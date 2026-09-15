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26.09.15 19:05최종 업데이트 26.09.15 19:05

대한항공, 15일부터 기내 와이파이 무료…OTT·게임도 가능

스타링크 통해 A350·B777 4대부터 전 좌석 제공…2027년 말까지 대부분 운항 항공기로 확대

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대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다.
대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다. ⓒ 대한항공

대한항공이 15일부터 스타링크 위성을 활용한 무료 기내 와이파이 서비스를 시작한다. 우선 중대형 항공기 4대에 적용한 뒤 2027년 말까지 운항 중인 대부분의 항공기로 확대할 계획이다.

대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 모든 좌석 등급 승객에게 무료로 제공한다고 밝혔다.

서비스는 스타링크의 저궤도 군집위성(LEO)을 활용한다. 우선 관련 장비 개조를 마친 에어버스 A350-900 3대와 보잉 777-300ER 1대 등 모두 4대에서 서비스를 시작한다.

해당 항공기는 미주와 유럽, 동남아시아 등 중·장거리 노선에 우선 투입되며 일부 단거리 노선에도 배치된다.

대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다.
대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다. ⓒ 대한항공

승객은 기내에서 OTT를 통한 영상 스트리밍과 음악 감상, 웹 검색, 뉴스 시청, 메신저 등을 이용할 수 있다. 온라인 게임과 파일 전송, 클라우드 기반 협업 도구 사용도 가능하다.

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이용 방법도 기존 유료 기내 와이파이와 달라진다. 전자기기를 비행기 탑승 모드로 전환한 뒤 기내 와이파이 네트워크에 접속하고 대한항공 기내 와이파이 포털에서 탑승권에 적힌 승객 이름과 좌석번호를 입력하면 된다. 별도 회원가입은 필요하지 않으며 광고 시청 후 인터넷을 이용할 수 있다.

다만 인터넷을 이용한 음성·영상통화와 SNS 라이브 방송 송출 등은 제한된다. 대한항공은 기내 환경과 항공 보안 등을 고려한 조치라고 설명했다.

스타링크 장비가 설치되지 않은 항공기는 당분간 기존 유료 기내 와이파이 정책을 적용한다.

대한항공은 스타링크 통신장비 설치 작업을 순차적으로 진행해 2027년 말까지 운항 중인 대부분의 자사 항공기에 무료 와이파이 서비스를 확대한다는 계획이다.

대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다.
대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다. ⓒ 대한항공


#대한항공#스타링크#와이파이

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