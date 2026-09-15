한국 문제? 세계적 문제? 국제학업성취도평과 결과 제대로 읽는 법

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 연세대학교 사회학과 교수입니다.

국제학업성취도평가(PISA) 2025 결과가 공개되었다. 한국 학생들의 읽기 점수는 501점으로, 2000년 첫 평가 이후 가장 낮다. '문해력 비상', '역대 최저' 같은 제목의 기사들이 쏟아졌다. 어떤 신문은 사설을 통해 "국가경쟁력에 경고음"이 울렸다라고 질타한다. 점수가 떨어진 것은 사실이다. 그런데 이 하락이 무엇을 뜻하는지 따져 보려면 구분해 봐야 할 것이 있다.한국 학생들의 읽기 능력이 떨어졌다면, 원인은 두 갈래로 나눠 볼 수 있다. 하나는 한국 사회와 교육 제도에 고유한 원인이고, 다른 하나는 전 세계 청소년이 함께 겪는 원인이다. 앞의 것이 주된원인이라면 한국의 교육 정책을 고쳐야 하고, 뒤의 것이라면 세계적 추세이므로 다른 나라들과 함께 고민해야 한다. 이 둘을 섞어 버리면 엉뚱한 곳에 처방을 내리게 된다.숫자를 보자. 한국의 읽기 점수는 2022년 515점에서 2025년 501점으로 14점, 비율로는 2.7% 떨어졌다. 같은 기간 OECD 평균은 476점에서 461점으로 15점, 3.2% 떨어졌다. 기초 수준에 못 미치는 하위성취 학생 비율도 비슷하다. 한국은 14.7%에서 17.8%로 3.1%포인트 늘었고, OECD 평균은 26.3%에서 31.0%로 4.7%포인트 늘었다.기간을 넓히면 차이가 더 분명해진다. 2015년부터 2025년까지 10년 동안 OECD 평균 읽기 점수는 28점 떨어졌다. 같은 기간 한국은 517점에서 501점으로 16점 떨어졌다. 한국 학생들의 점수도 분명히 내려갔지만, OECD 평균과 비교하면 오히려 덜 내려갔다.전 세계 청소년의 읽기 점수가 함께 떨어졌다면, 원인도 전 세계적인 데서 찾는 것이 자연스럽다. AI가 원인으로 지목되기도 한다. OECD도 AI가 이번 PISA 점수 하락의 원인일 가능성 짚고 있다. 한편, OECD 국가들의 점수의 하락이 이번 2025년 결과에서 속도가 더욱 두드러지게 빨라진 것은 맞지만, 실은 청소년들이 스마트폰과 소셜미디어에 본격 노출되기 시작한 2010년대 중반부터 뚜렷하게 나타나기 시작했다는 점을 생각하면, 보다 중요한 원인은 소셜미디어와 관련이 있다고 보는 것이 타당하다. 교육부도 이번 결과를 SNS와 숏폼 콘텐츠 이용로 설명한다.이렇게 보면 한국은 OECD 평균에 비해 오히려 선방한 셈이다. 이것을 한국의 특정 교육 정책의 성과로 섣불리 결론 내리기는 어렵다. 다만 소셜미디어가 청소년의 읽기 능력을 떨어뜨리는 힘을 한국 사회 어딘가에서 조금이나마 막아 주고 있다고 추론할 수는 있다. 그 요인이 가정에 있는지, 학교에 있는지, 또래 문화에 있는지는 아직 알 수 없다.그렇다면 이번 결과에 대한 반응이나 대응 방식도 교육 제도에 대한 즉각적인 탄식에서 벗어나 한국의 어떤 측면이 소셜미디어나 혹은 AI의 부정적 충격을 완화하고 있는지에 대한 고민으로 바뀔필요가 있다. '한국 교육이 뭔가 잘못해서 점수가 떨어졌으니 지금까지 하던 것을 바꾸자'가 아니라, '다른 나라보다 덜 떨어지게 한 요인이 무엇인지 찾아서 키우자'가 맞는 방향이다.물론 한국이 더 잘할 수 있었는데 덜 잘한 것이니 여전히 문제라고 지적하는 것도 가능하다. 다만 그런 반론이 단순한 말꼬리 잡기를 넘어서려면 보다 구체적인 후보를 내놓아야 한다. 점수가 더 많이 떨어진 다른 나라들과 비교해서, 한국이 소셜미디어의 악영향에 대응하는 데 분명히 더 취약한 점이 무엇일지 구체적이고 설득력 있는 가설이 제시되어야 한다. 그래야 생산적인 논의가 된다.현실적으로 소셜미디어 때문에 청소년의 읽기 능력이 떨어지는 추세를 한국 혼자 잘해서 뒤집기는 어렵다고 받아들이는 편이 낫다. 이번 PISA 결과에서 확인할 수 있는 가장 분명한 사실이 하나가 있다면 바로 이것이다. 추세를 인정한 뒤에 효과적인 대응을 고민해야 한다. '점수가 또 떨어졌다, 우리 아이들 큰일 났다, 당장 교육개혁을 해야 한다'는 식의 반응은 별 도움이 되지 않는다.호주처럼 청소년의 소셜미디어 사용을 법으로 막으려는 나라들이 있고, 여기에 속 시원하다며 찬성하는 사람도 많다. 나는 이런 사이다스러운 시도가 잘 안 될 가능성이 높다고 본다. 실제로 집행하기도 어렵고, 집행이 되더라도 효과 자체가 크지 않을 것이다. 나 역시 딸이 소셜미디어 계정을 갖는 시기를 어떻게든 늦추려고 애쓰는 부모다. 그런 노력을 해 본 부모일수록 잘 안다. 그나마통하는 방법은 일방적인 금지가 아니라 아이와 꾸준히 이야기하며 조율해 나가는 과정이다. 그게 너무 힘들기 때문에 부모들이 일방적 금지라는 정책에 환호하게 되는 것이 아닌가 한다.마지막으로 현재 청소년들의 문해력에 대해 너무 걱정하는 어른들에게 하고 싶은 말이 있다. 지금 우리가 '하락'이라고 부르는 변화는 대략 2010년대 초중반과 비교한 것이다. 그때 PISA를 치른 15세는 지금 20대 중반이다. 이번 결과를 보고 '우리 때는 안 그랬는데 요즘 애들이 문제'라고 생각하는 중장년 어른이 있다면 잠시 멈춰 서서 다시 생각해 볼 필요가 있다. 그 어른들이 15세였던 시절의 읽기 능력은 지금 청소년들에 비해서 훨씬 좋지 않았다. 한국은 세대 간 문해력 차이가 가장 큰 나라로, 젊은 세대의 문해력은 세계 최상위 수준이지만, 중노년 세대는 평균 이하로 낮은 수준이다. 현재 한국 교육의 강점과 부족한 점을 잘 파악하고 그에 맞춰 대응해야 한다는 것이 어른 세대들에게 이번 PISA 결과가 주는 중요한 교훈이다.