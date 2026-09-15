전세사기 위험, AI가 미리 찾아낸다

큰사진보기 ▲인공지능(A)과 공인중계사가 결합된 '경기 안심 부동산' 서비스 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기 안심 부동산 계약 단계별 주요 기능 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

전세사기와 불투명한 부동산 거래로 인한 세입자 피해를 줄이기 위해 인공지능(AI)과 현장 공인중개사가 손을 잡았다. 계약 체결 전 권리분석부터 계약 체결 과정 점검, 계약 이후 등기 변동 모니터링까지 부동산 거래의 전 과정을 밀착 지원하는 서비스가 나온다.과학기술정보통신부와 경기도는 15일 AI 기반 부동산 거래 안전망인 '경기 안심 부동산(GRTS·Gyeonggi Real-estate Transaction Safety)' 출시 기념행사를 열어 오는 10월부터 경기도에서 시범 운영에 들어간다고 밝혔다.'경기 안심 부동산'은 AI의 빅데이터 분석 능력과 공인중개사의 현장 검증을 결합해 전세계약 위험을 사전에 차단하는 서비스다. 서류만으로는 파악하기 어려운 위험 요소까지 잡아내기 위해 '현장 결합형 교차검증' 방식을 채택했다. 서비스는 계약 단계별로 정밀한 맞춤 조력을 제공한다.계약 전에는 등기부등본과 시세 등 각종 데이터를 AI가 분석해 해당 매물의 권리관계와 위험요인을 진단하고 권리분석 결과를 제공한다. 임차인은 검증된 공인중개사의 권리분석 결과를 무료로 받아볼 수 있으며, AI 챗봇을 통한 실시간 질의응답 서비스도 지원된다.계약 과정에서는 음성인식 기술이 도입된다. 계약 현장에서 이뤄지는 설명 내용을 AI가 실시간으로 분석해 공인중개사가 주요 설명사항을 제대로 이행했는지를 점검하고, 계약서의 주요 내용도 분석해 누락됐거나 보완이 필요한 사항을 찾아준다.계약이 끝난 뒤에도 감시(모니터링)가 이어진다. 등기부 변동사항을 24시간 모니터링해 근저당권 설정 등 주요 권리관계에 변화가 발생하면 임차인에게 이상 징후를 즉시 알린다. 계약 체결 이후에도 임차인이 새로운 위험 발생 여부를 확인할 수 있도록 한 것이다.특히 AI 분석 결과에 공인중개사의 현장 확인을 더하는 '현장 결합형 교차검증'을 적용해 데이터나 서류만으로 확인하기 어려운 위험까지 살피도록 했다. 임차인은 검증된 공인중개사의 권리분석 결과를 무료로 받을 수 있으며, AI 챗봇을 통해 분석 결과에 대해 추가로 질문할 수도 있다. 권리분석 결과가 발급된 이후에도 등기부 변동사항을 지속적으로 확인해 최신 정보가 반영되도록 지원한다.과기정통부와 경기도는 10월부터 공식 시범운영에 들어간다. 경기도 내 부동산 거래 당사자라면 누구나 이용할 수 있으며, 시범운영 기간에는 '경기 안전전세 프로젝트'에 참여하고 있는 공인중개사 1만5000여 명을 중심으로 서비스를 운영할 계획이다.류제명 과기정통부 차관은 "경기 안심 부동산은 AI를 활용한 데이터 분석과 공인중개사의 현장 확인을 결합해 전세사기 위험을 사전에 발견하고 예방할 수 있도록 지원하는 서비스"라며 "AI가 국민의 일상 속에서 실질적인 문제 해결 수단으로 활용되는 의미 있는 사례가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.이어 그는 "AI가 기술 발전에 머무르지 않고 국민이 실제로 겪고 있는 다양한 문제를 해결하고 삶을 개선하는 데 활용될 수 있도록 지원하는 한편, AI의 혜택이 국민 모두에게 돌아갈 수 있는 AI 기본사회를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.