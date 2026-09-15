인공지능이 '나비에-스토크스 방정식'을 풀었다는 거짓말

인공지능(AI) 기술의 발전 속도는 눈부시지만, 그 이면을 다루는 기술과 알고리즘의 작동 원리는 일반 대중은 물론 전문가가 아닌 언론조차 쉽게 파악하기 힘들 만큼 복잡하고 은밀합니다. 이로 인해 인공지능 기업들이 내놓는 홍보용 발표가 검증 없이 언론을 통해 받아쓰기 형태로 보도되는 경향이 날로 짙어지고 있습니다. 이에 인공지능 기업들의 일방적 주장을 의심하는 글 역시 공론장에서 다뤄야 한다고 봅니다. 이런 취지에서 인공지능 기술을 비판하는 필자의 글을 싣습니다. 이에 대한 반론이나 이견도 환영합니다.

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