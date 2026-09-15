장남들에서 만난 금개구리... 시민이 기록한 생명의 서식지

큰사진보기 ▲세종시 연기면 장남들 논습지에서 시민 모니터링단 참가자들이 현장 설명을 들으며 생태 탐사 준비를 하고 있다. ⓒ 장남들 보전 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장 설명이 이어지는 동안 인근 논둑에 너구리 두 마리가 나타나 여유롭게 머물다 사라지는 장면이 연출되기도 했다. ⓒ 장남들 보전 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲장남들 논습지에서 관찰된 맹금류 새호리기의 모습 ⓒ 장남들 보전 시민모임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲어둠이 내린 논습지에서 참가자들이 불빛을 비추며 생태 조사를 이어가고 있다. ⓒ 장남들 보전 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲야간 모니터링 활동 중인 참가자들이 논둑을 거닐며 불빛으로 생물들을 관찰하고 있다. ⓒ 장남들 보전 시민모임 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

장남들 보전 시민모임(대표 김지훈)은 지난 9월 12일 저녁, 세종시 연기면 장남들 논습지에서 '장남들 논습지 금개구리 시민 모니터링단' 제5회차 활동을 성황리에 마쳤다. 이번 활동을 통해 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 금개구리를 비롯해 총 25개 분류군의 다양한 생물이 확인됐다.국내 최대 규모의 금개구리 서식지로 꼽히는 장남들은 지역 생물다양성을 시민의 손으로 직접 기록하기 위해 모니터링단을 운영하고 있다. 본 사업은 한국자원봉사협의회의 'K-자원봉사단' 사업 내 자원봉사리더 프로젝트로 선정되어 지원을 받고 있으며, 지난 7월부터 오는 10월 7일까지 매회 다른 주제와 분야별 전문가 동행 아래 총 7차례에 걸쳐 진행된다.이번 5회차 활동에는 양서류 전문가 라남용 박사와 운영진을 포함해 총 38명이 함께했다. 이는 역대 회차 중 가장 많은 인원으로, 초·중·고등학생부터 20대 청년, 60대 장년에 이르기까지 다양한 연령층이 고르게 참여해 장남들 보전에 대한 세종시민들의 높은 관심을 보여줬다.참가자들은 오후 6시 중앙공원 1단계 탄소중립실천공간 앞에 집결한 후, 서식지 인근 비닐하우스로 이동해 사전 설명을 들었다. 해당 비닐하우스는 현장에서 농사를 짓는 농민이 모니터링단의 조사 장비 보관과 휴식을 위해 선뜻 내어준 공간이다. 현장 설명이 이어지는 동안 인근 논둑에 너구리 두 마리가 나타나 여유롭게 머물다 사라지는 장면이 연출되기도 했다.사전 교육을 마친 참가자들은 가슴장화를 착용하고 조를 나누어 제3수로에 입장했다. 뜰채로 채집한 생물들을 투명 관찰통에 담아 정확한 이름을 확인하고 기록한 뒤, 곧바로 제자리에 방사하는 방식으로 조사가 진행됐다.양서·파충류 및 수생생물 분야에서는 등면의 선명한 금색 줄과 노란 배면이 특징인 금개구리를 비롯해 참개구리, 미꾸리, 대륙송사리, 드렁허리, 게아재비, 물자라, 물방개 등이 관찰됐다. 이어진 조류 및 포유류 조사에서는 해가 지기 전 꺅도요 6개체 이상이 발견됐다. 가을철 북방 번식지에서 동남아시아와 호주 월동지로 향하는 도요물떼새류에게 장남들 논습지는 중요한 먹이 활동 및 휴식처인 중간기착지 역할을 하고 있다. 이 외에도 맹금류인 새호리기와 황조롱이, 고라니의 발자국 등이 확인됐다.조성희 사무국장은 "수로에 직접 들어가 금개구리를 비롯한 여러 생명을 만난 참가자들이 장남들이 사람과 생명이 함께 사는 공간이라는 사실을 생생하게 느꼈다"며 "논은 사람이 만들고 가꿔 온 습지인 만큼, 경작이 멈추면 이곳의 생명들도 함께 사라진다"고 강조했다.한편, 이번 모니터링을 통해 수집된 관찰 결과는 생물다양성 기록 플랫폼 네이처링의 미션 '세종 장남들판-금개구리와 함께 살아요'에 공개 데이터로 투명하게 축적됐다.본 모니터링은 세종참여자치시민연대, 세종YMCA, 세종지속가능발전협의회, 세종환경운동연합이 공동 협력하고 있으며, LH 세종본부의 장소 협조로 운영된다. 향후 일정으로는 제6회차가 9월 21일에, 마지막 제7회차 어류 조사 및 활동보고회가 10월 7일에 개최될 예정이다. 관련 문의는 장남들 보전 시민모임 사무국(010-4441-6083)으로 하면 된다.