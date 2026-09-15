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사회

26.09.15 14:09최종 업데이트 26.09.15 16:45

김승원 "한동훈 때 불기소" - 김민전 "한동훈 검찰이 제대로 안 해"

[법무부장관 후보자 인사청문회] 김 후보자 "돌이켜 보면 후회한다, 가슴 아프게 생각하고 있다"

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김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 목을 축이고 있다.
김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연


[기사 수정 : 15일 오후 4시 23분]

국민의힘이 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 신약 로비 의혹을 주가조작과 임상시험 병원 선정 특혜 의혹으로 확대하며 공세를 폈다.

김 후보자가 "윤석열·한동훈 정치검찰 때 다 수사하고 불기소 결론을 내렸다"고 맞서자, 김민전 국민의힘 의원은 "한동훈 검찰이 제대로 안 했으니 이 정권이 탄생했지"라고 맞받았다.

김 후보자, 주가조작 의혹 제기에 "초선 때 김건희 주가조작 상응처벌 주장"

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15일 오전 국회 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 김민전 의원은 브로커 양수진(사업가)씨를 통해 김 후보자로 하여금 식품의약품안전처(식약처)에 민원을 전달하게 한 강세찬(제넨셀 창업자)씨의 특정범죄 가중처벌법 위반(배임) 등 사건 1심 판결문을 소환했다.

김 의원은 "판결문에는 후보자가 식약처장에게 문자한 제넨셀의 동물 실험, 식약처에 제출한 자료가 다 조작됐다고 나온다"라고 지적했다. 김 후보자는 "2021년 10월 10일 민원을 전달할 때 (제넨셀의 자료조작 등을 몰랐다) 제가 그걸 알았다면 저는 기소돼 영장청구가 됐거나 재판받고 있었지 이 자리에 없었을 것"이라며 "윤석열 검찰에서 그런 걸 다 확인해도 (제가) 부정 청탁하거나 관여한 사실이 없다고 (검찰은) 불기소장에 썼다"고 답했다.

김 의원은 "판결문에 이미 다 나와 있다"며 "(임상시험 승인의) 결과로 주가조작, 세종메디칼의 주가가 폭등했다가 폭락했는데 본인은 아무것도 모르는 순진무구한 상태에서 '빨리 절차를 진행해 달라고 문자 한 것밖에 없다'는 것인가"라고 따져 물었다.

김 후보자가 식약처장에게 양씨 민원을 전달한 지 일주일 만인 2021년 10월 19일, 세종메디칼은 제넨셀에 약 113억 원을 투자했다. 제넨셀 임상시험 승인이 떨어진 날 세종메디칼 주가는 크게 치솟았다가 주가조작 세력 개입으로 다음날부터 급락하면서 피해자가 속출했다.

김 후보자는 "법무부 장관이 된다면 피해자들과 만나 피해 회복을 위해 노력하겠다"며 "저는 초선 의원일 때부터 김건희 주가조작에 대해 수사 돼야 하며 상응하는 처벌을 받아야 된다고 주장해온 사람"이라고 강조했다.

김민전 의원 : "후보자가 문자하고 임상이 허용된 뒤 주가조작이 사실상 일어난 것입니다. 후보자가 알든 모르든 후보자 책임 아닙니까?"
김승원 후보자 : "그 부분 다 수사가 됐고 (저와) 관련이 없다고 불기소장에 명확히 나옵니다. 윤석열한·한동훈 검찰 때 다 수사하고 결론 내린 겁니다."

김민전 의원 : "한동훈 검찰이 제대로 했으면 이 정권이 탄생했겠어요. 안 했으니 탄생했죠!"
김승원 후보자 : "(관련) 기록만 4만 페이지입니다. 그걸 다 읽어보십시오. 한동훈 (무소속) 의원처럼 일부 녹취록만 짜깁기하지 마시고, 다 읽어보십시오. 법원도 다 그렇게 판단했습니다."

김 후보자는 "양씨의 통화 내역 4년 치를 검찰이 입수해 하나하나 다 확인한 뒤 저를 불기소했다"며 "저를 변호하던 후배는 '녹취록이 있었기에 망정이지 안 그랬다면 당사자들을 압박해 사실관계를 조작해 기소했을 거다. 그게(녹취록) 형님을 살렸다' 그렇게 얘기했다"고 반박했다.

제넨셀 임상시험 참여 대학병원 특혜 의혹에 김승원 "정치검사 논리" 응수

곽규택 국민의힘 의원은 제넨셀의 인간대상 임상시험에 부천·은평성모병원 두 곳이 참여한 것을 두고 가톨릭대 의대 출신인 신현영 전 더불어민주당 의원이 임상시험에 참여하도록 영향력을 행사했으며, 이 과정에서 김 후보자가 관여한 것 아니냐는 주장을 폈다.

곽 의원은 "대학병원들은 행정적 부담과 부작용 우려로 (임상시험 참여를 기피하는데) 가톨릭대 의대 계열 두 곳이 참여했다"며 "확인해 보니 (양씨 녹취록에 언급되는) 신 전 의원은 가톨릭대 의대 출신이며 국회 보건복지위원회 소속 위원이었다"고 운을 뗐다.

이어 "신 전 의원이 (두 대학병원) 임상시험 참여 중간고리에 있는 것 아닌가? 양씨가 (신 전 의원을) 만나 강세찬과 다리를 놓아주려고 했는데 잘 안 돼 신 전 의원과 친한 김 후보자가 '같이 해줄게' 이렇게 한 것 아닌가"라고 의혹을 제기했다.

곽 의원은 "양씨가 2월 9일 김 후보자를 굉장히 보고 싶어 하고, 김 후보자 또한 '보고 싶어서 눈물이 난다'고 했다"며 "다음날 양씨는 '김 후보자가 국회의원으로 있는 한 끝까지 도와주겠다'고 말했다고 강씨에게 (전)했다"고 강조했다. 김 후보자는 식약처장에게 문자 메시지를 전달한 때로부터 4개월이 지난 2022년 2월 9일 양씨와 만나기도 했다.

이에 김 후보자는 "의원님 말씀은 수사팀, 정치검사의 논리"라고 일축했다. 곽 의원은 "신현영-양수진이 만나는데 같이 갔나"고 추궁했고, 김 후보자는 "안 갔다"고 답했다.

김 후보자는 "당시 초선 의원으로서 원내부대표단에 있을 때 코로나19 치료제 백신을 한국에 공급해 달라고 화이자 등 다국적 제약회사들을 만났다"며 "저는 아직도 그들이 선심 쓰듯 오만한 태도를 보인 것을 잊지 못하고 있다. 그래서 '절차가 지연되는 불공정이 있으니 살펴봐 달라'고 민원을 전달했을 뿐 식약처로부터 임상승인을 얻게 하거나 그러한 보고를 받은 적 없다"고 강조했다.

김 후보자 "돌이켜 보면 후회" 짧은 유감 표명도

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언에 앞서 인사하고 있다.
김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언에 앞서 인사하고 있다. ⓒ 남소연

김 후보자는 손솔 진보당 의원과의 질의응답 과정에서 신약 로비 의혹에 대해 짧은 유감을 표했다.

손 의원은 "11명의 검사가 수사했는데도 불법성이 나오지 않은 것을 국민들이 알고 계시다"라면서도 "국민들은 (후보자가) 신중하지 못했던 것 아니냐는 지점과 고위공직자로 살게 되면 어떤 원칙을 가지고 가시려는지 궁금한 것"이라고 지적했다.

김 후보자는 "의원님이 지적하시는 부분을 돌이켜 보면 후회한다. 가슴 아프게 생각하고 있다"며 "공직자로서 언행을 신중하게 했어야 했는데 의원님 지적이 맞다. 앞으로 각별히 신경쓰겠다"고 했다.

- 관련기사
[단독] 양수진 "김승원 의원님이 현역에 있는 한 도와주겠다고" https://omn.kr/2jqfh

#김승원#법무부장관후보자#제넨셀#신약청탁로비의혹

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