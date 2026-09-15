박수현 "공주와 공주대에 손해 되는 통합 원하지 않아"

큰사진보기 ▲15일 충남도청에서 기자감담회를 열고 있는 박수현 충남지사. ⓒ 이재환 관련사진보기

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공주대·충남대 통합 문제와 관련해 박수현 충남지사가 "통합의 주체는 도지사가 아니다"라면서도 통합이 두 대학 모두에 이로운 방향으로 이루어져야 한다고 강조했다.앞서 지난 8일부터 사흘간 진행된 충남대와 공주대 통합신청서안 찬반 투표에서 공주대는 교원과 직원·조교, 학생 등 3개 직군 모두 과반이 찬성했다. 반면 충남대는 반대 53.42%, 찬성 46.58%로 부결됐다.충남대학교와 국립공주대학교의 통합이 최종 무산되거나 연말까지 통합신청서를 제출하지 못할 경우, 정부의 '글로컬대학' 사업비 지원금이 삭감되거나 환수될 수 있다.이런 가운데 박수현 충남지사는 15일 충남도청에서 열린 기자간담회에서 "공주와 공주대학에 손해가 되는 통합은 원하지 않는다. (이같은) 단호한 입장은 한번도 변한 적이 없다"라고 밝혔다. 그러면서 "통합의 주체는 도지사가 아니다. 다만 (통합의) 목표에 변화가 있다. 이재명 정부의 서울대 10개 만들기 공약의 실질적인 변화를 제가 이미 읽고 있다. 부산대, 전남대, 충남대가 서울대 10개 만들기 프로젝트에 선정 발표됐다"라고 강조했다.이어 "최근 (기자회견에서) 공주대와 충남대의 통합이 좋은 기회가 되길 바란다라는 취지로 말했다. 다만 그때도 공주와 공주대에 손해가 되는 통합은 반대한다라는 입장을 분명히 밝혔다. 통합의 주체인 충남대와 공주대에 훌륭한 기회가 되어야 한다는 것이 분명한 원칙이다"라고 말했다.공주대는 충남 공주에, 충남대는 충남이 아닌 대전광역에 위치해 있다. 공주대는 충남 유일의 국립대학이다. 박 지사가 공주대의 이익을 강조한 것도 이와 무관하지 않다.