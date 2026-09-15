▲박수현 충남지사, 인사청문특위 부적격 판단 전격 수용 박수현 충남지사는 15일 도의회 인사청문특별위원회의 후보자 부적격 판단을 전격 수용하고 도민에게 사과의 뜻을 전했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲15일 기자회견을 진행하고 있는 박수현 지사 ⓒ 방관식 관련사진보기

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충남도의회 '충남신용보증재단 이사장 후보자 인사청문특별위원회'가 14일 열린 박의수 충남신용보증재단 이사장 후보자에 대한 인사청문회에서 '부적합' 의견으로 경과보고서를 채택했다.이와 관련해 박수현 충남지사는 15일 도의회 인사청문특별위원회의 후보자 부적격 판단을 전격 수용하고 도민에게 사과의 뜻을 전했다.박 지사는 기자회견을 통해 "우선 도의회 인사청문 특위를 원활하게 통과하지 못한 점 송구스럽게 생각한다"며 "더 좋은 후보를 추천하고 더 잘 준비했어야 했는데 그러지 못한 점에 대해 도민 여러분께 죄송하다"고 밝혔다.이어 "인사청문 특위의 부적격 판단 결정을 전격 수용한다"며 의회의 판단과 결정을 존중하겠다는 입장을 명확히 했다.박 지사는 향후 계획에 대해 "다소 시간이 소요되겠지만, 약 한 달 정도의 시간을 들여 후보자 재공모를 진행할 예정"이라며 "더 좋은 후보를 추천해 도민들에게 더 많은 이익을 드리는 것이 최선이라고 생각한다"고 설명했다.끝으로 "재공모를 통해 검증된 후보자를 추천하고 의회 청문회를 잘 통과해 훌륭한 기관장을 선출할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"며 의회와의 협의를 바탕으로 한 정상화 의지를 재확인했다.