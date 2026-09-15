대전문화재단 지은주·고암미술문화재단 손경숙 대표이사 임명

대전시는 대전문화재단 제9대 대표이사에 지은주(58) 대전오페라단장을, 대전고암미술문화재단 제4대 대표이사에 손경숙(65) 전 충남대학교 교수를 각각 임명했다고 밝혔다.
두 신임 대표이사는 공개모집과 임원추천위원회 심사를 거쳐 최종 선발됐으며, 임기는 2028년 9월 14일까지 2년이다.
지은주 신임 대전문화재단 대표이사는 성악을 전공하고 대전오페라단 단장으로 활동해 왔으며, 대학 외래교수와 기업 본부장을 역임하는 등 예술 현장과 교육, 기업 조직에서 경력을 쌓았다.
손경숙 신임 대전고암미술문화재단 대표이사는 일본여자미술대학에서 미술학 석사, 원광대학교에서 조형미술학 박사 학위를 취득했으며, 충남대학교 교수로 재직하며 미술 분야 교육에 몸담아 왔다.
대전시는 두 대표이사가 각 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 지역 문화예술 발전과 시민들의 문화 향유 기회 확대에 역할을 할 것으로 기대한다고 밝혔다.
허태정 대전시장은 "신임 대표이사들이 각 분야의 전문성을 바탕으로 직원들과 화합하고 조직을 쇄신해 지역 문화예술 발전에 기여해 주길 바란다"며 "시민이 더욱 폭넓게 문화예술을 향유할 수 있도록 각 기관의 역할을 충실히 수행해 주시길 바란다"고 말했다.