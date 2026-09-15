송전탑 최대 40% 줄인다... 주민 밀집지역은 지하로

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 부처별 보고를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 5월 8일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 송전 전력망 건설 반대 지역별 대표 및 한전 관계자들과 만나 간담회를 주재하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

정부가 송전망 건설 과정에서 주민 피해를 줄이기 위해 새롭게 만드는 철탑을 최대 40%가량 줄이고, 주민 밀집지역의 송전선로 지중화(땅속 묻기)를 확대한다. 송전망 주변 마을에는 태양광 발전을 지원해 주민 소득을 높이고, 입지 선정 과정에서 주민들의 참여와 선택권도 강화한다.김성환 기후에너지환경부 장관은 15일 오전 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '송전망 건설 수용성 제고방안'을 보고했다.최근 반도체와 데이터센터 등 첨단산업을 중심으로 전력 수요가 빠르게 늘고 재생에너지 보급도 확대되면서 전력망 확충이 시급해진 상황이다. 이런 가운데 이번 방안은 송전망 건설 과정에서 발생하는 주민 갈등을 줄이고 사회적 수용성을 높이기 위해 마련됐다. 김 장관이 지난 4월부터 대전·금산·안성 등 현장을 찾아 주민 대표들과 진행한 세 차례 간담회에서 나온 건의사항이 반영된 것이다.기후부는 우선 새로 건설하는 철탑 자체를 줄이기로 했다. 기존 2회선 송전선로에 새로 건설하는 2회선을 통합해 4회선을 하나의 철탑에 설치하거나, 별도로 계획된 신설 선로를 하나의 철탑에 통합하는 방식이다.현재 추진 중인 국가기간망 사업에 이를 적용할 경우 선로를 개별 건설하는 것과 비교해 신설 철탑을 약 40%(2214기) 줄일 수 있을 것으로 기후부는 추산하고 있다. 앞으로 송전선로를 새로 건설할 때 기존 선로와의 통합 가능성을 우선 검토하도록 제도화할 계획이다.주민들이 밀집해 사는 지역에서는 송전선로 지중화도 확대한다. 정부와 한국전력공사는 국가기간망 지중화에 대한 국가재정 지원 등을 활용해 장성군과 대전 유성구, 군산·청양, 세종·청주 등에서 지중화 방안을 우선 검토한다. 여러 송전선로가 집중되는 신규 345kV 변전소의 인출 구간(약 2km)은 지중화를 우선 추진한다.송전망 주변 주민들에게 직접적인 소득이 돌아가는 방안도 마련했다. 국가기간전력망 확충 특별법에 따라 경과지역 지방정부에 지급되는 지원금(20억 원/km)의 일부를 활용해 '계통 햇빛소득마을'을 조성한다는 계획이다.정부는 연내 전력망특별법 시행령을 개정해 지방정부 지원금의 3분의 2를 전력망 주변지역의 마을 태양광 설치에 우선 사용하도록 할 예정이다. 이를 통해 국가기간전력망 주변지역에서는 많게는 세대당 연간 300만 원 수준의 소득이 발생할 것으로 기대하고 있다.주민 참여를 보장하기 위해 송전망 입지 선정 절차도 대폭 손질한다. 입지 선정 초기부터 주민 대상 사업설명회를 의무화하고, 입지선정위원회의 사업설명회도 기존 2차례에서 3차례로 늘린다. 주민들의 회의 참관을 원칙적으로 허용하고 기후부가 입지선정위원회에 참여해 회의 운영을 점검한다. 또 후보 경과대역을 원칙적으로 2개 이상 제시해 주민대표들의 선택권을 확대하기로 했다.송전망 건설 필요성을 결정하는 단계에서도 주민 의견을 듣는다. 정부는 전력수급 기본계획과 장기 송변전 설비계획을 수립할 때부터 토론회와 공청회를 열어 전문가와 주민 의견을 수렴할 계획이다.김성환 장관은 "전력망은 에너지 대전환과 첨단산업의 성장을 뒷받침하는 필수 국가기반시설"이라며 "주민과 충분히 소통하고 실질적인 혜택을 나누어 사회적 갈등을 줄이고, 필요한 전력망을 적기에 확충해 나가야 한다"고 밝혔다.이어 그는 "최근 고창 주민들이 지역의 미래를 위해 변전소 유치를 스스로 결정한 사례는 진정성 있는 소통과 실질적인 지역 혜택의 중요성을 보여준다"며 "전력망 확충이 지역 발전으로 이어질 수 있도록 주민과의 상생을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.