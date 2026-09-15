인천시, 추석 연휴 특별교통대책 마련

큰사진보기 ▲인천종합버스터미널. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 추석 연휴를 맞아 시민들의 안전하고 편안한 귀성·귀경을 지원하기 위해 9월 23일부터 27일까지 5일 동안을 '추석 연휴 특별교통대책 기간'으로 정하고, 대중교통 수송력 보강과 교통안전 강화 등 종합적인 특별교통대책을 추진한다.추석 연휴 기간 인천 지역 대중교통 이용객은 하루 평균 50만 4076명으로 평상시보다 4174명(0.8%) 늘어날 것으로 전망된다. 출퇴근 수요 감소로 도시철도 이용객은 줄어드는 반면, 귀성·성묘객 증가로 고속·시외버스와 여객선 등 중·장거리 교통수단의 이용수요가 크게 늘어날 것으로 예상된다.이에 인천시는 귀성·귀경객이 집중되는 교통수단은 수송력을 확대하고, 출퇴근 수요가 감소하는 시내버스와 도시철도는 수요 특성에 맞춰 탄력적으로 운영해 연휴 기간 원활한 교통체계를 유지할 계획이다.먼저, 고속·시외버스는 증차·증회 운행한다. 평상시 301대·416회에서 특별대책 기간에는 359대·475회로 확대해 하루 평균 수송인원을 5254명에서 9072명으로 72.7% 늘린다. 고속버스는 19대 증차·18회 증회하고, 시외버스는 39대 증차·41회 증회한다.도서지역 귀성객을 위한 여객선은 8회 증회한다. 평시 67회에서 특별대책기간 75회로 운항 횟수를 늘려 도서지역 귀성·귀경객의 원활한 이동을 지원할 계획이다.도시철도는 출퇴근 수요 감소가 예상되지만 귀경객의 늦은 시간 이동 편의를 위해 1일 10회 심야 연장 운행하고, 시내버스는 출퇴근 수요 감소를 고려해 공휴일 감차 운행을 유지하되, 성묘객 수요가 집중될 것으로 예상되는 인천가족공원 방향 노선은 이용객 증가에 대비해 운행노선의 교통상황을 집중 관리할 계획이다.교통안전 대책도 강화한다. 인천시는 추석 연휴에 앞서 버스·택시·도시철도·터미널 등 주요 교통수단과 시설물에 대한 안전점검을 실시하고, 운수종사자를 대상으로 교통법규 준수와 안전운행 수칙 등에 대한 특별교육을 진행할 계획이다.연휴 기간인 9월 23일부터 27일까지는 특별교통대책 상황실을 운영한다. 인천시는 대중교통 운행상황과 주요 교통혼잡 구간을 실시간으로 모니터링하고, 군·구와 경찰 등 관계기관과 비상연락체계를 유지한다. 교통사고, 기상 악화, 교통혼잡 등 돌발상황이 발생할 경우 관계기관과 신속하게 협력해 시민 불편을 최소화할 방침이다.이와 함께, 원적산터널과 만월산터널 통행료를 9월 24일부터 27일까지 4일간 면제해 귀성·귀경 차량의 교통비 부담을 덜고, 전통시장 22곳 주변 도로에는 한시적으로 주·정차를 허용해 명절 장보기와 지역 상권 이용객의 교통편의를 지원한다.박성순 인천시 교통정책국장은 "귀성·귀경객이 집중되는 추석 연휴 기간 도시철도 심야 연장 운행 등을 통해 시민들의 편안한 이동을 지원하겠다"라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 교통상황을 면밀히 관리하고 돌발상황에도 신속하게 대응하겠다"라고 밝혔다.