요가부터 판소리까지, 구례의 특별한 10월이 온다

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큰사진보기 ▲화엄사 괘불재 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲화엄음악제 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례동편제소리축제 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

10월의 구례가 천년 사찰의 등불과 판소리 울림으로 채워진다.오는 10월 9일부터 11일까지 지리산 화엄사에서는 '2026 제22회 화엄문화제'가, 이어 10월 16일부터 17일까지 서시천 체육공원 특설무대 일원에서는 '2026 구례동편제소리축제'가 열린다.두 축제는 형식은 다르지만 공통점이 있다. 구례가 간직해 온 오래된 문화유산을 단순히 보여주는 데 머무르지 않고, 오늘의 음악과 예술, 주민 참여를 통해 다시 살아 있는 문화로 만들어간다는 점이다.올해 화엄문화제의 주제는 '바람 속에 등불을 밝혀라'다.화엄사는 문화제 전체를 '기억의 등불→전통과 신앙의 등불→내면의 등불→예술의 등불→공동체와 회향의 등불'로 이어지는 하나의 이야기로 구성했다.첫날인 9일에는 한국전쟁 당시 화엄사를 비롯한 문화유산을 지켜낸 고 차일혁 경무관 추모재를 시작으로 국보 화엄사 영산회 괘불탱을 모시는 괘불재, 국가무형유산 구례향제줄풍류 공연이 이어진다.10일에는 요가와 명상으로 자신의 내면을 바라보는 시간을 가진 뒤 밤에는 제22회 화엄음악제가 열린다. 생황과 하윤주, 최백호, 프로젝트 M의 현대무용, 국카스텐이 참여해 '바람→소리→삶→몸→빛'으로 이어지는 무대를 선보인다.마지막 날에는 구례군 라인댄스 동호인대회와 어머니의 길 걷기대회가 펼쳐진다. 관광객만을 위한 축제가 아니라 지역 주민이 직접 참여해 함께 만들어가는 '공동체의 등불'을 밝힌다는 취지다.화엄문화제가 끝난 뒤 일주일도 지나지 않은 10월 16일과 17일, 구례의 가을밤은 이번에는 판소리와 국악의 소리로 채워진다.'2026 구례동편제소리축제'는 '동편제의 본류에서 세계의 울림으로, 시대를 품은 구례의 소리'를 내걸었다. 포스터에 적힌 '義(의)로 세우고 藝(예)로 꽃피우다'라는 문구처럼 동편제의 역사와 정신을 오늘의 예술로 이어가는 무대다.16일 오후 7시 서시천 체육공원 특설무대에서 열리는 개막제와 특별 축하공연에는 테너 손인욱과 국악 트롯 가수 김다현 등이 출연한다.17일 오후 2시 30분에는 구례 동편제판소리전수관 대청마루에서 '해설이 있는 동편제 판소리'가 마련되고, 같은 날 오후 7시에는 '젊은 국악인 & 명인명창전'이 이어진다. 특별 축하공연에는 정태춘·박은옥이 무대에 오른다.두 축제를 함께 바라보면 올가을 구례가 보여주려는 방향도 읽힌다.화엄문화제가 괘불과 향제줄풍류, 수행과 현대음악을 연결한다면 동편제소리축제는 명인·명창과 젊은 국악인을 한 무대에 세운다. 하나는 천년 사찰의 문화유산을, 다른 하나는 구례를 대표하는 판소리 전통을 오늘의 관객과 연결한다.화엄사 주지 우석스님은 올해 문화제에 대해 "중요한 것은 바람을 피하는 것이 아니라 그 속에서도 자신의 등불을 꺼뜨리지 않는 것"이라며 "화엄사를 찾는 모든 분이 자신만의 작은 등불 하나를 마음에 품고 돌아가기를 바란다"고 밝혔다.10월의 구례에서는 그렇게 '등불'과 '소리'가 일주일 간격으로 이어진다.천년고찰 화엄사에서는 오래된 지혜가 등불이 되고, 서시천에서는 오래된 판소리가 다시 사람들의 귀를 깨운다. 과거를 보존하는 것에서 한 걸음 더 나아가, 오래된 문화를 오늘 사람들이 즐기고 참여하는 문화로 만드는 것. 올가을 구례의 두 축제가 함께 보여주는 풍경이다.