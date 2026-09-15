용인 원도심 4곳 주거환경개선 본격 추진

큰사진보기 ▲주거환경개선사업이 추진 중인 처인구 김량장1구역 일대 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주거환경개선사업이 추진 중인 처인구 마평2구역 일대 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲주거환경개선사업이 추진 중인 처인구 고림2구역 일대 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲기흥구 마북동 298-1번지 일원 가로주택정비사업 완료 시 조감도 /사진제공 용인시 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시가 노후 원도심 4개 구역의 주거환경개선사업 정비계획안을 공개하고 10월 3일까지 주민공람에 들어갔다.이와 함께 기흥구 마북동과 처인구 김량장동 일대에서는 소규모 주택정비 방식인 가로주택정비사업 3곳이 착공과 철거 등 절차를 밟으며 속도를 내고 있어 원도심 곳곳에서 주거환경 개선 움직임이 본격화하고 있다.처인구와 기흥구 일대 원도심 노후 주거지역은 좁은 골목길과 부족한 주차 공간, 노후한 기반시설로 주민 불편과 재난 안전 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 따라 용인시는 기존 주택을 유지하며 기반시설을 보강하는 현지개량형 주거환경개선사업과 절차를 간소화해 신속하게 주택을 공급할 수 있는 가로주택정비사업을 함께 추진하며 정비에 나섰다.시가 이번에 공람에 들어간 곳은 처인구 김량장1·마평2·고림2구역과 기흥구 마북1구역 등 4곳으로 총면적은 13만여㎡에 이른다. 2021년 수립된 '2030 용인시 도시·주거환경정비기본계획'에서 정비예정구역으로 지정된 곳이다.이를 위해 시는 지난해부터 주민협의체를 운영하고, 8월에는 각 구역별 주민간담회를 여는 등 의견을 수렴해 정비계획안을 마련했다.이번 정비계획은 기존 건축물을 전면 철거하는 대신 주민이 스스로 주택을 보존·정비·개량하고, 시는 도로와 주차장, 공원, 주민공동이용시설 등 기반시설을 확충해 지원하는 현지개량형 방식이다.정비계획안은 시청 별관 1층 주택정비과에서 열람할 수 있으며, 의견이 있는 토지 등 소유자나 이해관계인은 공람 기간 내 서면으로 의견서를 제출하면 된다. 시는 이후 시의회 의견 청취와 도시계획위원회 심의 등을 거쳐 정비계획을 결정·고시할 계획이다.▲처인구 김량장동 226-6번지 일원 김량장1구역, 5만1221㎡는 주택용지가 75%, 3만8384㎡를 차지한다. 김량장동 196-1번지, 990㎡와 194-25번지, 1026㎡ 등 2곳에 2016㎡ 규모의 공영주차장이 들어선다.200-13번지 일원에는 총면적 300㎡, 지상 2층 규모의 공동이용시설을 지어 주민커뮤니티 공간과 경로당으로 사용할 수 있도록 할 계획이다. 통학로에는 보·차도 분리 인도와 안전펜스를 설치하고, 9곳에 가로등, 2곳에 방범 CCTV, 3곳에 안전비상벨을 새로 설치해 통학 안전과 방범 기능을 강화한다.▲처인구 마평동 614-2번지 일원 마평2구역, 2만5959㎡에는 화재 시 소방차 진입을 위해 대로 1-5호선과 용인소로 2-59호선을 잇는 너비 6m, 길이 52m 규모의 소방도로가 새로 뚫린다.614-3번지, 366㎡와 635-2번지, 468㎡ 등 2곳에 총 834㎡ 규모의 주차장이 조성되고, 614-2번지 일원에는 41㎡ 규모의 소공원이 생긴다. 614-5번지 일원에는 김량장1구역과 마찬가지로 총면적 300㎡, 지상 2층 규모의 주민공동이용시설이 들어선다. 안전을 위한 CCTV와 보안등도 늘어난다.▲고림2구역, 처인구 고림동 794-29번지 일원 4만900㎡는 기존 제1종일반주거지역 전체가 제2종일반주거지역으로 상향된다. 토지이용을 합리화하고 주민들의 자율적인 주택 정비를 촉진하기 위해서다.마을안길에 소방도로가 없던 문제를 해소하기 위해 너비 6m, 길이 116m 규모의 소방도로가 신설된다.고림동 903-24번지, 246㎡·903-26번지, 1249㎡·797-7번지, 1434㎡ 등 3곳에 총 2929㎡ 규모의 공영주차장이 조성된다. 903-26번지 일원에는 225㎡ 규모의 소공원도 조성된다.공동이용시설은 별도로 짓지 않고 기존 경로당과 마을회관을 활용할 수 있도록 했다. CCTV를 늘리는 한편 쓰레기 무단투기가 잦은 곳에는 양심거울을 설치할 예정이다.▲기흥구 마북동 304번지 일원 마북1구역, 1만3318㎡는 315-4번지 일원에 682㎡ 규모의 공영주차장이 새로 들어선다. 301-7번지 일원에는 소공원과 함께 총면적 300㎡, 지상 2층 규모의 청소년커뮤니티 시설이 조성돼 학생·청소년들이 이용할 수 있는 공간으로 사용된다. 사각지대와 신설 쉼터 주변에는 방범 CCTV가 추가로 설치될 예정이다.공공이 기반시설을 확충하는 주거환경개선사업과 별개로 민간이 주도하는 소규모 정비사업인 가로주택정비사업도 기흥구와 처인구에서 진행되고 있다.가로주택정비사업은 '빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법'에 따라 도로로 둘러싸인 가로구역의 노후·불량 주택을 정비하는 사업이다. 대규모 재개발·재건축보다 절차가 간소해 상대적으로 신속하게 추진할 수 있다는 장점이 있다.가장 먼저 공사에 들어간 곳은 기흥구 마북동 298-1번지 일원, 6178㎡의 용인시 1호 가로주택정비사업이다. 2022년 7월 조합설립인가와 2024년 3월 사업시행계획인가를 거쳐 지난해 12월 착공했다. 현재 지하층 골조 공사가 진행 중이다.완공되면 대지면적 6109㎡, 총면적 2만581㎡에 지하 2층~지상 15층 2개 동, 총 130세대 규모의 공동주택이 들어선다.처인구 김량장동 342-5번지 일원, 7147㎡의 김량장 27블록은 2021년 11월 조합설립인가와 2024년 6월 사업시행계획인가를 거쳐 최근 주민 이주를 마쳤다. 10월까지 기존 건축물 철거를 마무리하고 올해 말 착공할 예정이다.완공되면 지하 4층~지상 32층 3개 동, 총 277세대 규모의 공동주택이 조성된다.인접한 341-14번지 일원, 6238㎡의 김량장 26블록도 2024년 조합설립인가에 이어 지난달 말 건축심의를 신청해 후속 절차를 밟고 있다. 용인시는 건축심의를 거쳐 2027년 사업시행계획인가 등이 이어질 것으로 보고 있다.이종환 주택정비과장은 "가로주택정비사업은 대규모 정비사업이 어려운 노후 주거지역의 주거환경을 보다 신속하게 개선할 수 있는 정비 방식"이라며 "현재 진행 중인 사업들이 차질 없이 결실을 맺어 주민들의 정주 여건을 개선하고 원도심에 활력을 불어넣을 수 있도록 사업 단계에 맞는 행정 지원을 적극적으로 하겠다"고 밝혔다.이번 정비계획으로 4개 구역에는 모두 8곳, 총 6461㎡ 규모의 공영주차장이 새로 생겨 고질적인 불법 주정차 문제와 주민 간 갈등 완화에 도움이 될 것으로 보인다.그동안 소방차 진입이 어려웠던 마평2구역과 고림2구역에는 각각 소방도로가 뚫려 화재 등 재난 발생 시 초기 대응이 한층 수월해질 전망이다.아울러 4개 구역에 걸쳐 신설되는 가로등과 보안등, 방범 CCTV, 안전비상벨은 야간 보행 안전과 범죄 예방에 기여할 것으로 기대된다.무엇보다 주민들이 기존에 살던 집을 떠나지 않고 개량할 수 있어 원도심 공동체를 유지하면서 생활환경을 개선할 수 있다는 점이 이번 사업의 특징이다.이종환 과장은 "이번 주민공람은 주민들과 함께 마련해 온 정비계획안을 공식적으로 공개하고 의견을 듣는 절차"라며 "공람과 설명회에서 제시되는 의견을 세심하게 검토해 주민들이 실제 생활에서 변화를 체감할 수 있는 주거환경개선사업이 되도록 하겠다"고 밝혔다.용인시는 올해 안에 정비계획 결정 및 정비구역 지정을 마무리하고, 구역 지정 고시일로부터 4년 이내에 기반시설 공사를 완료할 계획이다. 가로주택정비사업에 대해서도 사업 단계별 행정절차를 신속히 처리하고 맞춤형 상담을 제공하는 등 지원을 이어갈 방침이다.