"정주 여건 첫 번째가 '교육', 태안 교육경비 지원 늘려야"

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큰사진보기 ▲교육경비 편성에 대해 지적하는 임해환 행감특위위원장교사 출신 임해환 행감특위위원장이 열악한 태안군의 교육경비에 대해 지적하고 있다. ⓒ 태안군의회 생방송 캡쳐 관련사진보기

큰사진보기 ▲증인선서 받는 임해환 행감특위위원장임 위원장은 15일 교육체육과 소관 행정사무감사에서 "교육에 과감하게 투자해서 태안군의 교육이 살아있고 생동감 있는 교육이 될 수 있도록 군에서 앞장서 달라”고 주문했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

충남 태안군의 교육경비가 인근 계룡시의 36억 원에 비해서도 절반에 못 미치는 13억 8800만 원에 머물고 있는 것으로 나타났다. 이를 태안군 내 유치원부터 고등학생까지 총 학생수 3681명에 대입하면 1인당 교육경비가 37만 7천 원으로 매월 3만 원 수준에 그치고 있는 셈이다.특히, 현재 태안군의 교육경비는 태안군의 조례에도 크게 못 미치는 일반회계의 2.99% 수준으로, 지난 2023년부터 계속해서 감소하고 있는 것으로 확인됐다.'태안군 교육경비 보조에 관한 조례'는 태안군 관할구역 안에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 소요되는 경비의 일부를 보조함에 있어 공정하고 효율적인 예산 지원 등에 필요한 사항을 규정하는 조례다.조례에 따르면 ▲학교의 급식시설·설비사업 ▲학교의 교육 정보화사업 및 특화사업 ▲지역사회와 관련한 교육과정의 자체 개발사업 ▲지역주민을 위한 교육과정 운영사업 ▲학교교육과 연계하여 학교에 설치되는 지역주민 및 청소년이 활용 할 수 있는 체육·문화 공간 설치사업 등의 보조사업에 지원할 수 있다.이를 위해 태안군에서는 당해 연도 당초 예산에 계상된 일반회계의 군세 5% 범위 내에서 교육경비를 지원할 수 있다.그러나, 태안군은 지난 2023년부터 계속해서 교육경비가 감소 돼 왔다. 태안군의회 임해환 행정사무감사특별위원장이 밝힌 태안군의 교육경비 편성 및 집행현황을 보면 2023년에는 군세 수입 지원 총액 비율이 4.79%로 조례에 규정된 5%에 가깝게 지원했지만, 이후 2024년에는 3.91%, 2025년 3.48%, 그리고 올해는 2.99%인 13억 8800만 원에 그쳤다.이에 "교육에 과감한 투자"를 지적하는 목소리가 15일 열린 태안군의회의 행정사무감사 자리에서 나왔다.임해환 행정사무감사특별위원장은 제323회 태안군의회 제1차 정례회기 중 교육체육과 소관 행정사무감사에서 "흔히 교육을 백년지대계라고 하는데 인구 증가를 얘기하면서 정작 미래세대를 위한 투자는 이게 현실"이라며 인근의 계룡시와 비교해 태안군의 열악한 교육경비를 꼬집었다.임 위원장은 "이런 식으로 교육을 진행해 온 게 태안의 현실이다. 그러면서 입으로만 인구증가, 살기 좋은 태안, 청년이 돌아오는 태안을 (외치는 게) 말이 되나"라고 목소리를 높였다.임 위원장은 원외에서 자신이 그동안 주장했던 만리포고등학교의 교명 변경이나 특수목적고 설립, 원이중학교 내 축구학교 설립 등을 다시 꺼내 들었다.임 위원장은 인근 서산시의 서일고등학교 사례를 들어 "서일고가 교명을 하고 나서 서령고와 비등하게 우수한 고등학교로 성장했듯, 만리포고등학교를 태안제일고등학교로 교명하자고 했는데 뜻이 이뤄지지 않았다"면서 "그 이후에도 만리포고를 특수목적고로 설립하자고 제안했다. 인근에 한서대가 있으니 항공과를 만들고, 바다가 있으니 수산과를 만들고, 서부발전 있으니 전기과 만들고, 골프장이 4개 있으니 골프학과를 만들어서 전국 단위 모집하자, 그러면 만리포고가 산다고 말했다"고 발언을 이어갔다.계속해서 임 위원장은 매년 한국서부발전으로부터 연간 20억 원 규모의 육영사업비를 받는 원이중학교의 사례도 직격했다.임 위원장은 원이중학교는 교육경비로 육영사업비로 서부발전에서 1년에 20억 원을 받는데 그 돈을 제대로 쓰고 있지 않다고 주장했다. 이어 "원이중에 축구학교를 세우자고 했다. 원이중은 기숙사가 있어서 전국단위 모집으로, 전국단위로 20명씩 모집하고 육영사업비 20억 원으로 원북면에 축구장 5개 정도 건립해서 축구장 만들고 국가대표 코치 데려와서 축구학교 만들면 태안읍보다 더 큰 도시가 된다고 했다. 당시 그 말대로 했더라면 매주 축구의 메카가 됐을 것"이라고 아쉬워했다.임 위원장은 "정주여건 중에 제일 먼저가 교육이다. 젊은 사람들이 교육이 되면 서산에서 학생들이 태안으로 들어올 것이다. 자라나는 미래세대를 위해 (태안군내 중학생) 400여 명을 중국으로 (역사탐방을) 보내는 건 잘하는 것"이라고도 했다.임 위원장은 교육 분야의 과감한 투자를 주문하며 발언을 마무리했다. 임 위원장은 "교육은 지금 투자하면 1년 후에 효과가 나타나는 게 아니라 20~30년 후에 효과가 나타난다. 예산을 세울 때 교육예산에 좀 더 많이 투자해서 교육이 부활 되고 교육 여건이 좋아지면 외지로 나가려 하지 않을 것"이라면서 "지금도 늦지 않았다. 교육에 과감하게 투자해서 태안군의 교육이 살아있고 생동감 있는 교육이 될 수 있도록 군에서 앞장서 달라"고 주문했다.이에 조상호 태안군 교육체육과장은 "조례에는 일반회계의 군세 5% 범위 내에서 교육경비를 지원할 수 있다고 되어 있다"고 확인한 뒤 "관심을 갖고 추진해나가도록 하겠다"고 짧게 답했다.