주인은 역사책에, 노비는 비석에… 390년을 건너온 세 이름

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산면 청동리 이민진 정려 바로 곁에 영상과 귀상의 이름을 새긴 충노비가 서 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청동리 충노비 정면에 ‘忠奴永祥貴祥之碑(충노영상귀상지비)’라는 글씨가 남아 있다. 오랜 풍화로 비신의 일부 글씨는 희미해졌지만 영상과 귀상의 이름은 확인할 수 있다. 비석 뒤는 원래 논이였는데 지금은 포도시설하우스가 들어서 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연무읍 금곡리 김수남 정려 곁에 무작금의 이름을 새긴 충노비가 서 있다. 이곳에서 멀지 않은 곳에 후백제를 세운 견훤의 묘가 자리한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲무작금 충노비에 새겨진 ‘충노무작금지비(忠奴無作金之碑)’. 비석 옆면에는 ‘정축사월일(丁丑四月日)’이라는 글씨도 남아 있다. 이를 근거로 1877년 4월 건립으로 보는 견해가 있지만, 정축년은 60년마다 돌아와 건립 연도는 단정하기 어렵다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산면 청동리 이민진 정려 바로 옆에 서 있는 영상·귀상 충노비의 뒷면. 오랜 세월 비바람에 노출되면서 새겨진 글씨가 심하게 마모돼 육안으로는 내용을 알아보기 어렵다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연무읍 금곡리 김수남 정려 바로 곁에 서 있는 무작금 충노비. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

국도 1호선이 지나는 충남 논산시 연산면에서 청동리 쪽으로 접어들면 풍경이 금세 한적해진다. 논밭 사이로 낮은 집들이 드문드문 이어지고 사람의 발길도 뜸한 시골마을에 병자호란 때 의병을 일으켜 싸우다 전사한 백봉 이민진(李敏進·1608~1636)의 정려가 있다.정려 바로 옆에는 작은 비석 하나가 서 있다. 크지 않아 무심코 지나치기 쉽지만 가까이 다가가 비바람에 닳은 비신을 들여다보면 여덟 글자가 모습을 드러낸다.'충노영상귀상지비(忠奴永祥貴祥之碑)'.영상(永祥)과 귀상(貴祥). 이민진의 노비였던 두 사람의 이름이다. 이들은 병자호란 때 이민진이 전사하자 싸움이 끝난 전장으로 들어가 시신을 찾아 고향으로 모셔 왔다고 전한다.논산 남쪽 연무읍 금곡리에도 이와 닮은 비석이 있다. 육군훈련소로 향하는 길에서 견훤왕릉 부근 마을 안쪽으로 들어가면 금곡서원이 나오는데, 병자호란 때 강화도에서 순절한 만치당 김수남(金秀南·1576~1637)의 정려 바로 옆에 '충노무작금지비(忠奴無作金之碑)'가 서 있다. 무작금(無作金)은 죽음을 앞둔 김수남의 마지막 글을 받아 가족에게 전하는 일을 맡았다.두 비석이 전하는 것은 '충성스러운 노비'의 미담만이 아니다. 병자호란의 기록이 충신들의 죽음을 적었다면, 정려 곁의 작은 비석은 그 죽음 뒤에 남은 일을 누가 감당했는지를 보여준다.1636년 병자년 겨울 청군이 조선을 침략하고 인조가 남한산성으로 들어가자 각지에서 임금을 돕기 위한 근왕군(임금을 위해 힘써 싸우는 군대)과 의병이 일어났다. 연산에 살던 이민진도 연산현감 김홍익과 함께 북쪽으로 향했다.출전에 앞서 이민진은 검은 행전과 검은 버선을 착용했다. 전쟁터에서 목숨을 잃더라도 자신의 시신을 알아볼 수 있도록 하기 위한 표시였다고 한다. 죽음을 각오하고 전장으로 나갔다는 이야기는 역사에서 어렵지 않게 만나지만, 죽은 뒤 자신의 몸을 어떻게 찾을 것인지까지 준비했다는 이야기는 조금 다르게 다가온다. 전쟁터에서 실제로 닥칠 죽음을 생각한 사람의 준비여서 오히려 서늘하다.그 준비는 현실이 됐다. 이민진은 경기도 광주 험천에서 청군과 싸우다 전사했다. 충청감사 정세규가 이끈 근왕군이 청군 기병에게 크게 패한 전투로, 함께 출전했던 연산현감 김홍익도 이곳에서 목숨을 잃었다.역사 기록에서라면 이민진의 삶은 '순절'이라는 말로 마무리될 수 있지만 청동리의 작은 비석은 그다음 이야기를 전한다. 이민진이 죽은 뒤 영상과 귀상은 싸움이 끝난 전장으로 들어가 수많은 주검 속에서 주인을 찾았고, 출전할 때 착용했던 검은 행전과 검은 버선이 그를 알아보는 표식이 됐다. 두 사람은 그렇게 찾아낸 시신을 고향으로 모셔 왔다고 전한다.두 사람이 왜 위험한 전장까지 찾아갔는지는 기록에 없다. 주인에 대한 충성이었을 수도 있고 오랫동안 한집에서 살아온 사람에 대한 정이었을 수도 있으며, 신분사회에서 자신들에게 주어진 의무라고 여겼을 수도 있다. 어느 하나로 그 마음을 단정하기는 어렵지만 이민진의 전쟁이 죽음으로 끝난 뒤, 영상과 귀상에게는 해야 할 일이 남았다는 사실만은 분명하다.이민진이 나라로부터 공식적으로 충절을 인정받기까지는 오랜 시간이 걸렸다. <순조실록>에는 순조 34년인 1834년 병자호란 때 순절한 이민진 등에게 정려와 은전을 베풀도록 했다는 기록이 나온다. 험천에서 전사한 지 198년 만이었다.오늘날 청동리에는 이민진의 정려와 영상·귀상의 충노비가 바로 곁에 서 있다. 받침돌에는 꽃잎을 펼쳐놓은 듯한 문양이 보이고 비신 옆면과 뒷면에도 글씨가 남아 있지만, 오랜 풍화로 상당 부분이 닳아 지금은 판독하기 쉽지 않다.비석을 정확히 언제 세웠는지는 밝혀지지 않았다. 이민진에게 정려를 내리라는 왕명이 내려진 것은 1834년이지만 영상·귀상비도 그때 함께 세웠다고 단정할 기록은 확인되지 않는다. 문중 자료에는 두 사람을 영상(永上)·귀상(貴上)으로 적기도 해 현재 비석의 永祥·貴祥과 글자가 다르다.그러나 현장에서 더 눈길을 끄는 것은 한자의 차이가 아니다. '종 둘'로 뭉뚱그리지 않고 영상과 귀상이라는 이름을 비석에 따로 새겨 놓았다는 사실이다. 작은 비석 하나가 이민진의 죽음 뒤에 두 사람의 이야기가 있었음을 전하고 있다.연무읍 금곡리로 내려가면 비슷한 풍경을 다시 만난다. 육군훈련소로 향하는 길에서 견훤왕릉 부근 마을 안쪽으로 접어들면 논밭 사이에 금곡서원이 자리한다. 이곳 역시 사람의 발길이 많지 않은 한적한 곳이다.금곡서원 인근에는 김수남의 정려가 있고 그 바로 옆에 무작금의 충노비가 서 있다. 청동리의 영상·귀상과 달리 무작금은 그가 실제로 어떤 일을 했는지가 조선시대 문헌에 비교적 구체적으로 남아 있다.사계 김장생의 문인이었던 김수남은 병자호란이 일어나자 종묘와 사직의 신주를 따라 강화도로 들어갔다. 1637년 정축년 정월 청군이 강화도를 공격하자 김상용 등이 있던 남문루로 향했고 그곳에서 함께 목숨을 잃었다.조선 후기 학자 권상하가 김수남의 유서를 설명한 '김수남유서후서(金秀南遺書後序)'에는 '기복무작금(其僕無作金)', 즉 '그의 종 무작금'이라는 대목이 나온다. 후대에 비석을 세우면서 만들어진 이름이 아니라 문헌에서 그의 존재와 행적이 확인되는 것이다.죽음을 앞둔 김수남은 가족에게 마지막 글을 남겼다. 나라를 위해 죽겠다는 뜻과 두 아들이 어머니를 잘 모신다면 죽어도 한이 없다는 내용이었다. 김수남은 이 글을 무작금에게 주어 집으로 전하도록 했으며, 당시 장남 흥한도 아버지를 따라 강화도에 와 있었기 때문에 무작금에게 아들을 잘 보호해 집안의 대가 끊어지지 않도록 해달라는 부탁까지 남겼다.마지막 편지만 맡긴 것이 아니라 자신이 죽은 뒤 남을 아들의 앞날까지 부탁한 셈이다. 주인과 노비라는 신분 관계만으로 읽고 지나가기에는 묵직한 장면으로, 죽음을 눈앞에 둔 김수남이 자신의 마지막 부탁을 맡길 만큼 무작금을 믿었다는 사실을 짐작하게 한다.지역에는 무작금이 김수남의 시신까지 고향으로 모셔 와 장사를 지냈다는 이야기도 전하지만, 문헌에서 분명하게 확인되는 것은 김수남이 그에게 유서를 맡기고 아들을 보호해 달라고 부탁했다는 사실이다. 기록으로 확인되는 내용과 후대에 전해진 이야기는 구분해서 볼 필요가 있다.권상하의 글을 확인한 뒤 다시 비석을 바라보면 '무작금(無作金)' 세 글자는 처음과 달리 읽힌다. 후대에 전설처럼 붙은 이름이 아니라 1637년 강화도가 무너지던 날 김수남의 곁에서 마지막 글을 받아 들었던 실제 인물이기 때문이다. 문헌이 그의 행동을 전한다면 금곡리의 작은 비석은 그 사람의 이름을 오늘까지 전하고 있는 셈이다.무작금비 옆면에는 '정축사월일(丁丑四月日)'이라는 글씨가 남아 있어 1877년(고종 14) 4월 건립으로 보는 견해가 있다. 다만 정축년은 60년마다 돌아오기 때문에 비석 자체만으로 1877년이라고 단정하기는 어렵다. 현재로서는 1877년 건립으로 추정하는 것이 타당하며, 청동리 영상·귀상비 역시 정확한 건립 시기는 확인되지 않는다.영상과 귀상, 무작금은 모두 조선의 노비였다. 당시 노비는 매매와 상속의 대상이 됐고 신분이 자식에게 이어지기도 했지만, 이들 역시 가족을 이루고 다른 사람과 관계를 맺으며 살아간 사람들이었다.청동리와 금곡리의 충노비를 함께 보고 나면 처음 품었던 '노비에게도 비석이 세워졌을까'라는 궁금증보다 더 중요한 사실이 드러난다. 두 비석 모두 병자호란 때 순절한 주인의 정려 바로 옆에 있다는 점이다.한쪽에는 나라와 후손이 충신의 죽음을 기억하기 위해 세운 정려가 있고, 바로 곁에는 그 죽음 뒤에 움직였던 사람들의 이름을 새긴 비석이 있다. 두 유산을 함께 읽으면 병자호란은 '누가 싸우다 죽었는가'에서 끝나지 않는다.험천에서 이민진이 전사한 뒤에는 누군가 수많은 시신이 남은 전장으로 다시 들어가 그를 찾아 고향으로 데려와야 했다. 강화도에서 죽음을 앞둔 김수남의 곁에서는 누군가 마지막 글을 받아 살아서 돌아와 가족에게 전하고, 남겨질 아들을 돌봐야 했다. 그 일을 맡은 사람들이 영상과 귀상, 무작금이었다.세 사람의 행동을 오늘의 시선으로 '충성'이라는 한마디에 가두면 오히려 두 비석이 품은 이야기는 좁아진다. 영상과 귀상이 어떤 마음으로 전장을 헤맸는지, 무작금이 김수남의 유서를 받아 들었을 때 어떤 심정이었는지는 기록되지 않았고 이제는 확인할 길도 없다. 그러나 그 마음을 굳이 짐작하지 않아도 이들이 한 일은 남아 있다. 두 사람은 죽은 이를 찾아 전장으로 들어갔고, 한 사람은 죽음을 앞둔 이의 마지막 부탁을 받아 가족에게 전했다.답사를 마치고 나면 청동리와 금곡리의 풍경이 묘하게 겹쳐진다. 논밭이 펼쳐진 한적한 시골마을에 정려가 있고, 그 바로 옆에는 눈여겨보지 않으면 지나치기 쉬운 작은 충노비가 서 있다.정려와 충노비 사이의 거리는 몇 걸음에 지나지 않지만 그만큼 시선을 옮겨 비석의 글씨까지 읽고 나면 병자호란의 다른 모습이 보인다. 정려만 보면 이민진과 김수남의 이야기는 나라를 위해 싸우다 죽은 충신의 역사로 남지만, 바로 옆 충노비까지 살펴보면 죽은 이를 찾아 나선 사람과 마지막 말을 가족에게 전했던 사람까지 들어온다.논산의 두 충노비가 문화유산으로서 눈길을 끄는 이유도 여기에 있다. 거대한 석조물도 아니고 뛰어난 조각을 자랑하는 비석도 아니지만, 이 작은 비석 덕분에 병자호란의 역사는 '누가 싸우다 죽었는가'에서 한 걸음 더 나아가 '그 죽음 뒤에 남은 일을 누가 맡았는가'를 보여준다.세 사람의 이름이 오늘까지 전해질 수 있었던 것은 결국 돌에 이름을 새겨 남겼기 때문이다. 청동리 비석에는 '영상귀상(永祥貴祥)', 금곡리 비석에는 '무작금(無作金)'이 또렷하게 남아 있다. 신분을 나타내는 '충노(忠奴)'보다 그 뒤에 새겨진 세 사람의 이름에 눈길이 오래 머문다.390년 가까운 세월이 흐른 지금도 세 사람의 이름은 주인의 정려 바로 곁에 남아 있다. 한적한 청동리와 금곡리의 작은 충노비를 찬찬히 들여다보면 병자호란의 역사 속에서 좀처럼 눈에 띄지 않았던 영상과 귀상, 무작금의 삶도 함께 모습을 드러낸다. 충신의 이름만으로는 다 읽을 수 없었던 그 시대의 또 다른 이야기가 두 작은 비석에 남아 있다.