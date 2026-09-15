대전문화재단 지은주·고암미술문화재단 손경숙 대표이사 임명

큰사진보기 ▲대전문화재단 제9대 대표이사에 임명된 지은주(58) 대전오페라단장. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전고암미술문화재단 제4대 대표이사에 임명된 손경숙(65) 전 충남대학교 교수. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시는 대전문화재단 제9대 대표이사에 지은주(58) 대전오페라단장을, 대전고암미술문화재단 제4대 대표이사에 손경숙(65) 전 충남대학교 교수를 각각 임명했다고 밝혔다.두 신임 대표이사는 공개모집과 임원추천위원회 심사를 거쳐 최종 선발됐으며, 임기는 2028년 9월 14일까지 2년이다.지은주 신임 대전문화재단 대표이사는 성악을 전공하고 대전오페라단 단장으로 활동해 왔으며, 대학 외래교수와 기업 본부장을 역임하는 등 예술 현장과 교육, 기업 조직에서 경력을 쌓았다.손경숙 신임 대전고암미술문화재단 대표이사는 일본여자미술대학에서 미술학 석사, 원광대학교에서 조형미술학 박사 학위를 취득했으며, 충남대학교 교수로 재직하며 미술 분야 교육에 몸담아 왔다.대전시는 두 대표이사가 각 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 지역 문화예술 발전과 시민들의 문화 향유 기회 확대에 역할을 할 것으로 기대한다고 밝혔다.허태정 대전시장은 "신임 대표이사들이 각 분야의 전문성을 바탕으로 직원들과 화합하고 조직을 쇄신해 지역 문화예술 발전에 기여해 주길 바란다"며 "시민이 더욱 폭넓게 문화예술을 향유할 수 있도록 각 기관의 역할을 충실히 수행해 주시길 바란다"고 말했다.