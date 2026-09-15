'절대'라지만 곳곳서 버젓이…횡단보도 점령한 불법주차

큰사진보기 ▲수지구 한 상가 골목. 건널목에 주차된 차량. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

'절대 주정차 금지구역'이라는 말이 무색하다. 용인 다수 지역에서 평일과 주말, 낮과 밤을 가리지 않고 횡단보도와 교차로 주변에 세워진 차량을 어렵지 않게 확인할 수 있다.횡단보도 일부를 가로막거나 정지선을 침범한 차량도 눈에 띈다. 주차 차량에 시야가 가린 보행자는 차도로 몸을 내밀어 차량이 오는지 확인해야 한다. 유모차나 휠체어를 이용하는 주민은 차량을 피해 우회해야 하는 상황도 발생한다.기흥구 신갈동에서 만난 윤 모 씨는 "주말뿐 아니라 평일에도 횡단보도나 교차로 모퉁이에 주차된 차량을 어렵지 않게 목격한다"라며 "위험성이 높기 때문에 절대 주차해서는 안 되는 곳인데, 한두 번이 아니라 상습적으로 반복된다는 점에서 문제가 더 심각하다"고 말했다.도로교통법상 횡단보도와 교차로 모퉁이 등은 잠시라도 차량을 세워서는 안 되는 곳이다. 6대 불법 주정차 금지구역은 △소화전 5m 이내 △교차로 모퉁이 5m 이내 △버스정류소 10m 이내 △횡단보도 △어린이보호구역 △인도다.이들 구역을 엄격히 관리하는 이유는 보행자와 운전자의 시야를 확보하기 위해서다. 횡단보도 주변에 차량이 세워지면 보행자와 운전자가 서로를 확인하기 어렵다. 특히 키가 작은 어린이는 승용차 한 대만 세워져 있어도 운전자 시야에서 가려질 수 있다. 노인과 장애인처럼 이동 속도가 느린 보행자에게도 직접적인 사고 위험이 된다.하지만 단속 인력이 줄어드는 야간과 주말이면 불법 주정차가 더 빈번해진다. 이동식 단속 차량이 지나간 직후 다시 차를 세우거나 단속이 뜸한 시간대를 이용해 상습적으로 주차하는 사례도 있다. 주택가 이면도로와 생활도로가 단속 사각지대로 남아 있다는 지적이 나오는 이유다.시민이 안전신문고 애플리케이션으로 신고할 수 있지만 신고 방법을 알지 못하거나 절차를 번거롭게 여기는 경우도 많다. 차량번호와 위반 장소가 식별되도록 같은 위치에서 일정한 시간 간격을 두고 사진을 촬영해야 한다. 촬영 간격이나 방향 등 요건을 충족하지 못하면 과태료 부과로 이어지지 않을 수도 있다.또 다른 시민은 "너무 양심이 없고 시민 안전을 위협하는 행위라 민원을 제기하거나 신고하고 싶어도 어떻게 해야 하는지 모르겠다"며 "주변에서는 신고해도 크게 달라지는 것이 없다며 포기하는 경우가 많다. 실제 상황이 변하지 않는 것을 보면 신고 효과가 없다는 말이 맞는 것 같기도 하다"고 말했다.용인시는 민원이 반복되는 횡단보도와 교차로를 파악해 야간·주말 단속을 강화해야 한다. 같은 장소에서 위반이 계속되면 고정식 단속카메라 설치와 도로 표시 보강도 검토할 필요가 있다. 신고 방법을 적극적으로 알리고 접수된 민원이 실제 단속과 현장 개선으로 이어졌는지 시민에게 안내하는 조치도 필요하다.주차공간이 부족하더라도 횡단보도까지 주차장으로 사용할 수는 없다. 누군가의 편의를 위해 보행자의 안전을 양보할 수 없기 때문이다. 시민 신고와 인내에만 기대지 않는 용인시의 적극적인 관리가 요구된다.