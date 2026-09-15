박수현 "충남 재정 위기 심각, 욕먹더라도 결단할 것"

▲“충남 재정 위기 생각보다 심각, 욕먹더라도 결단할 것” 박수현 지사가 15일 재정 건전성 확보를 위해 도지사로서의 강력한 결단과 재정 구조조정에 나서겠다는 의지를 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲박수현 지사가 15일 충남도의 재정 위기가 생각보다 심하다고 토로했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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박수현 충남지사가 최근 드러난 충청남도의 재정 악화 상황에 대해 "전문가들의 진단이 생각했던 것보다 훨씬 심각했다"며 재정 건전성 확보를 위해 도지사로서의 강력한 결단과 재정 구조조정에 나서겠다는 의지를 밝혔다.박 지사는 15일 열린 도정 브리핑에서 전날(14일) 주재한 '2026년 제1차 재정전략회의' 결과를 언급하며 이같이 말했다.박 지사는 "어제 회의는 충남의 재정 여건과 진단을 공식적·공개적·전문적으로 확인하는 자리였다"며 "전문가들로부터 '이런 재정 운용은 처음 본다', '역대 본 적이 없다'는 표현이 자주 나올 정도로 재정 상황에 대한 심각한 진단이 이어졌다"고 전했다.이어 박 지사는 "민선 8기의 책임이냐 9기의 책임이냐를 따지기보다는, 결국 도지사의 결단과 결심이 가장 중요한 키워드라는 점을 확인했다"며 "제 마음이 흔들리거나 약해지지 않고 재정 건전성을 유지할 수 있도록 재정전략회의를 상설 기구로 운영하기로 했다"고 설명했다.특히 박 지사는 향후 강도 높은 재정 개혁 과정에서 일어날 반발에 대해서도 정면 돌파하겠다는 각오를 피력했다.박 지사는 "재정 운용 원칙이 정리되면 솔직하게 말씀드리고, 도민들께 욕을 먹는 한이 있더라도 결단하고 갈 수밖에 없는 상황"이라며 "관행적으로 지원되던 보조금이나 선심성 사업 등에 대해 정리가 필요하다면 과감히 단행하겠다"고 강조했다.한편, 충남도는 전날 회의에서 강인재 재정성과연구원장의 발제를 통해 통합재정수지 적자와 순세계잉여금 감소 등 지속적인 재정 지표 악화 현황을 진단받았으며, 향후 전문가 그룹과의 상설 회의체를 통해 실질적인 재정 혁신 대안을 마련해 나갈 방침이다.