이 대통령 "이란 거주 국민 대피 도와준 투르크에 감사, 함께 새 기회 열자"

▲이재명 대통령과 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령이 15일 청와대에서 열린 국빈 방한 공식 환영식에서 어린이 환영단과 인사하고 있다. 2026.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기