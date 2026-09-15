태국의 '상원의원 선출 담합 사건'과 '푸른색 권력'

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태국 정치를 2년 넘게 흔들어온 상원의원 선출 담합 사건, 이른바 '후어 써워' 사건이 마침내 법정으로 향한다. 태국 선거관리위원회는 지난 14일 2024년 상원의원 선출 과정에서 조직적인 상호 투표와 금품 제공 등 부정행위에 관여한 혐의로 77명을 대법원에 넘기기로 결정했다. 이 가운데 현직 상원의원은 26명이다.그러나 이번 결정에서 더 주목해야 할 것은 '누가 법정에 서느냐' 못지않게 '누가 빠졌느냐'이다. 2024년 상원 선출은 국민의 직접선거가 아니었다. 20개 직업·사회집단에서 출마한 후보들이 여러 단계에 걸쳐 서로 투표해 200명의 상원의원을 뽑는 독특한 방식이었다. 사회 각 분야의 대표성을 확보하고 정당정치의 직접적인 영향력을 차단한다는 취지였지만, 역설적으로 복잡하고 폐쇄적인 선출 구조가 조직적인 표 거래의 공간을 만들었다는 의혹을 낳았다.특정 후보들을 하나의 네트워크로 묶어 누구에게 투표할지를 미리 정하고 이른바 '담합 명단'을 돌렸으며, 후보 모집과 이동, 자금 지원 등에 정치적 네트워크가 동원됐다는 것이 '후어 써워' 사건의 핵심이다.사건을 조사한 조사위원회는 229명에 대해 혐의가 있다고 판단해 선관위에 처분을 건의했다. 이 가운데 현직 상원의원은 138명이었다. 그러나 이후 별도의 심사소위원회는 혐의에 대한 증거가 충분하지 않다는 의견을 냈고, 최종적으로 선관위는 77명만 대법원에 넘기기로 결정했다. 현직 상원의원도 조사 단계의 138명에서 최종 26명으로 줄었다. 조사와 심사, 최종 결정 사이의 큰 차이는 이 사건이 얼마나 정치적으로 민감한지를 보여준다.더 주목되는 것은 그동안 사건의 배후로 의심받아온 집권 품짜이타이당의 주요 정치인들이 최종 제소 대상에서 빠졌다는 점이다. 아누틴 찬위라꾼 총리를 비롯한 품짜이타이당 인사들과 상원 선출 네트워크 사이의 연관성은 야권과 시민사회가 지속적으로 제기해온 문제였다.그런 점에서 이번 결정의 단기적인 수혜자는 아누틴 총리와 품짜이타이당이라고 할 수 있다. 특히 2026년 총선을 거치면서 품짜이타이당이 태국 정치의 중심세력으로 부상한 상황에서 당 지도부가 상원 선출 개입 혐의로 법정에 서는 상황을 피했다는 것은 아누틴 정부의 정치적 안정성에 적지 않은 의미를 갖는다.그러나 이를 품짜이타이당의 완전한 승리라고 단정하기는 이르다.최근 태국 정치에서는 품짜이타이당을 상징하는 파란색, 즉 '씨남응언'에서 유래한 '푸른색 체제(라법 씨남응언)'라는 표현이 등장하고 있다. 이는 품짜이타이당을 중심으로 지방의 유력 정치가문인 '반야이(큰 집안)', 상원, 관료조직, 그리고 선거관리위원회와 국가반부패위원회처럼 준사법적·감시 기능을 수행하는 독립기관 등이 서로 연결된 권력 네트워크가 형성되고 있다는 비판적 정치담론이다.여기서 주목할 것은 '반야이'다. 이들은 특정 지역에서 오랫동안 경제적·사회적 기반을 구축하고 선거와 정당정치에 영향력을 행사해온 유력 정치가문들이다. 품짜이타이당은 이러한 지역 기반 정치세력과의 연계를 통해 전국적인 정치세력으로 성장해왔다. 따라서 '푸른색 체제'라는 말은 단순히 한 정당의 세력 확대를 뜻하는 것이 아니라, 기존의 지역 권력과 중앙정치 및 국가기관이 결합하는 새로운 권력구조에 대한 비판을 담고 있다.이러한 시각에서 보면 '후어 써워' 사건의 정치적 의미는 26명의 현직 상원의원이 부정한 방법으로 당선됐느냐는 문제를 넘어선다. 그 배후에는 2026년 이후 태국의 권력이 어떤 방식으로 재편되고 있는가라는 보다 근본적인 문제가 놓여 있다.대법원의 판단에 따라 사건의 파장은 더 커질 수 있다. 법원이 조직적인 담합을 인정한다면 현 상원의 정치적 정당성은 상당한 타격을 받을 것이다.상원의 권한을 고려하면 문제는 더욱 중요하다. 현 상원은 과거 군부가 임명했던 상원과 달리 총리 선출권은 없지만, 헌법재판소 재판관과 선거관리위원, 국가반부패위원 등 주요 국가기관의 인적 구성에 여전히 중요한 영향력을 행사한다. 특히 선거관리위원회와 국가반부패위원회 등은 선거의 적법성과 공직자의 위법 행위를 조사·심사하는 준사법적·감시 기능을 수행한다.따라서 상원 구성 과정 자체에 조직적인 부정이 있었다는 사법적 판단이 내려진다면 문제는 일부 상원의원의 자격에 그치지 않는다. 상원의 정당성은 물론이고 이 상원이 구성에 관여하는 헌법재판소와 독립기관의 정당성, 나아가 태국의 권력구조 전반에 대한 논쟁으로 확대될 수 있다.선거관리위원회 역시 시험대에 올랐다. 조사위원회가 229명에 대해 혐의가 있다고 판단했지만 심사소위원회는 정반대의 의견을 냈고, 최종적으로 선관위는 77명을 대법원에 넘겼다. 이처럼 조사와 심사 단계마다 판단이 크게 달라진 이유를 국민에게 설득력 있게 설명해야 한다. 야권과 일부 정치권에서는 선관위가 핵심 증인의 신빙성과 증거의 충분성을 지나치게 엄격하게 판단해 대법원이 사건을 심리할 기회 자체를 제한한 것 아니냐는 비판도 나오고 있다.물론 선관위는 핵심 증인의 진술 번복과 자금 흐름 등에서 혐의를 뒷받침할 충분한 증거가 확인되지 않았다는 입장이다. 결국 선관위의 판단이 적절했는지 여부 역시 이번 사건을 둘러싼 중요한 쟁점으로 남게 됐다.따라서 이번 사건을 아누틴과 품짜이타이당의 '승리'로만 읽어서는 안 된다. 당장은 집권세력의 사법적 위험이 크게 줄었지만, 대법원 심리 과정에서 후보자 조직과 자금, 지방 정치세력 사이의 연결고리가 추가로 드러난다면 불씨는 다시 정치권으로 번질 수 있다.결국 대법원 법정에서는 77명의 법적 책임을 가리게 된다. 그러나 태국 국민이 묻는 질문은 그보다 크다."2024년 상원을 실제로 만든 힘은 무엇이었는가."상원의 구성이 후보자들의 자율적인 선택의 결과였는지, 아니면 그 배후에서 작동한 조직적인 정치 네트워크의 결과였는지를 밝히는 것이 이 사건의 본질이다.그 답에 따라 '후어 써워' 사건은 일부 상원의원의 선거부정 사건으로 끝날 수도 있고, 아누틴 시대의 '푸른색 권력'이 어떻게 형성되고 작동하는지를 보여주는 태국 정치사의 중요한 사건으로 남을 수도 있다.