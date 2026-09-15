최현덕 "왕숙 개발이익 환수 조례 만들겠다"

큰사진보기 ▲인구 74만 명의 대도시. 왕숙·왕숙2지구와 양정역세권, 진접2지구 등 대규모 개발이 동시에 진행되며 커다란 난제를 앞두고 있는 남양주시, 취임 두달을 맞은 최현덕 시장을 만나 그의 계획을 들어봤다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"밖에서 보는 것과 안에서 직접 들여다보는 것은 달랐습니다. 남양주는 빠르게 커졌지만 시민들이 기대하는 만큼 따라가지 못하고 정체돼 있는 부분이 많았습니다."

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"왕숙에서 발생하는 개발이익을 최대한 남겨 시민에게 돌려드리겠다는 원칙은 변하지 않았습니다. 이것을 시장 한 사람의 의지가 아니라 제도로 만들어야 합니다."

큰사진보기 ▲남양주 왕숙 도시첨단산업단지 조감도 ⓒ 남양주 관련사진보기

"지분을 갖는다는 것은 단순히 수익을 나누는 문제가 아닙니다. 개발 과정에서 남양주시의 목소리를 얼마나 반영할 수 있느냐의 문제이기도 합니다."

"왕숙은 원래 '선교통 후입주'를 전제로 시작했습니다. 그런데 지금은 입주는 다가오는데 광역교통대책이 늦어지고 있습니다."

큰사진보기 ▲남양주시청 전경 ⓒ 남양주 관련사진보기

"전임 시장 사업이냐, 제 사업이냐가 왜 중요합니까. 시민에게 필요한 사업이면 계속해야 하고, 시민에게 도움이 되지 않는다면 다시 봐야 합니다."

큰사진보기 ▲인구 74만 명의 대도시. 왕숙·왕숙2지구와 양정역세권, 진접2지구 등 대규모 개발이 동시에 진행되며 커다란 난제를 앞두고 있는 남양주시, 취임 두달을 맞은 최현덕 시장을 만나 그의 계획을 들어봤다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"인구 100만이라는 숫자가 중요한 게 아닙니다. 100만 명이 살아도 불편하지 않은 도시를 만드는 것이 중요합니다."

"정치가 멀리 있는 게 아닙니다. 시민들의 목소리를 잘 듣고, 그분들이 원하는 걸 헤아려 신속하게 문제를 해결해 주는 것, 그게 정치인의 역할이라고 생각합니다."

"행정에 완벽한 정답은 없습니다. 중요한 것은 잘못된 것을 알면서도 고집하지 않는 겁니다."

큰사진보기 ▲인구 74만 명의 대도시. 왕숙·왕숙2지구와 양정역세권, 진접2지구 등 대규모 개발이 동시에 진행되며 커다란 난제를 앞두고 있는 남양주시, 취임 두달을 맞은 최현덕 시장을 만나 그의 계획을 들어봤다. ⓒ 최현덕 시장 sns갈무리 관련사진보기

취임 두 달여, 최현덕 남양주시장이 직접 들여다본 남양주의 첫 인상은 '성장'보다 '정체'에 가까웠다. 인구 74만 명의 대도시. 왕숙·왕숙2지구와 양정역세권, 진접2지구 등 대규모 개발이 동시에 진행되고 있지만 외형의 성장 속도를 교통과 일자리, 문화·생활 인프라가 따라가지 못하고 있다는 진단이다.최 시장은 지난 11일 진행한 인터뷰에서 "시민들의 기대 수준은 이미 높아져 있는데 이를 뒷받침할 기반시설과 자족 여건은 생각했던 것보다 부족했다"고 말했다.취임 후 가장 먼저 주문한 것도 '속도'였다. 장기간 정체된 사업의 원인을 다시 들여다보고, 시장이 결정할 수 있는 생활현안은 신속히 처리하라고 주문했다. 현장시장실과 '시장 좀 만납시다'를 운영하는 이유도 여기에 있다.최 시장은 "할 수 있는 일을 계속 검토한다고 미뤄서는 안 된다"며 "시가 할 수 있는 것은 바로 하고, 정부가 해야 할 일은 시장이 직접 찾아가 요구하는 행정으로 바꾸겠다"고 강조했다.최 시장은 후보 시절 왕숙신도시 개발 과정에서 약 3조 원의 개발이익이 발생할 것으로 보고 이를 시민에게 돌려주겠다고 공약했다.취임 후에는 개발이익 환수를 조례로 제도화하는 작업에 들어갔다. 실제 개발이익 규모는 달라질 수 있지만, 공공개발에서 발생한 이익을 최대한 지역에 남긴다는 원칙만큼은 제도로 못 박겠다는 것이다.최 시장은 "현재 개발이익 환수를 위한 조례를 만들고 있다"며 "왕숙뿐 아니라 앞으로 남양주에서 진행되는 공공개발에도 적용할 수 있는 '남양주형 개발이익 환수 모델'을 만들어 제도화하겠다"고 밝혔다.환수한 이익의 사용처도 분명히 했다. 그는 교통과 생활SOC 등 부족한 도시 기반시설을 확충하는 데 쓰겠다는 구상이다.현재 남양주도시공사의 왕숙2지구 사업 참여 지분은 1%다. 이를 토대로 최 시장은 참여 지분을 3~4%까지 확대하는 방안을 검토하고 있다. 다만 양정역세권과 와부 신규 공공주택지구 등 다른 개발사업도 있어 왕숙2만에만 재원을 집중하긴 어렵다는 입장이다.최 시장은 "어느 사업에 참여해야 시민에게 더 많은 이익을 돌려주고 시의 의견을 반영할 수 있는지 따져 우선순위를 정해야 한다"고 말했다.결국 개발이익 환수 조례와 도시공사 참여 확대를 두 축으로 공공개발 과정에서 남양주시의 몫과 영향력을 동시에 키우겠다는 구상이다.왕숙신도시의 가장 큰 숙제는 여전히 교통이다. 왕숙1지구 최초 입주는 2028년 상반기, 왕숙2지구는 2029년 상반기 예정이다. 반면 GTX-B 개통 목표는 2031년이다.최 시장은 "취임 이후 국토교통부와 정부, 국회를 잇달아 찾아 9호선 조기 추진 등 광역교통대책을 앞당겨 달라고 요구하고 있다"고 밝혔다. 그는 철도가 놓이기 전까지는 전철역 접근성을 중심으로 버스노선을 개편하고 출퇴근 혼잡노선의 배차를 확대하는 등 환승체계를 우선 손볼 계획이다.특히 최근 예비타당성조사 대상사업으로 선정된 별내선(8호선) 연장에 대해서는 "별내선 연장은 여러 여건을 놓고 보면 예타 통과에 청신호가 켜졌다"며 "충분히 가능성이 있다고 생각한다"고 자신감을 보였다.별내선 연장은 별내역에서 별내별가람역까지 약 3.4km를 연결해 8호선과 진접선(4호선)을 잇는 사업이다. 남양주시는 사업이 완료되면 진접역에서 잠실역까지 이동시간이 현재 약 80분에서 45분 수준으로 단축될 것으로 기대하고 있다.최 시장은 GTX-B와 9호선, 별내선 연장 등을 통해 장기적으로 '서울 30분 생활권'을 만들겠다는 구상이다. 다만 상당수 철도사업이 임기 이후 개통되는 만큼, 임기 안에 시민들의 출퇴근 시간을 얼마나 줄일 수 있을지는 과제로 남는다.최 시장은 전임 시정의 사업 가운데 경기동북부 혁신형 공공의료원은 반드시 계승해 속도를 내겠다고 밝혔다. 반면 왕숙 도시첨단산업단지 내 데이터센터 사업은 다시 들여다보겠다고 했다.400병상 규모로 추진되는 공공의료원에 대해서는 "시민의 생명과 건강에 필요한 사업은 누가 시작했느냐를 따질 이유가 없다"며 조속한 추진 의지를 보였다.데이터센터에 대해서는 판단 기준이 달랐다. 그는 "데이터센터가 들어온다는 것 자체가 중요한 게 아니다"라며 "전력과 용수를 얼마나 사용하는지, 환경 부담은 어떤지, 실제 남양주에 몇 개의 좋은 일자리를 만들고 지역경제에 얼마나 기여하는지를 봐야 한다"고 말했다.재검토가 당장 백지화를 의미하는 것은 아니지만 일자리와 지역경제 기여, 사회공헌, 지역기업과의 상생 효과까지 따져 사업 방향을 결정하겠다는 것이다.왕숙 도시첨단산업단지의 기업유치 방향도 같은 맥락이다. 최 시장은 바이오·신재생에너지·인공지능(AI) 등을 중점 유치 분야로 꼽으면서 "기업 숫자가 중요한 것이 아니라 실제 투자와 양질의 일자리를 만드는 기업이 들어와야 한다"고 강조했다.경기도 경제투자실장 시절 판교테크노밸리 관련 업무를 담당했던 경험을 바탕으로 국내외 앵커기업을 유치하고 경제자유구역 지정도 추진한다는 계획이다.대규모 개발로 인구 증가가 예상되는 가운데 최 시장은 교통·일자리·병원·학교·문화시설이 따라가지 못한다면 '100만 메가시티'라는 구호는 의미가 없다고 했다.그는 "남양주는 인구와 주택은 빠르게 늘었지만 산업과 일자리 기반은 그 속도를 따라가지 못했다"며 "아파트가 얼마나 많이 들어서느냐보다 그곳에서 일하고 소비하고 아이를 키울 수 있느냐가 중요하다"고 강조했다.인터뷰가 진행된 시장실 최 시장의 뒤편에는 '시민여상(市民如傷)'이라는 네 글자가 적힌 액자가 걸려 있었다. 최 시장은 그걸 가리키며 말을 이어갔다.민선9기 핵심 가치인 '시민주권'도 같은 맥락이다. 그는 "시민주권을 이야기하면서 시장의 생각을 시민에게 일방적으로 따르라고 할 수는 없다"며 "충분한 숙의에도 시민들이 반대한다면 정책을 수정할 수 있어야 한다"고 했다.최 시장은 4년 뒤 "시민들이 '시장이 바뀌고 내 일상이 조금 편해졌다', '내가 낸 세금이 제대로 쓰였다'고 말한다면 성공한 시정"이라고 말했다.시장실 뒤편의 '시민여상'처럼 구호에 머물지, 시민들이 출퇴근길과 일자리, 일상에서 체감하는 변화로 이어질지 앞으로 그의 4년이 답하게 된다.