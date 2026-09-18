계간 '세계사상' 창간사

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지식이 단순히 지식인들의 전유물이 되어서는 아무런 소용이 없는 것은 자명한 일이다. 지식이라는 것은 당연히 현실과 깊은 관계를 맺고 있기 때문이다. 그러므로 지식을 가진 지식인들은 사회에 대한 책임이 그만큼 큰 것은 당연하다. 다시 말해 지식을 전유한 사람들이 단순히 지식인의 차원에 머물러서는 곤란하고 지성인이 되어야 한다는 것이다. 지성인이란 이성적으로 생각하고 합리적으로 판단하여 세상의 일에 대해 가치와 기준을 세울 수 있는 사람이라는 의미이다.



그런데 우리 사회는 최근에 수많은 대학과 대학인들을 양산해 내었고, 그 결과로 지식과 지식인들의 축적 또한 그 유례를 찾아볼 수 없을 정도가 되었다. 하지만 이러한 외적인 풍요로움에도 불구하고 어딘가 모르게 지식을 나누는 장은 점점 폐쇄적이 되어간다는 느낌을 떨쳐 버릴 수 없다. 남의 의견에 귀 기울일 줄 아는 이해심, 소수 의견을 존중할 줄 아는 미덕, 불의에 대해 항의할 수 있는 용기 같은 것이 지성인의 자세인데, 우리 사회의 지식인들 대부분은 단순히 지식을 축적하고 전달하는 것에 머문 것은 아닌지 이제 반성할 때가 되지 않았는가.



하지만 이러한 것도 건전한 논의와 토론이 필요한 장소가 없으면 불가능하다. 물론 현대는 정보화로 인해 지식을 논할 수 있는 장도 전보다는 훨씬 더 넓어지기는 했지만, 진정으로 사회구성원들 각자의 의견을 개진하여 서로가 보편적으로 수용할 수 있는 장은 그리 많지 않을 것이다.



이처럼 <세계사상>은 지식의 축적을 통하여 풍요로운 토론과 건전한 논의가 이루어질 수 있는 의사 소통의 장이 될 것이다. 그렇게 함으로써 지식인이 단순히 지식만을 단순하게 축적하고 전달하는 기능을 떠나 합리적으로 사고하고 행동함으로써 누구나 수용 가능한 지표를 세우는 데 기여할 수 있는 지성인들의 광장이 되도록 최선을 다할 것이다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"지성인들의 장이 되기 위하여" - 1997년 7월 계간 <세계사상> 창간호가 나왔다. 발행인 신성대, 주간 박재환, 편집 김경희, 편집위원 김상환·김성도·변기환·임주희·정재곤·현택수, 발행처 동문선이다.창간호는 기획특집 '미셀푸코와 그 효과'에 15편의 글을 싣고, 조르주 뒤베 등 대담, 움베르토 에코가 1995년 콜롬비아대학에서 행한 강연, 명저 번역 '피에르 부르디외 강의에 대한 강의' 등이 실렸다. 별책부록 '사유의 열정 : 프랑스 지성사 30년'을 펴냈다.발행인의 창간사다.