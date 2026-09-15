작심한 김승원 "검찰 내부자료, 어떻게 한동훈에게 흘러갔나"

큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 증인 선서를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"저도 수사를 받고 기소유예 처분까지 받은 당사자인데 수사기록을 달라고 하니 검찰이 주지 않았습니다. 그런데 그 자료가 어떻게 한동훈 의원에게 갔는지 이해할 수 없습니다."

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 관련 기자회견을 하기 위해 들어서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김승원 법무부장관 후보자가 한동훈 의원(무소속)의 검찰수사 자료 입수 경위를 문제 삼았다. 자신도 받지 못한 수사자료를 한 의원이 어떤 경로로 확보했는지 밝혀야 한다고 강조했다. 법무부장관에 취임할 경우 검찰의 수사정보 관리 실태와 관련 자료의 유출 경위도 살펴보겠다는 뜻도 밝혔다.15일 오전 국회 법무부장관 후보자 인사청문회에서 김승원 후보자는 신약 로비 의혹와 관련한 검찰 기소유예 취소 헌법소원심판 청구를 준비하는 과정에서 자신의 수사기록을 충분히 확보하지 못했다고 말했다.그는 "제 형사사건 수사기록은 저도 수사를 받고 기소유예 처분을 받은 뒤 요청했지만 (검찰은) 주지 않았다"며 "어떤 과정에서 수사가 이뤄졌는지, 그 안에 불법이나 왜곡된 부분이 있었는지 찾아내기 어려워 헌법소원을 제기하는 데도 어려움이 있었다"고 했다.최근 한동훈 의원은 신약 로비 의혹 관련 인물들의 전화통화 녹취록과 문자메시지, 검찰 수사자료 등을 잇달아 공개했다. 이 가운데 입수 경위를 둘러싸고 논란이 된 자료가 검찰 내부에서 작성된 '기소계획서'다.김승원 후보자는 "기소계획서, 문자, 음성 녹취록 등을 일반 정치인이 구할 수 있느냐"는 이성윤 민주당 의원 질문에 "절대 없다"고 대답했다. 이어 "법조 경력이 30년이고 판사 생활도 해봤지만 그런 자료는 한 번도 본 적이 없다"며 "검찰의 내부자료가 어떻게 한동훈 전 장관에게 흘러갔는지 반드시 밝혀야 한다"고 했다.김 후보자는 검찰이 보관하고 있는 수사 관련 전자정보 전반에 대해서도 점검 필요성을 제기했다. "수사를 받은 국민들의 전자정보가 검찰 디넷(통합디지털증거관리시스템) 등에 어떻게 보관돼 있는지도 사실 확인이 안 되고 있다"며 "법무부장관이 된다면 국민의 보편적 인권을 위해 이런 부분을 세세하게 점검해야 한다"고 말했다.김 후보자는 검찰이 자신에게 기소유예 처분을 내렸다는 점을 강조했다. "저는 기소유예 상태라 공소제기 전"이라며 자신의 수사 내용이 외부에 공개된 데 대해 피의사실공표 문제를 제기했다. 이성윤 의원이 "피의사실 공표와 흘리기로 처벌된 예가 거의 없다. 이 부분을 철저히 조사해야 한다"는 취지로 질의하자 김 후보자는 "그렇게 하겠다"고 답했다.김 후보자는 자신을 상대로 진행된 검찰 수사의 규모와 배경을 설명했다.그는 윤석열 정부 당시 민주당 검찰독재정치탄압대책위원회에서 박찬대·박범계 의원 등과 활동했던 점을 거론하며 "그때부터 (수사 관련 통지가) 하나둘씩 날아오기 시작했다"고 밝혔다. "통화내역을 뒤지고, 제 후원금 계좌를 수사하고, 금융계좌도 들여다봤다"며 "그런 통지가 20여 차례 왔다. '나에 대한 수사가 세게 시작되는구나'라고 생각했다"고 했다. 또 "2년 동안 검사 11명을 동원해 탈탈 털었다는 표현이 맞는 것 같다"고 주장했다.김 후보자는 장기간 자신을 상대로 진행된 수사와 별개로, 그 과정에서 작성·확보된 자료가 이후 어떤 경로를 거쳐 한 의원에게 전달됐는지는 별도로 규명돼야 한다는 입장을 거듭 밝혔다.한동훈 의원이 공개한 자료의 입수 경위와 함께, 해당 자료를 토대로 제기한 '성공한 로비' 주장과 법원 판단 사이의 차이도 쟁점이다.한 의원은 2021년 10월 김 후보자가 식품의약품안전처장에 연락한 뒤 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험이 승인된 점 등을 근거로 이를 '성공한 로비'라고 주장해왔다. 그러나 제넨셀 설립자 강세찬씨 사건 1심 판결에서 법원은 '김승원 연락→식약처 특혜 심사→임상시험 승인'이라는 연결고리를 인정하지 않았다. 법원은 연락만으로 식약처의 정상적인 임상시험 심사 절차를 생략하거나 다른 기업보다 제넨셀을 우선적으로 검토해달라는 청탁이었다고 단정하기 어렵다고 판단했다.검찰 역시 최종 불기소결정에서 김 후보자의 신속 처리 요청 자체를 위법한 청탁이라고 단정하기 어렵다는 취지의 판단을 내렸다. 임상시험 승인 과정에서 절차가 생략되거나 특혜가 제공됐다는 점도 확인되지 않았다.다만, 검찰은 정치후원금 500만 원 약속과 관련해서는 혐의를 인정해 김 후보자에 대해 기소유예 처분을 내렸다. 김 후보자는 이에 불복해 헌법재판소에 기소유예 처분 취소를 내용으로 하는 헌법소원심판을 청구했다.