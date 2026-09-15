'피습 자작극' 정이한 "아버지와 관계 개선 위해 벌인 일"

▲6.3 지방선거에서 피습 자작극 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보. 지난 7월 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법위반 혐의로 검찰 구속 송치되는 모습. 이로부터 40여일이 지난 9월 15일 첫 공판 기일이 열렸다. ⓒ 김보성 관련사진보기