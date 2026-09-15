나의 쓸모로만 판단하지 말자

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큰사진보기 ▲계뇨동가을 꽃 계뇨등 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲계뇨등과 호박벌가을 꽃 계뇨등 ⓒ 김민수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲계뇨등가을 꽃 계뇨등 ⓒ 김민수 관련사진보기

'나의 쓸모로만 다른 존재를 판단하지 말아야 한다.'

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큰사진보기 ▲계뇨등 열매가을 꽃 계뇨등 ⓒ 김민수 관련사진보기

가을 꽃 계뇨등(鷄尿藤)이 피어나고 있다.계뇨등은 꼭두서니과의 낙엽 덩굴성 여러해살이풀로 식물 전체에서 닭의 오줌과 냄새가 난다고 해서 붙여진 이름이다. '계뇨등'이라 불리지만, '계요등, 구렁내덩굴, 텔계요등, 계각등 우피동'이라고도 불린다.꽃 향기라고 모두 달콤하고 향기로운 것은 아니다.쓰레기 냄새가 나는 식물도 있고, 누린내가 나는 식물, 심지어는 시체 냄새가 나는 식물도 있다. 처음 계뇨등을 만났을 때에는 신부의 부케를 닮을 꽃이라는 생각이 들었다. 하지만, 닭오줌 냄새가 난다는 말에 가까이 하기에는 먼 당신이 되어버렸다.꽃은 예쁘지만 냄새 때문에 먼 발치에서 바라보게 되는 꽃이다.사실, 애써 냄새를 맡지 않으면 닭 오줌 냄새가 나는 것도 아니지만, 이름의 유래를 알게 되니 멀리하게 되는 꽃이기도 하다.여러가지 이유로 서울 하늘에서는 곤충을 만나기가 그리 쉽지 않다.나비나 꿀벌, 잠자리, 나비 같은 곤충은 하늘의 별 따기다. 그럼에도 불구하고 올해 나는 사마귀 유충도 보았고, 매미는 많이 만났고, 땅벌에 쏘이기도 했다. 심지어는 벼 메뚜기도 만났다. 환경이 좋아서라기 보다 생명력이 강하기 때문일 것이다.어제(14일)는 피어나는 계뇨등 사이 분주하게 날아다니는 비행 물체가 보였다.한두 마리가 아니라, 날갯짓 소리가 들릴 정도로 많은 호박벌이 계뇨등을 찾아온 것이다. 열심히 활짝 핀 계뇨등을 오가며 꿀을 모으고 있다.저 냄새나는 꽃, 그래서 먼 발치에서 바라보는 그 꽃이 호박벌에게는 아주 소중한 꽃이었던 것이다. 호박벌에게 꼭 쓸모가 있는 꽃이었던 것이다.분주한 호박벌의 비행을 천천히 바라보며 '쓸모'에 대해 묵상한다.나의 쓸모로만 바라보았을 때 계뇨등은 먼 발치에서 바라보는 존재였다. 하지만, 호박벌의 쓸모로 그를 바라보니 가까이 다가가 입을 맞추는 존재인 것이다.이런 한 문장을 길어 올리고 그를 바라보니 이전과 다르게 보인다.어디 꽃만 그럴까?사람들과의 관계에서도 서로를 쓸모가 아니라 존재로 바라본다면 이 세상은 지금보다도 훨씬 따뜻해지지 않을까?계뇨등을 천천히 바라본다.'천천히 바라보기(SLOW-LOOKING)'를 실천하고 훈련하는 이유는 현대사회의 빠름의 문화와는 다른 길을 걸어가기 위함이다. 개인적으로 현대사회의 빠름의 문화는 우리를 구원할 수 없다고 생각한다.천천히 바라보니 이전에 보이지 않던 것이 보인다.피어난 꽃들과 피어날 꽃들과 뜨거운 햇살에 상처 입은 이파리에 새겨진 수고의 흔적들 모두 지금 이 찰나의 순간을 위한 과정들이 보인다. 물론, 다 볼 수는 없지만 더 많이 보인다.언젠가 제주도에서도 계뇨등을 만났다.서울에서 만난 꽃과 미세한 차이가 있다.아주 작은 차이, 그 미세한 차이는 틀림이 아니고 다름이다. 조금 다르게 생겼다고 "틀렸다!"고 하지 않으며, 서로를 배척하지 않는다. 조금씩 달라도 모두가 다 '계뇨등'인 것이다.사람도 그랬으면 좋겠다.자신과 다르면 차별하고 혐오하는 데 익숙한 사람들, 마침내 가진 힘으로 폭력을 자행하면서도 마치 정의의 사도인 것처럼 행세하는 위선. 물론, 그렇지 않은 이들도 있고, 그들이 있어 이 세상이 여전히 사람이 살만한 세상이긴 하지만 말이다.때가 되면, 작은 꽃몽우리들까지 다 피우고나면 열매가 맺힐 것이다.그 열매는 호박벌 같은 곤충들의 힘을 입어 또 다른 생명을 품은 씨앗들을 품고 있을 것이다. 나는 저 열매가 어떤 효능이 있는지, 내게 어떤 쓸모가 있는지 알지 못한다. 그가 피어나고 그로 인해 살아가는 생명이 있으니, 우주적인 순환의 고리에서는 나에게도 쓸모있는 것이리라.하지만, 그렇지 않아도 존재하는 것만으로도 그는 귀한 존재요, 누군가에게는 꼭 필요한 쓸모로 다가갈 것이다. 계뇨등만이 아니라, 이 세상에 존재하는 모든 것들이 그렇지 않을까?가을 꽃 계뇨등을 보면서 "모든 일에 나의 쓸모로만 판단하지 말자"는 한 문장을 마음에 새긴다.