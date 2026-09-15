'주적'이라는 망령... 이제는 질문을 끝내야 한다

큰사진보기 ▲국민의힘 강선영 의원이 10일 국회에서 열린 제439차 정기회 본회의에서 외교ㆍ통일ㆍ안보 분야 대정부 질문을 하고 있다. 2026.9.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 은재호 / 정치행정학자

글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 외교부, 통일부, 국방부, 경찰청 등 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수 및 프랑스 파리 1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. ‘민주주의 디자이너’를 참칭하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.

2026년 가을의 대한민국 안보 의제는 3군 사관학교 통합, 호르무즈 파병, 국방부 장관 인선 세 가지로 수렴한다. 국군사관학교 통합안은 인구 절벽에 따른 병력 구조 개편과 현대전이 요구하는 군 합동성 강화라는 조직 설계 차원의 과제다. 반면 호르무즈 파병은 단순한 군사력 투사의 문제를 넘어 글로벌 에너지 안보망의 안정성, 중동 국가들과의 외교적 손익, 나아가 국내 조선 해운업의 경제적 이익까지 얽힌 고도의 지정학적 함수다. 강신철 장관 기용으로 문민 국방장관 시대가 1년여 만에 막을 내린 인선 역시 군사적 전문성과 문민통제에 대한 이해, 다양한 정책의 조정 역량으로 평가해야 할 문제다.그러나 이처럼 각기 다른 결을 지닌 다층적인 정책 공간에 '북한이 주적인가'라는 사상검증의 망령이 배회하고 있다. 심지어 지난 10일 열린 대정부 질의에서 강선영 의원이 한성숙 총리에게 '대한민국의 주적은 누구인가'라는 질문을 되풀이했다. 국방, 외교, 통일, 산업 등 행정 각부의 상충하는 논리와 국익의 우선순위를 조정하는 것이 헌법상 본질적 책무인 총리에게 던져진 주적 프레임은 정책 타당성 검증의 자리를 안보관 검증이 대신함을 보여준다.주적이 누구인지를 묻고 답하는 일은 군사기획의 영역에서 매우 중요하다. 위협의 실체를 분명히 호명함으로써 군 내부의 목표 의식을 통일하고, 국민에게 국가안보의 절박성을 각인시켜 국방 예산 편성이나 징병제 유지에 필요한 사회적 수용성을 확보하는 근거가 된다. 이는 외부의 적을 통해 내부의 결속력을 다지는 정치 현실주의의 고전적 기제이며, 국지도발이 반복되는 한반도 상황에서 결코 가볍게 여길 수 없는 효용이다.그러나 군사적 대비를 위한 잣대가 모든 정책을 심판하기 시작하면 사정이 달라진다. 북한의 군사적 위협은 실재하지만, '주적'이라는 규정 자체는 위협의 우선순위를 정하는 정치적·전략적 개념일 뿐 시대와 상황을 초월해 고정된 실체가 아니기 때문이다. 1995년 국방백서에 명기된 주적 표현은 2004년 삭제됐고, 2010년 천안함 사건 이후 부활했다가 완화와 강화를 반복했다. 상대의 능력과 행동, 국제정세에 따라 달라질 수 있는 전략적 판단을 불변의 진리처럼 취급하면, 정세를 읽어야 할 언어가 오히려 정세의 변화를 가리게 된다.그 즉각적인 결과는 국정 운영의 경직성이다. 북한은 현실적인 군사 위협이면서, 우리 헌법이 요구하는 평화통일을 추진하기 위해 대화하고 협상해야 할 상대이기도 하다. 그런데 모든 선택을 주적 프레임으로 재단하면 유연한 대화 재개나 평화 체제 구축을 위한 협상마저 불신의 대상이 된다. 정부 스스로 협상의 여지를 좁히고 국정의 유연성과 탄력성을 떨어뜨리게 된다는 것이다.'북한은 주적인가?'라는 질문이 군사기획을 떠나 모든 정책의 심판대가 될 때 드러나는 더 근본적인 문제는, 그 논쟁이 결정해주는 게 아무것도 없다는 점이다. '북한은 주적이다'라고 명확히 규정했다손 치자. 그런다고 사관학교 통합이 전투력을 높이는지, 파병 장병을 어떻게 보호하겠다는 것인지 여전히 알 수 없다. 논쟁은 끝났는데 정책 판단은 한 발짝도 나아가지 못한다.국방백서의 문구가 그토록 여러 번 뒤집히는 동안에도 전력 증강 계획의 궤도가 바뀐 적은 없다는 사실이 이를 말해준다. 이런 논쟁을 프랑스어권에서는 '포 데바'(faux débat)라고 부른다. 영어로 옮기면 슈도 디베이트(pseudo-debate)쯤 될 것이다. 질문과 답변이 오가고 승패까지 갈리지만, 정작 해결해야 할 문제는 그대로 남는 '허위 논쟁', '사이비 논쟁'이다.군사적 대비에 진정으로 필요한 것은 적에 대한 감정적 호명이 아니라, 상대의 능력과 의도에 대한 냉정하고 실증적인 분석이다. 주적 논란 속에는 이것이 없다. 게다가 주적이라는 잣대는 정부가 일하는 방식과도, 우리 국민이 살아가는 방식과도, 우리 사회가 실제로 합의에 이르는 방식과도 맞지 않는다.첫째, 행정부의 정책적 다원성이 압살된다. 다원화된 현대 국가에서 각 부처는 자신에게 부여된 특수한 공공가치를 극대화하도록 설계된 대리인이므로, 이들 간의 팽팽한 긴장과 경합은 국가 정책이 극단으로 치닫는 것을 막는 필수적인 제어 장치다. 그 긴장과 경합이 사라질 때 정책은 오히려 균형을 잃는다(정용덕 외, 2001).국방부가 최악의 상황을 상정해 물리적 억지력을 설계해야 한다면, 외교부와 통일부, 산업부는 평화 체제 구축을 위한 협상 공간과 사회경제적 지렛대를 확보해야 한다. 이질적인 목소리를 반복해서 억압하고 이념적 획일성만을 강요하는 주적 담론은 우리 사회의 합리적 사유와 공론장의 역동성을 마비시킬 뿐, 대안을 만들어내지 못한다.둘째, 거대 담론에 밀려 시민의 구체적인 삶을 지키는 인간 안보가 소외된다. 거시적 안보 담론이 권력투쟁의 무기로 전락하는 동안, 분단이라는 구조적 폭력이 시민의 일상에 가하는 실체적 위협은 정책의 시야에서 사라진다. 2019년 서울 한복판에서 극심한 굶주림과 사회적 고립 속에 세상을 떠난 탈북 모자의 비극이 그렇다. 남북 체제 경쟁과 군비 증강에는 천문학적인 예산을 쏟아부으면서도, 정작 사선을 넘어온 시민의 생명권조차 지켜내지 못한 것은 국가 이성의 치명적 모순이다(왕영민, 2021). 안보가 이처럼 이분법적 이념의 도구로 전락할 때 가장 먼저 벼랑 끝으로 내몰리는 것은 최전선에 서야 할 장병들, 지정학적 위기에 노출된 접경지역 주민들, 그리고 외교 마찰로 타격을 입는 영세 기업들이다.셋째, 사회적 신뢰 자본의 붕괴다. 주적 논쟁은 대화와 타협을 통한 합리적 정책 형성을 가로막고, 반대파를 종북이나 반국가 세력으로 낙인찍어 배제하는 권력투쟁의 수단으로 소모된다. 사실관계를 둘러싼 정책 갈등은 데이터와 논리로 조정할 수 있지만, 주적이라는 정체성과 이념을 두고 벌어지는 감정적 적대는 합의에 이르기 어렵다. 정서적 양극화가 극심해질수록 우리 사회는 복잡한 안보 딜레마를 해결할 집단지성의 역량을 상실한다.그러니 이념적 선명성을 강요하는 소모적 논쟁은 이제 이것으로 끝내자. 그리고 분단이라는 구조적 폭력이 우리 국민의 삶에 미치는 불안과 위협을 어떻게 실질적으로 해소할 것인지에 정책 역량을 집중하자. 주적 논쟁과 같은 추상적이고 감정적인 의제를 국방자원의 효율적 배분이나 합동성 강화와 같은 구체적인 정책 의제로 전환하고, 분단이라는 구조적 폭력이 우리 국민의 일상에 가하는 실체적 위협을 조명하는 미시적이고 중범위적인 접근을 결합하자.그래서 군사적 억지력은 확고히 유지하되, 적대성의 언어가 사회 내부의 통합마저 위협하지 않도록 통제하는 정교한 통합의 리더십을 꽃피워야 한다. 대한민국을 옥죄는 사상검증의 망령을 걷어내고, 분단 구조 아래 숨 쉬는 시민의 구체적 일상과 인간의 존엄을 지켜내는 정교한 정책들로 백가쟁명하자.<참고 문헌>정용덕 외. (2001). 현대 국가의 행정학. 법문사.왕영민. (2021). 이주민 인간안보 문제의 안보화 메커니즘에 관한 실증적 사례연구: 2019년 탈북 모자 사망사건의 인과적 과정 추적. 성균관대학교 국정전문대학원 박사학위논문.