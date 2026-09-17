학교 덮친 '야차룰', 진짜 가해자는 따로 있다

큰사진보기 ▲야차룰 신종 학교폭력 ⓒ 김대성(ai활용) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자극적인 SNS 콘텐츠 경쟁 ⓒ 김대성(ai활용) 관련사진보기

큰사진보기 ▲협력적 청소년 학교 문화 ⓒ 김대성(ai활용) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별교육연구소)에도 실립니다.

학생 두 명이 서로 마주 선다. 주변에는 여러 명의 또래가 둘러서 있다. 누군가는 싸움을 부추기고, 누군가는 휴대전화를 들어 촬영한다. 폭력 장면은 SNS와 단체대화방에 올라가고, 조회 수와 '좋아요', 자극적인 댓글을 타고 빠르게 확산한다. 영상은 저장되고 재유포되며 또 다른 모방 행동을 불러온다.최근 학교 현장까지 침투한 이른바 '야차룰'의 모습이다. 야차룰은 규칙과 보호 장비 없이 맨몸으로 싸우는 행위를 가리킨다. 겉으로는 당사자끼리 합의한 일대일 대결처럼 포장되지만, 실제로는 힘센 학생이 약한 학생에게 싸움을 강요하거나 여러 학생이 싸움을 주선하고 촬영·유포하는 집단폭력으로 번지고 있다.2026년 1차 학교폭력 실태조사에서 피해 응답률은 2.9%로 역대 최고 수준을 기록했다. 초등학생의 피해 응답률은 5.7%에 달했다. 언어 폭력의 비중은 줄었지만 신체 폭력과 집단 따돌림은 증가했다. 야차룰과 같은 신종 학교 폭력은 이러한 변화를 상징적으로 보여준다.야차룰 사건이 발생하면 눈앞에서 주먹을 휘두른 학생들만 가해자로 보기 쉽다. 그러나 싸움을 시킨 학생, 장소와 시간을 정한 학생, 도망가지 못하게 둘러싼 학생, 환호하며 폭력을 부추긴 학생, 영상을 촬영하고 유포한 학생의 책임도 결코 가볍지 않다.오히려 싸움을 기획하고 촬영·유포한 학생이 폭력의 구조를 만든 핵심 가해자일 수 있다. 이들이 없었다면 싸움 자체가 벌어지지 않았거나 피해가 교실과 온라인 공간으로 확산하지 않았을 가능성이 크기 때문이다.학교 폭력 사안을 처리할 때도 단순히 "누가 누구를 때렸는가"만 조사해서는 안 된다. 누가 싸움을 제안하고 강요했는지, 누가 주변을 에워쌌는지, 누가 촬영하고 어느 범위까지 유포했는지, 영상으로 금품이나 관심을 얻으려 했는지까지 밝혀야 한다. 촬영과 유포는 부수적인 행동이 아니라 피해를 반복시키는 또 하나의 폭력이다.피해 학생은 현장에서 한 번 폭행 당하지만, 영상이 남으면 온라인에서 수십 번, 수백 번 다시 피해를 경험한다. 신체적 상처가 아문 뒤에도 조롱과 수치심, 불안은 계속될 수 있다. 야차룰은 피해 학생의 신체뿐 아니라 마음과 인격까지 무너뜨리는 중대한 폭력이다.청소년기는 또래 관계와 소속감이 특히 중요한 시기다. 학생들은 친구들에게 인정받고 싶어하고, 집단에서 낙오되거나 겁쟁이로 보이는 것을 두려워한다. 야차룰은 이러한 발달 특성을 악용한다."서로 합의했다"는 말도 조심해서 살펴봐야 한다. 여러 명이 둘러싼 상황에서 싸움을 거절하기 어려웠다면 그것을 자유로운 합의라고 할 수 있을까. 싸우지 않으면 놀림을 받거나 친구 집단에서 배제될 수 있다는 두려움이 있었다면 사실상 강요에 가깝다.더 우려되는 것은 폭력에 대한 감각이 무뎌지는 현상이다. 친구가 맞는 모습을 보면서 웃고, 촬영하고, 댓글을 달면서도 자신은 폭력에 가담하지 않았다고 생각한다. 누군가의 고통이 콘텐츠가 되고, 약자를 돕는 행동보다 강자의 편에 서는 것이 안전하다고 여긴다.폭력을 폭력으로 인식하고 죄의식과 책임감을 느끼는 '폭력 감수성'을 다시 가르쳐야 한다. 친구를 보호하고 어른에게 도움을 요청하는 것은 고자질이나 배신이 아니라 생명을 지키는 용기라는 점도 분명히 알려줘야 한다.야차룰은 학교 안에서 갑자기 생겨난 문화가 아니다. 청년층의 자극적인 격투 콘텐츠가 숏폼과 SNS를 통해 청소년에게 전달되고, 조회 수와 '좋아요' 경쟁을 거치며 학교 문화로 침투했다. 플랫폼의 책임을 빼놓을 수 없는 이유다.폭력 영상은 저장과 재유포가 쉽고, 한 번 확산하면 피해 학생이나 학교가 모두 삭제하기 어렵다. 신고가 들어온 학생 폭력 영상은 신속히 차단하고, 복제 영상까지 추적해 삭제하는 체계를 마련해야 한다. 반복적으로 폭력 영상을 올리거나 판매하는 계정에 대해서도 강력한 제한이 필요하다.싸움을 주선하거나 촬영·유포한 행위는 학교폭력심의에서 엄중하게 다뤄야 한다. 특히 다수의 학생이 한 학생을 압박하거나 영상 확산으로 피해를 키운 경우에는 집단성과 지속성, 피해 확산 정도를 충분히 반영해야 한다. "직접 때리지 않았다"는 말이 책임을 피하는 방패가 되어서는 안 된다.강력한 조치는 필요하다. 그러나 처벌만으로 문제를 끝내면 또 다른 이름의 폭력이 다시 등장할 것이다. 야차룰을 일부 학생의 일탈이 아니라 학교공동체가 보내는 위기 신호로 이해해야 한다.학교에서는 소외되거나 관계 형성에 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견하고 지원해야 한다. 학급 안에서 학생들이 서로 협력하고 인정받을 기회를 늘리고, 갈등조정과 관계회복 프로그램을 일상적으로 운영할 필요가 있다. 학교폭력 예방교육도 사건 사례를 보여주고 처벌 수위를 설명하는 단기 교육에서 벗어나야 한다.친구의 고통에 공감하는 법, 부당한 또래 압력을 거절하는 법, 위험한 상황에서 도움을 요청하는 법을 실제 상황을 통해 연습해야 한다. 사회 정서 학습과 공동체 교육이 학교 폭력 예방의 중심에 놓여야 하는 이유다.학업 경쟁과 성적 중심 문화 속에서 학생들이 학교를 함께 살아가는 공동체가 아니라 경쟁자들이 머무는 공간으로 느끼고 있지는 않은지도 돌아봐야 한다. 고교학점제와 선택 중심 교육과정이 확대되는 과정에서도 기존 학급 단위의 관계망과 소속감이 지나치게 약해지지 않도록 세심한 보완이 필요하다.야차룰은 우리 사회가 힘과 약자를 대하는 방식을 비추는 거울이다. 강한 사람을 동경하고 약한 사람을 조롱하는 문화, 차별과 혐오를 재미로 소비하는 문화가 학교 담장을 넘어 아이들에게 전해지고 있다.학교만의 노력으로 해결할 수 없다. 가정은 자녀가 어떤 영상을 보고 공유하는지 살펴야 하고, 플랫폼은 폭력 콘텐츠의 확산을 차단해야 한다. 교육 당국과 경찰은 싸움 당사자뿐 아니라 주선자·촬영자·유포자의 책임까지 분명하게 알리는 공동 대응 체계를 구축해야 한다.무엇보다 학교 안에서 약한 친구를 돕고 위험을 알리는 학생이 인정받아야 한다. 힘센 학생에게 환호하는 문화가 아니라, 쓰러진 친구에게 먼저 손을 내미는 행동이 용기 있는 선택으로 존중받아야 한다.야차룰은 단순한 싸움 놀이가 아니다. 합의를 가장한 강요이고, 다수가 만든 집단 폭력이며, 온라인에서 끝없이 반복되는 인격 침해다. 지금 필요한 것은 엄정한 조치와 함께 관계와 소속감, 공동체성을 회복하는 중장기적인 학교 문화 개선이다.아이들이 친구의 고통을 콘텐츠가 아닌 구조 요청으로 알아보는 학교, 폭력을 구경하지 않고 멈춰 세우는 학교를 만드는 것. 그것이 야차룰이라는 위기 신호에 우리 어른들이 내놓아야 할 답이다.