백설기에 올라간 충격 재료... 놀라면 '늙크크'입니다

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲지난 9일 한 '생방송 오늘의 아침'에서 피자설기 유행을 소개했다. ⓒ 생방송 오늘의 아침 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 SNS를 뜨겁게 달구고 있는 피자설기 ⓒ 유튜브갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲생과일과 요거트크림을 넣은 과일찹쌀떡이 인기를 얻고 있습니다. ⓒ 박민희 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 한 유튜버의 소개로 인기를 끌게 된 광주 창억떡의 호박인절미. ⓒ 김예지 관련사진보기

큰사진보기 ▲1965년 문을 연 광주 창억떡의 최근 호박인절미가 화제다. ⓒ 김예지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그와 브런치에도 실립니다.

포슬포슬한 하얀 백설기 위로 페퍼로니와 옥수수, 모차렐라 치즈가 올라가 있습니다. 떡을 반으로 가르면 빨간 토마토소스가 흘러나옵니다. 오븐이 아닌 시루에서 쪄낸 이 낯선 조합은 최근 화제를 모으고 있는 '피자설기'입니다.부산의 한 떡집에서 개발한 이 이색적인 떡이 SNS에서 화제를 모으자, 다른 지역 떡집들까지 너도나도 피자설기 만들기에 나섰습니다. 이제는 동네 떡집 앞에도 피자설기의 맛을 보려는 사람들로 긴 줄이 이어질 정도입니다.피자설기가 동네 떡집과 전통시장을 중심으로 입소문을 타고 있다면, 백화점 식품관에서는 과일 찹쌀떡이 사람들을 길게 줄 세우고 있습니다. 알록달록한 한지에 싸인 찹쌀떡 속에는 팥소 대신 요거트 크림과 딸기, 샤인머스캣, 귤 같은 생과일이 채워져 있습니다. 쫀득한 찹쌀떡 사이에 과일과 크림이 층을 이룬 화려한 단면은 보기만 해도 눈길을 사로잡습니다.물론, 낯선 재료를 더한 퓨전 떡만 주목을 끄는 것은 아닙니다. 광주의 떡집 창억떡의 시그니처 메뉴인 '호박인절미'도 인기를 끌고 있습니다. 이 떡은 지역에서는 오래전부터 사랑받아온 떡이지만, 전국적으로 널리 알려진 제품은 아니었습니다. 최근 한 유튜버의 여행 영상에 등장한 것을 계기로 입소문이 퍼지면서 전국적인 관심을 받게 되었습니다. 지난 8월 더현대 서울에서 일주일간 열린 팝업스토어에서는 대기번호가 600번대까지 이어질 만큼 많은 사람이 몰렸습니다.유명 빵집을 찾아다니는 '빵지순례'에 빗대어, 떡 하나를 맛보기 위해 전국의 유명 떡집을 찾는 '떡지순례'라는 신조어까지 생겨날 정도로 떡 열풍은 뜨겁습니다. 새로운 퓨전 떡부터 전통의 맛까지, 이처럼 요즘 소셜미디어에서 가장 핫한 디저트는 단연 떡입니다.한동안 떡은 빵과 케이크, 쿠키 같은 서양식 디저트에 밀려 좀처럼 존재감을 드러내지 못했습니다. 명절이나 잔치 같은 특별한 날에 구색 맞추기 위한 음식, 혹은 젊은 세대보다는 어르신들에게 더 친숙한 주전부리로 인식되곤 했습니다. 하지만 이제 떡은 젊은 세대가 줄을 서서 사 먹는 가장 '핫한' 디저트로 탈바꿈했습니다.변화의 중심에는 전통적인 틀을 깨고 새로운 재료와 조리법을 결합한 '퓨전 떡'이 있습니다. 백설기에 치즈와 토마토소스를, 찹쌀떡에 요거트 크림과 생과일과 같은, 전통 떡에는 쓰지 않던 재료를 사용해 떡을 재해석했습니다. 백설기와 피자, 찹쌀떡과 과일 생크림은 따로 두면 각각 익숙한 맛이지만, 이 둘이 하나로 만나면 어떤 맛이 날지는 쉽게 그려지지 않습니다.익숙한 조합이라 낯설지 않으면서도 실제 맛은 예상이 안 되니, 자꾸 궁금해집니다. 여기에 알록달록한 색감과 화려한 단면이 완성하는 독특한 비주얼은 '사진 찍기 좋은 디저트'를 찾는 소셜미디어 세대의 취향까지 제대로 사로잡습니다.물론 퓨전 떡만 인기를 얻는 것은 아닙니다. 광주에서 오랫동안 자리를 지켜 온 창억떡의 호박인절미는 최근 새롭게 개발된 제품이 아니라 이전부터 판매해 온 떡입니다. 다시 주목 받고 전국적인 관심으로 이어진 바탕에는 SNS가 있었습니다.과거에는 한 지역에서 오랫동안 사랑받아 온 음식이라도 직접 그곳을 방문하거나 누군가에게 소개받지 않는 한 다른 지역에 알려지기 어려웠습니다. 하지만 이제는 여행 영상이나 숏폼 하나만으로도 지역의 음식이 전국적인 관심을 받을 수 있습니다. 지역 주민에게 익숙한 음식이 외지인에게는 미처 알지 못했던 지역의 명물이 되고, 숨겨진 맛을 찾아내는 과정 자체가 새로운 즐거움이 되었습니다.떡의 종류나 만들어진 시기와 상관없이, 이렇게 SNS로 발견되고 확산되는 양상은 앞서 소개한 피자설기나 과일 찹쌀떡의 유행에서도 똑같이 나타납니다. 사진과 영상을 통해 새로운 떡을 접한 소비자들이 판매처를 찾아 구입하고, 이를 다시 자신의 SNS에 공유하면서 또 다른 소비자를 불러들입니다.새롭게 등장한 퓨전 떡이든, 오랫동안 한 지역에 머물러 있던 전통 떡이든 이러한 발견과 구매, 인증의 순환 속에서 전국적인 유행으로 번져 나간다는 점은 다르지 않습니다. 결국 최근의 떡 열풍은 새로운 제품의 등장 때문만이 아니라, SNS를 통해 음식을 발견하고 소비하는 방식 자체가 달라진 결과라고 할 수 있습니다.떡의 유행은 젊은 세대에게 무엇이 새롭게 느껴지는지가 달라지고 있음을 보여줍니다. 한때 서구식 음식과 디저트가 새롭고 세련된 것으로 받아들여졌다면, 이제 빵과 케이크, 쿠키는 너무나 익숙한 일상의 음식이 되었습니다. 반대로 떡이나 약과, 흑임자처럼 오래된 한국의 음식과 식재료는 젊은 세대에게 오히려 낯설고 새로운 것으로 다가옵니다.이런 흐름이 처음은 아닙니다. 2021년 여름에는 '약케팅(약과와 티케팅의 합성어. 약과를 구매하는 과정이 티케팅처럼 어렵다는 의미가 담긴 말)'이라는 말이 생길 만큼 약과가 인기를 끌었고, 이후에는 흑임자를 활용한 디저트가 잇따라 등장했습니다. 옛 세대에게 익숙한 맛과 정서를 밀레니얼·Z세대가 새롭게 즐기는 현상을 가리켜 '할매니얼(할머니+밀레니얼)'이라는 말도 생겼습니다. 이전 세대에게 익숙했던 맛과 재료가 젊은 세대에게는 새로운 취향의 대상으로 발견된 것입니다.전통과 현재가 만나는 방식도 한 가지는 아닙니다. 치즈와 크림을 더해 낯선 맛과 비주얼로 인기를 끌기도 하고, 호박인절미처럼 그동안 잘 알려지지 않았다가 소셜미디어를 통해 새롭게 주목받기도 합니다. 방식은 달라도, 오래된 것이 더 이상 낡은 것으로만 읽히지 않는다는 점에서는 같습니다. 무엇이 새롭고 오래된지는 결국 음식 그 자체보다 그것을 접하는 세대가 무엇을 익숙하게 경험해왔는지에 따라 달라집니다.이런 변화는 다가오는 추석 풍경에서도 확인할 수 있을 듯합니다. 이제 명절에 떡을 고르는 일이 꼭 전통적인 선택만을 뜻하지는 않습니다. 이번 추석 선물로 떡을 고르는 것은 생각보다 꽤 '요즘다운' 선택일 수 있습니다. 조카에게 피자설기를 건넨다면 적어도 '늙크크'(신조어 '영크크'의 반대말로, 나이가 많거나 유행을 잘 모르는 사람을 이르는 말)는 피할 수 있을지 모릅니다.