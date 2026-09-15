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사회

광주전라

26.09.15 11:37최종 업데이트 26.09.15 11:37

보성 국도 한복판 '폭 5m' 땅꺼짐... 양방향 4차로 전면 통제·복구 중

노후 지하 배수관 누수로 토사 유실 추정, 인명·차량 피해 없어... 당국 "완전 복구에 이틀 소요"

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싱크홀 복구현장 공사 사진
싱크홀 복구현장 공사 사진 ⓒ 김경미의원

전남광주특별시 보성군의 한 국도 한복판에서 대형 땅꺼짐(싱크홀)이 발생해 관계 당국이 양방향 차량 통행을 전면 통제하고 긴급 복구 작업을 벌이고 있다.

15일 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소에 따르면, 전날 오후 5시께 보성군 득량면 국도 2호선 예당사거리 인근 도로(순천→보성 방향)에서 땅꺼짐 현상이 발생했다.

최초 싱크홀 발생 사진
최초 싱크홀 발생 사진 ⓒ 순천국토관리사무소

최초 발견 당시 지름 30cm가량이던 구멍은 점차 지름 1m 크기로 커졌으며, 주변 지반 침하를 포함한 전체 땅꺼짐 규모는 폭 5m에 달하는 것으로 파악됐다. 다행히 이로 인한 인명 피해나 통행 차량 파손 등 재산 피해는 발생하지 않았다.

국토관리사무소는 도로 아래 매설된 토목용 낡은 배수관(파형강관)에서 누수가 발생해 포장면 아래 토사가 유실되면서 지반이 주저앉은 것으로 추정하고 있다.

싱크홀 발생지점 위치사진
싱크홀 발생지점 위치사진 ⓒ 순천국토관리사무소

현재 당국은 추가 사고를 막기 위해 예당사거리에서 신촌삼거리에 이르는 약 2km 구간 양방향 4차로 통행을 전면 차단한 채 굴삭기 등을 투입해 현장 보수 공사를 진행 중이다. 지하 구간까지 대대적인 보강이 필요해 완전 복구에는 이틀가량 소요될 전망이다.

순천국토관리사무소 관계자는 "국토안전관리원 등 전문가와 합동 안전 진단을 거쳐 신속하게 도로를 복구할 방침"이라며 "현재 현장 작업이 진행 중인 만큼 해당 구간을 지나는 차량은 신촌삼거리 인근 지방도로 우회해 달라"고 당부했다.
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#땅꺼짐#싱크홀#국도2호선#보성군#교통통제

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