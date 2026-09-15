김승원 "한동훈 때 불기소" - 김민전 "한동훈 검찰이 제대로 안 해"

[기사 수정 : 15일 오후 4시 23분]
국민의힘이 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 신약 로비 의혹을 주가조작과 임상시험 병원 선정 특혜 의혹으로 확대하며 공세를 폈다.
김 후보자가 "윤석열·한동훈 정치검찰 때 다 수사하고 불기소 결론을 내렸다"고 맞서자, 김민전 국민의힘 의원은 "한동훈 검찰이 제대로 안 했으니 이 정권이 탄생했지"라고 맞받았다.
김 후보자, 주가조작 의혹 제기에 "초선 때 김건희 주가조작 상응처벌 주장"
15일 오전 국회 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 김민전 의원은 브로커 양수진(사업가)씨를 통해 김 후보자로 하여금 식품의약품안전처(식약처)에 민원을 전달하게 한 강세찬(제넨셀 창업자)씨의 특정범죄 가중처벌법 위반(배임) 등 사건 1심 판결문을 소환했다.
김 의원은 "판결문에는 후보자가 식약처장에게 문자한 제넨셀의 동물 실험, 식약처에 제출한 자료가 다 조작됐다고 나온다"라고 지적했다. 김 후보자는 "2021년 10월 10일 민원을 전달할 때 (제넨셀의 자료조작 등을 몰랐다) 제가 그걸 알았다면 저는 기소돼 영장청구가 됐거나 재판받고 있었지 이 자리에 없었을 것"이라며 "윤석열 검찰에서 그런 걸 다 확인해도 (제가) 부정 청탁하거나 관여한 사실이 없다고 (검찰은) 불기소장에 썼다"고 답했다.
김 의원은 "판결문에 이미 다 나와 있다"며 "(임상시험 승인의) 결과로 주가조작, 세종메디칼의 주가가 폭등했다가 폭락했는데 본인은 아무것도 모르는 순진무구한 상태에서 '빨리 절차를 진행해 달라고 문자 한 것밖에 없다'는 것인가"라고 따져 물었다.
김 후보자가 식약처장에게 양씨 민원을 전달한 지 일주일 만인 2021년 10월 19일, 세종메디칼은 제넨셀에 약 113억 원을 투자했다. 제넨셀 임상시험 승인이 떨어진 날 세종메디칼 주가는 크게 치솟았다가 주가조작 세력 개입으로 다음날부터 급락하면서 피해자가 속출했다.
김 후보자는 "법무부 장관이 된다면 피해자들과 만나 피해 회복을 위해 노력하겠다"며 "저는 초선 의원일 때부터 김건희 주가조작에 대해 수사 돼야 하며 상응하는 처벌을 받아야 된다고 주장해온 사람"이라고 강조했다.
김민전 의원 : "후보자가 문자하고 임상이 허용된 뒤 주가조작이 사실상 일어난 것입니다. 후보자가 알든 모르든 후보자 책임 아닙니까?"
김승원 후보자 : "그 부분 다 수사가 됐고 (저와) 관련이 없다고 불기소장에 명확히 나옵니다. 윤석열한·한동훈 검찰 때 다 수사하고 결론 내린 겁니다."
김민전 의원 : "한동훈 검찰이 제대로 했으면 이 정권이 탄생했겠어요. 안 했으니 탄생했죠!"
김승원 후보자 : "(관련) 기록만 4만 페이지입니다. 그걸 다 읽어보십시오. 한동훈 (무소속) 의원처럼 일부 녹취록만 짜깁기하지 마시고, 다 읽어보십시오. 법원도 다 그렇게 판단했습니다."
김 후보자는 "양씨의 통화 내역 4년 치를 검찰이 입수해 하나하나 다 확인한 뒤 저를 불기소했다"며 "저를 변호하던 후배는 '녹취록이 있었기에 망정이지 안 그랬다면 당사자들을 압박해 사실관계를 조작해 기소했을 거다. 그게(녹취록) 형님을 살렸다' 그렇게 얘기했다"고 반박했다.
제넨셀 임상시험 참여 대학병원 특혜 의혹에 김승원 "정치검사 논리" 응수
곽규택 국민의힘 의원은 제넨셀의 인간대상 임상시험에 부천·은평성모병원 두 곳이 참여한 것을 두고 가톨릭대 의대 출신인 신현영 전 더불어민주당 의원이 임상시험에 참여하도록 영향력을 행사했으며, 이 과정에서 김 후보자가 관여한 것 아니냐는 주장을 폈다.
곽 의원은 "대학병원들은 행정적 부담과 부작용 우려로 (임상시험 참여를 기피하는데) 가톨릭대 의대 계열 두 곳이 참여했다"며 "확인해 보니 (양씨 녹취록에 언급되는) 신 전 의원은 가톨릭대 의대 출신이며 국회 보건복지위원회 소속 위원이었다"고 운을 뗐다.
이어 "신 전 의원이 (두 대학병원) 임상시험 참여 중간고리에 있는 것 아닌가? 양씨가 (신 전 의원을) 만나 강세찬과 다리를 놓아주려고 했는데 잘 안 돼 신 전 의원과 친한 김 후보자가 '같이 해줄게' 이렇게 한 것 아닌가"라고 의혹을 제기했다.
곽 의원은 "양씨가 2월 9일 김 후보자를 굉장히 보고 싶어 하고, 김 후보자 또한 '보고 싶어서 눈물이 난다'고 했다"며 "다음날 양씨는 '김 후보자가 국회의원으로 있는 한 끝까지 도와주겠다'고 말했다고 강씨에게 (전)했다"고 강조했다. 김 후보자는 식약처장에게 문자 메시지를 전달한 때로부터 4개월이 지난 2022년 2월 9일 양씨와 만나기도 했다.
이에 김 후보자는 "의원님 말씀은 수사팀, 정치검사의 논리"라고 일축했다. 곽 의원은 "신현영-양수진이 만나는데 같이 갔나"고 추궁했고, 김 후보자는 "안 갔다"고 답했다.
김 후보자는 "당시 초선 의원으로서 원내부대표단에 있을 때 코로나19 치료제 백신을 한국에 공급해 달라고 화이자 등 다국적 제약회사들을 만났다"며 "저는 아직도 그들이 선심 쓰듯 오만한 태도를 보인 것을 잊지 못하고 있다. 그래서 '절차가 지연되는 불공정이 있으니 살펴봐 달라'고 민원을 전달했을 뿐 식약처로부터 임상승인을 얻게 하거나 그러한 보고를 받은 적 없다"고 강조했다.
김 후보자 "돌이켜 보면 후회" 짧은 유감 표명도
김 후보자는 손솔 진보당 의원과의 질의응답 과정에서 신약 로비 의혹에 대해 짧은 유감을 표했다.
손 의원은 "11명의 검사가 수사했는데도 불법성이 나오지 않은 것을 국민들이 알고 계시다"라면서도 "국민들은 (후보자가) 신중하지 못했던 것 아니냐는 지점과 고위공직자로 살게 되면 어떤 원칙을 가지고 가시려는지 궁금한 것"이라고 지적했다.
김 후보자는 "의원님이 지적하시는 부분을 돌이켜 보면 후회한다. 가슴 아프게 생각하고 있다"며 "공직자로서 언행을 신중하게 했어야 했는데 의원님 지적이 맞다. 앞으로 각별히 신경쓰겠다"고 했다.
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