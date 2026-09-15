'중장년 인턴 캠프'에서 떠난 답사 여행

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'사람을 변화 시키는 일과 자연을 변화 시키는 일, 어느 쪽이 더 쉽고 가치 있을까?'

큰사진보기 ▲포천 갈월천 마을 리더들과 만나는 중장년 인턴포천 갈월천 가마골공동체 리더들과 하루를 보냈다. 개발위원장이 손수 만든 카페에서 우리들은 우리들이 사는 이야기를 나누었다. ⓒ 박정길 관련사진보기

배우 최민식 주연의 한국판 영화 <인턴>의 개봉을 앞두고 은퇴 이후 중장년의 삶과 사회적 역할이 다시 주목 받고 있다. '인턴'이라고 하면 흔히 청년의 취업 관문이나 중장년을 위한 단기 일자리부터 떠올린다.지난 6월 29일 시작해 오는 12월까지 이어지는 '경기도 중장년 인턴 캠프'가 던지는 질문은 단순한 생계형 재취업에 머물지 않는다. 탐색 교육 5회와 팀빌딩 2회를 마친 참가자들은 지난 9일부터 11일까지 2박 3일간 경기도 포천으로 지역 사전 답사를 떠났다. 이후 3박 4일의 지역 프로젝트를 거쳐 오는 12월 수료할 예정이다.평생 쉼 없이 달려온 사람이 잠시 걸음을 멈추고 자신의 경험을 새롭게 해석한다면 인생 후반전에는 어떤 길이 열릴까. 이번 포천 여정은 그 답을 책상 위가 아니라 지역의 사람과 자연 속에서 찾는 생애 전환의 현장 실험이었다. 그 현장에 나도 '중장년 인턴'으로 참여했다.첫 일정은 울미연꽃마을 연화정에서의 저녁 식사였다. 버스에서 내리자 연꽃과 장독대가 우리를 맞았다. 식탁에는 정갈한 반찬과 연잎밥, 떡갈비가 놓였다. 무엇보다 기억에 남은 것은 연잎 향이 은은하게 퍼지는 시원한 물이었다. 자꾸 잔을 들었다.그날의 저녁을 한 단어로 표현하면 '환대'였다. 음식에는 우리를 위해 손수 준비한 사람의 정성이 배어 있었다. 지역을 안다는 것은 유명 관광지를 둘러보는 일이 아니라, 그곳 사람이 내어준 한 끼를 먹고 그 마음을 만나는 일인지도 모른다.식사 뒤에는 작은 미술관이자 공연장인 스페이스 아크로 향했다. 성악가들은 2층 베란다와 무대 뒤에서 노래하며 나타났다. 목소리와 숨결이 귀를 지나 가슴으로 들어왔다. 우리는 노래만 들은 것이 아니라 다시 살아갈 에너지를 선물 받았다.밤이 깊어 운악산자연휴양림에 도착하자 일행은 막걸리 잔을 기울였다. 나는 혼자 별빛정원을 걸었다. 풀벌레 소리를 듣다가 문득 질문 하나가 떠올랐다.책을 읽고 글을 쓰고 사람을 코칭하며 살아온 내게 사람은 익숙한 영역이다. 반면 나무를 가꾸고 땅을 돌보는 일은 낯설다. 익숙한 일을 계속할 것인가, 해보지 않은 일에 뛰어들 것인가. 쉽게 답할 수 없었다.둘째 날에는 포천의 지역 활동가들을 만났다. 우리 '숨결과 숲결' 팀은 가마골공동체 김고훈 대표의 안내로 갈월천에 들어갔다. 산길에는 시와 그림이 담긴 안내판이 이어졌다. 전직 미술교사인 김 대표가 잘하고 좋아하는 일을 마을에 심어 놓은 흔적이었다.김 대표의 집은 갤러리이자 작업실이었다. 조각 작품과 포도밭, 사람들이 모일 공간이 어우러져 있었다. 마을 총무는 아흔넷 어머니를 모시기 위해 이곳에서 살고 있었다. 밤송이가 달린 과수원 한편에서 어머니가 나무를 돌보는 모습은 한 폭의 그림 같았다. 개발위원장은 목공 기술로 집과 게스트하우스를 직접 지었다. 산 아래가 훤히 내려다 보이는 마당에서 "혼자서도 지낼 수 있는 사람만 오라"는 말을 들었을 때, 속으로 '바로 나인데' 하고 웃었다.나는 세 사람에게 같은 질문을 했다. "이 마을에서 정말 이루고 싶은 것은 무엇입니까?" 하고. 누군가는 새 노인정에서 여러 프로그램을 열고 싶다고 했고, 누군가는 외롭지 않게 사람들과 어울리고 싶다고 했다. 또 다른 이는 거창한 꿈보다 눈앞의 일을 시작하는 것이 중요하다고 말했다. "그냥 하다 보면 다음에 마무리할 일이 나타난다"는 말이 오래 남았다.그들은 완벽한 계획을 기다리지 않았다. 잡초를 벨 구역을 나누고 사진과 짧은 시를 결합한 '디카시' 행사를 준비하며 마을의 내일을 만들고 있었다. 하고 싶은 일을 행동으로 옮기고 어려움 속에서도 버텨내는 사람들. 그들을 보며 중장년의 힘은 지나온 경력의 길이가 아니라 다시 시작하는 주체성에 있다는 사실을 배웠다.마지막 날 아침, 산정호수가 내려다보이는 카페에서 빵과 커피를 먹었다. 지난해 방문한 포르투갈 리스본의 오래된 빵집이 떠올랐다. 그러나 그 순간 만큼은 포천이 리스본을 이겼다. 함께 새로운 삶을 궁리하는 동료들이 곁에 있었기 때문이다.화적연에서는 한탄강을 따라 걸었다. 해설만 듣기에는 아쉬워 물가로 내려가 발을 담갔다. 발바닥에는 모래가, 발목에는 차가운 강물이 감겼다. 마지막 여름을 보내고 가을을 맞는 감각이 온몸에 전해졌다. 삶을 움직이는 것은 설명보다 체험이었다.돌아오는 버스에서 생각했다. 유럽도 가보고 국내 곳곳도 여행했지만 이번에는 달랐다. 우리는 관광객이 아니었다. 지역 사람의 삶을 듣고 그 이야기와 내 경험을 연결하며 앞으로 살아갈 방식을 찾고 있었다. 남의 이야기를 소비하는 여행이 아니라 내 삶의 다음 문장을 쓰는 여행이었다.나는 큰 전환을 꿈꾸며 캠프에 왔다. 그러나 새로운 곳으로 방향을 트는 것만이 터닝포인트는 아니었다. 한 번 돌았다가 지금 내가 서 있는 자리의 가치를 새롭게 발견하는 것도 전환이었다.캠프는 오는 18일까지 후속 워크숍을 진행한 뒤, 지역 현안 해결에 직접 뛰어드는 3박 4일 프로젝트로 이어진다. 중장년 지원 정책은 종종 '몇 개의 일자리를 만들었는가'라는 숫자에 머문다. 그러나 포천에서 확인한 답은 달랐다. 중장년에게 필요한 것은 단순 노무형 단기 일자리만이 아니라, 자신의 경험을 다시 해석하고 사회적 역할을 주체적으로 발견할 무대였다.'힐링촌'을 만들겠다는 내 꿈은 여전히 남아 있다. 다만 먼 미래만 바라보며 조급해 하지 않으려 한다. 내가 잘하는 일에 집중하고, 사람을 만나고, 작은 일부터 시작할 것이다. 사람의 변화는 자연의 변화보다 더디지만 그 변화가 지역과 맞닿을 때 만드는 울림은 결코 작지 않다. 포천에서 보낸 2박 3일은 내게 그 가능성을 보여준 인생의 '골든 티켓'이었다.