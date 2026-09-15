김민석 "과한 걱정 위장한 흔들기"... 조국 직격

김민석 더불어민주당 대표가 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장을 직격했다. 이재명 대통령을 향한 여권 내 비판이 '2004년 노무현 대통령 탄핵 전조와 비슷하다'는 김 대표의 진단을 조 원장이 문제삼자, "무의미한 과한 걱정을 위장한 흔들기"라며 역공에 나섰다.
김 대표는 15일 오전 더불어민주당 유튜브 프로그램 '민티07'에 출연해 "'코끼리는 생각하지 마' 프레임을 들고 왜 코끼리를 생각나게 했냐며 제가 한 얘기를 지적하던데, 쓸데없는 걱정"이라고 운을 뗐다.
전날 조 원장이 '어떤 프레임을 부정할수록 프레임이 활성화된다'고 주장한 미국 언어학자 조지 레이코프의 책 <코끼리는 생각하지 마>를 언급한 발언을 겨냥한 것이다.
김 대표는 "하늘을 가리키면 손가락을 보면 안 된다. 하늘을 봐야 한다"며 "노무현 대통령 당시 탄핵 전조를 얘기한 것은 탄핵이 의미 있다는 게 아니라 탄핵 시도를 했던 세력들이 망했다는 교훈"이라고 강조했다.
이어 "이번에는 법적인 하자도 없고 정치적·도덕적 하자도 없기 때문에 속으로 그런 생각을 하거나 유사하게 흔들려는 생각을 하는 세력이 있다면 망할 것이라는 얘기를 하려 한 것"이라고 덧붙였다.
"허망한 기대 가지고 내부 흔들려는 오판들이 결합돼 있다"
이재명 대통령의 국정수행 지지율 하락을 두고 '전통 지지층 이탈이 원인이다' '민주진영을 외면한 게 문제'라며 청와대의 중도보수 확장 전략을 비판하는 범여권 일부 스피커들을 꼬집기도 했다.
김 대표는 "본질은 제가 이 정부를 흔든 게 아니지 않나"라며 "그런 걱정을 하고 얘기를 하는 분들의 과도한 비판과 비합리적 비난, 코어를 얘기하면서 지지층을 오히려 흔들고 (그런 게 본질)"이라고 지적했다.
그는 "밖에서는 내란세력이 부활을 꾀하고, 정치 검찰도 부활을 꾀하고, 윤석열과 똑같은 한동훈 의원이 급속하게 본질을 드러냈다. 그런 상황에서 허망한 기대를 가지고 내부를 흔들려는 오판들이 결합돼 있다"며 "정신차리고 혁신과 성찰을 통해 앞으로 나아갈 때다, 힘을 모아야 할 때라는 말씀을 드린 것"이라고 말했다.
또한 '탄핵까지 들춘 여당 내분'이라는 제목으로 관련 소식을 신문 1면으로 다룬 보수언론을 가리키며 "헛꿈 꾸지 않았으면 좋겠다. 지금 나라가 어떤지, 민생이 어떤지를 써야 하는데 저걸 지금 헤드라인이라고 써놓은 게 창피하지 않은가"라고 비판했다.
김 대표는 "무슨 탄핵까지 들췄나. 말도 안 되는 얘기들을 하니까 흔들지 말라 한 것이지 제가 빌미를 주고 대통령을 흔들었나? 대통령을 흔든 사람들, 이 정부의 국정을 흔든 사람들은 따로 있지 않나"라며 "반성하고 성찰하고 혁신해야 한다. 저희는 더 그렇게 하겠다"고 강조했다.
이어 "진심 어린 걱정은 감사하다"며 "혹시 이런 기회에 좀 내부를 흔들겠다는 생각이 있는 분들은 그냥 잘하시길 바란다"고 했다.
'탄핵 전조 발언 부적절' 사설 공유한 조국
조 원장은 전날인 14일 페이스북에 글을 올려 "김 대표가 (이 대통령을 비판한) 추미애 경기지사를 비판하기 위해 '노무현 탄핵'을 꺼냈다"며 "이렇게 되면 '이재명 탄핵'이란 관념이 유포돼 버린다. '코끼리는 생각하지 마'를 모른단 말인가"라고 비판했다.
그러면서 "이 대통령에게 전혀 도움 되지 않는 발언"이라며 "이재명 대통령 탄핵? 어림없는 일이다. 위헌·위법이 전혀 없다"고 덧붙였다.
김 대표가 "다시 힘을 모아야 할 시점인데, (과거) 노무현 대통령이 안착해야 할 시기에 안팎의 세력이 힘을 합쳐 노무현 대통령을 탄핵하려던 전조와 비슷한 상황으로 가는 것 아닌가 싶다"고 우려한 직후 나온 발언이었다.
한편, 조 원장은 김 대표가 방송에 출연한 15일 오전 "대통령·여권은 '총체적 국정위기' 직시해야 한다"(한겨레), "김민석 대표의 '탄핵 전조' 발언, 부적절하다"(경향신문)는 제목의 사설을 페이스북에 공유했다.
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