이 지역을 넘어 다른 지역의 장애영유아와 가족을 돕는 나눔으로 이어진 것이다.한정선 장보협 충남지회장(하람어린이집 원장)은 "수해 소식을 접하고 선생님들이 제일 먼저 걱정한 것은 보육 공백이 생길 장애아이들이었다"며 "어린이집 운영이 어려워지면 부모님들의 어려움도 클 것이라고 생각했다"고 말했다.이어 "작은 손길이지만 꿈나무어린이집과 아이들, 부모님들이 하루빨리 일상을 회복하는 데 큰 위로가 되기를 바란다"고 전했다.장보협 충남지회에는 장애아전문 (당진)하람어린이집을 비롯해 ▲ 용화어린이집 ▲ 마주보기어린이집 ▲ 행복이가득한어린이집 ▲ 문성어린이집 ▲ 곰두리어린이집 ▲ 느티나무어린이집 ▲ 이삭특수어린이집 ▲ 보령공립행복어린이집 등 9개 기관이 소속돼 있다. 이들 기관은 장애영유아를 대상으로 전문적인 교육과 보육, 치료서비스가 유기적으로 이어질 수 있도록 현장에서 지원하고 있다.한편, 이번 성금은 단순히 수해를 입은 한 어린이집을 돕는 데 그치지 않았다. 거제에서 발생한 피해를 전국의 장애아 보육현장이 '우리 아이들의 일'로 받아들이고 함께 움직였다는 데 의미가 있다. 재난은 한 지역을 덮쳤지만, 장애영유아의 일상을 지켜야 한다는 마음에는 지역의 경계가 없었다. 전국 보육현장에서 모인 2600만 원은 무너진 시설을 복구하는 데 필요한 성금이면서, 어떤 상황에서도 장애영유아의 보육이 멈춰서는 안 된다는 현장의 연대가 만들어낸 결과였다.