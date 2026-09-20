월간 '현대시조' 창간사

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우리 시가사상(詩歌史上) 많은 시가가 생성 소멸되어 왔으나, 오직 시조만은 그 명맥을 이어 오고 있음은 시조가 우리 겨레의 정서를 펴는 데 가장 다듬어진 그릇이었음을 여실히 말해 주는 것이다.



시조가 자수의 제한을 받기 때문에 복잡다기한 현대적 감각을 담기에는 이미 조화를 결(缺) 하고 있다 하여 현대에 와서는 거의 돌보지 않는 사람도 있으나, 아무리 복잡 미묘한 정서일지라도 그것을 간추려서 단순화시킨다는 것이 예술의 본질이라고 한다면, 시조가 정형을 띄웠다고 해서 결코 고루한 것이라고 여길 수만은 없을 것이다.



더군다나 정신적인 혼란의 소용돌이 속에서 현대시가 형식의 복잡성과 난잡한 내용으로 말미암아 독자로부터 멀어져 가고 있는 이때, 일반 국민의 정서를 표현하는 그릇으로써 시조가 재인식되어야 할 것이다.



물론 현대시조는 무한한 가능성을 지닌 채 아직은 미숙하다. 현대적 아마쥬를 구상화하는 미학적 기틀의 구도, 새로운 서정과 의미의 융합, 언어의 낭비와 오만한 필리스틴이즘의 배격, 새로운 전통의 창조 등 시조인들에게는 너무나도 할 일이 많다. 그렇다고 시조의 새로운 시도를 한다고 해서 날로 경화해 가고 난잡해져 가고 있는 현대시와 보법(步法)을 같이 하자는 것은 결코 아니다. 그러다가는 오히려 전통적인 시조의 유현한 가락을 자멸 시키는 결과를 초래할지도 모른다.



현대시조의 새로운 풍토를 위해 미력하나마 진력하려는 폐지에 아낌없는 성원과 지도 편달을 바라마지 않는다.

덧붙이는 글 | 김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1970년 6월 월간 <현대시조>가 창간되었다. 대표겸 편집인 전규태, 주간 이우종, 편집장 유태황, 펴낸곳 세종출판사다.창간호는 '이호우 유고특집'과 '박경용 특집'을 비롯, '현대시조 조감도', '1969년도 시조총평', '학생작품 진명여고편' 등이 실렸다.편집인 전규태의 창간사다.