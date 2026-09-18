'긴 머리 소녀들'을 위하여

큰사진보기 ▲1987년 MBC 베스트셀러극장 <소나기> 중 한 장면 ⓒ MBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲둘다섯의 젊은 시절. <긴머리 소녀> <눈이 큰 아이> 등 수많은 히트작을 남겼다. ⓒ 지구레코드 관련사진보기

AD

"이제는 가야지 이 길은 가야지 떨리는 두 손을 뒤로 감추고

이제는 가야지 서둘러 가야지 다시는 오지는 말아야지

눈먼 아이처럼 귀 먼 아이처럼 다시 다시는 뒤돌아보지 말고

소낙비 내린 뒤에 무지개 보듯이 너와 나의 이야기는 이제는 모두 잊자."

"먼저 이 노래는 황순원 선생의 단편소설 '소나기'가 연상될 것입니다. 그렇습니다. 바로 '소나기'의 윤 초시네 증손녀를 모델로 한 것으로서 이 소설의 내용을 압축적으로 담아낸 노래입니다. 저희 둘다섯은 이 노래를 '소나기'의 소녀를 모델로 하면서 또 하나의 의미를 더 담았는데 그것은 당시 농촌의 어린 소녀들이 공단 근로자로 많이 취업을 하고 있을 때여서 이들을 위한 노래로 하자는 것이 바로 그것입니다. (중략) 그들은 시기적으로 사춘기가 대부분이었습니다. 고향 마을에서 사춘기 소년 소녀들이 꿈꾸던 아름다운 사랑들이 저마다의 가슴에 연련한 꽃으로 피고 지던 나이이기도 했습니다. (중략) 그래서 '긴 머리 소녀'는 이들을 위한 노래이기도 했습니다."

큰사진보기 ▲1960년대 봉제공장에서 일하는 여성 노동자들. 그들의 고달픈 이야기는 언제나 우리 역사의 빚으로 남는다. ⓒ 국사편찬위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경애 장편소설 <인간문제>. 이 소설에도 '긴 머리 소녀'들이 나온다. ⓒ 문학과지성사 관련사진보기

"그들은 기계에 머리카락이나 혹은 옷이 끼일까 봐 무서워서 머리에 수건을 막 쓰고 검은 통옷을 만들어서 위에서부터 아래까지 시커멓게 내려 입었다. 전에는 이런 일이 없었으나 간봄에 여공 하나가 머리카락이 와꾸에 끼어서 마침내는 기계에 말려들어 무참하게도 죽었던 것이다."

요즘 젊은 세대의 경우는 잘 모르겠지만 내 또래 세대에서 황순원의 <소나기>라면 그 어느 문학 작품보다 강렬한 인상을 남긴 작품일 것이다. 교과서에서 읽었던 문장들이 머릿속에서 알알이 포도처럼 영글어 빛나는 것은 물론, 그 소설에서 모티브를 가져온 영화며 드라마 등등이 서라운드 초고화질로 동시 재생되기 때문이다. <소나기>가 너무 유명한 나머지 정작 작가 본인은 자신의 다른 작품들이 <소나기>에 묻히는 것을 아쉬워했다는 후문이 있으나 어쩔 도리가 있겠는가.시골 개울의 징검다리에 버티고 앉아 소년을 기다리고, 말 걸어 주지 않자 '이 바보!'하면서 토라지던 소녀. '악상'(惡喪 : 이 소설에서 익혔던 한국어 단어, 즉 자식이 부모보다 앞서 죽는 일)이 나서 소녀가 죽었음을 알게 되고 '여간 잔망스럽지 않은'(역시 이 소설에서 익힌 한국어) 유언으로 소년과의 추억 간직한 옷을 입힌 채 묻어 달라고 했다는 애달픈 이야기.MBC 베스트셀러극장의 <소나기>를 보면서 억수같이 퍼붓는 빗속에 소년의 등에 업힌 소녀가 주먹을 꼬옥 쥐는 장면에 못 박혀 그날 밤 잠 못 이룬 기억을 떠올리는 사람이 수십만 명은 족히 넘으리라.<소나기>의 원제는 '소녀'였다고 한다. 그런데 이 황순원의 <소나기>를 모티브로 삼아 만든 노래가 있었다. <어느 산골 소년의 사랑 이야기>가 문득 떠오르지만 가수 예민은 자신의 유년 시절이 모티브라고 이야기하고 있으니 논외로 하자. 노래를 만든 이들이 직접 황순원의 <소나기> 모티브를 인정한 노래는 다름 아닌 <긴 머리 소녀>다. '둘다섯'의 노래. 왜 이 듀엣이 둘다섯인가 궁금한 분도 계실 텐데 이유는 간단하다. 하나는 이씨(이두진)였고 하나는 오씨(오세복)였기 때문이다.오세복과 이두진은 대학 선후배 사이로 함께 가요계에 데뷔했다. 그들이 부른 <긴 머리 소녀>는 엄청난 히트를 쳤고 젊은이들의 애창곡이자 합창곡이 됐다. 통기타를 뚱땅거리기 시작하면 가장 먼저 배우는 노래 중의 하나였고, 노래를 잘 못하는 사람도 화음을 넣어 부를 수 있을 정도로 잘 알려진 곡이었다. 오세복은 자작곡이 많았는데 <긴 머리 소녀>의 본래 가사는 지금 우리에게 알려진 것과 좀 달랐다.<소나기>의 소년이 부르기에는 너무 비장한(?) 가사다. 이 가사의 노래를 <목로 주점>의 이연실이 불렀고 지금도 그녀의 앨범 수록곡으로 남아 있다. 또 대학가에는 이 버전으로도 많이 불렸다. 혹자는 유신이라는 폭압 체제하에서 속절없이 어디론가 끌려가거나 돌아오지 못한 사람들을 소재로 만든 노래라고 주장하는데 가수 이연실 본인이 언제부턴가 세상에 나오지 않고 있는 요즘, 그 진위는 알 수 없다.<긴 머리 소녀>의 가사를 오늘날 우리가 익히 아는 그 가사로 바꿔 준 이는 코미디언 손철이었다고 한다. 그의 주장에 따르면 자신의 고향 소녀를 모델로 노래 가사를 만든 것이라고 한다. 하지만 이 노래의 주인공이라 할 둘다섯 멤버 이두진은 그 팬카페 게시판에 이렇게 썼다.노래의 탄생을 둘러싼 기억은 엇갈린다. 그러나 둘다섯의 이두진이 훗날 밝힌 사연에 따르자면 이 노래의 또 하나의 주인공은 어린 여성 노동자들이다. '빗소리 들리면 떠오르고, 우연히 만났다 말없이 가 버린, 개울 건너 작은 집의 긴 머리 소녀'는 윤 초시 댁 여식을 모티브로 만들어졌다 하더라도, 그 하얀 얼굴은 전국 팔도에서 오빠 남동생 공부시키겠다고, 입 하나 덜겠다고, 살림 밑천 노릇 톡톡히 하라는 손에 떠밀려서 각지의 공단으로 쏟아져 들어왔던 수많은 소녀의 '하얀 얼굴'들과 겹쳐지는 것이다.그 여성 노동자들의 '긴 머리'는 탐스럽지만은 않았다. 보다 여유 있는 친구들은 단발머리에 세라복을 입고 꿈 많은 여고 시절을 보내던 그 시간에 그들은 긴 머리를 묶고 수건으로 감싸고서 기계와 씨름해야 했다. "단발머리와 교복 대신 긴 머리와 재봉틀을 선택해야만 했던"(여성종합뉴스 2025.10.25.) 그들에게 '긴 머리'는 과시하기엔 너무 서글픈 존재였다. 가수 둘다섯은 여성 노동자 위문 공연에 단골로 초청되었다고 회고하고 있다.그들이 "개울 건너 작은 집에 긴 머리 소녀야. 눈 감고 두 손 모아 널 위해 기도하리라"고 감미롭게 속삭일 때, 어떻게 그 앞에 진을 치고 앉았던 작업복 차림의 긴 머리 소녀들이 눈물을 짜내지 않을 수 있었을까. 짐가방 들고 서울길 나설 때 버스 정류장 저편에서 안절부절못하며 얼굴이라도 한 번 더 보고 싶어 까치발 하던 첫사랑 소년을 떠올린 이들은 또 얼마나 많았을까. '눈먼 아이처럼, 귀 먼 아이'처럼 공장에 매달리며 각성제 먹고 철야하고, 미싱을 돌고 돌리면서 그녀들은 힘겹게 지나온 삶의 징검다리를 몇 개나 돌아보았을까.<긴 머리 소녀>가 히트를 친 뒤 여성들 사이에서는 긴 머리가 유행했다고 한다. 여성 노동자들 또한 그랬다. 그러나 그 '긴 머리'는 그들에게 심각한 위협이 될 수 있었다. 일제강점기 강경애의 소설 <인간문제>에 등장하는 이런 장면처럼 말이다.소설 속에서 긴 머리를 기계에 빼앗겼던 여공들의 공장은 해방 이후에도 사라지지 않았다. 소설의 무대가 됐던 '동양방적'은 해방 후 '동일방직'으로 이름이 바뀌어 살아남았고, 그 공장에서 수십 년 뒤 또 다른 '긴 머리 소녀'들이 한국 노동운동사의 한복판에 서게 된다.동일방직의 여성 노동자들은 1970년대 민주노조운동의 등불 같은 존재였다. 여성 노동자 수가 압도적이어도 항상 남자들이 독차지하던 어용노조 판을 바꾼 것이 동일방직 여성 노동자들이었다. 이에 불만을 품은 남성 노동자들과 회사 측은 노조 선거가 있던 날 투표하러 오는 여성 노동자들에게 똥물을 퍼붓고 뿌리는 '동일방직 똥물사건'을 일으켰다. 그 똥물을 뒤집어쓴 여성 노동자들 가운데에도 '긴 머리 소녀'들은 많았다.대학 시절 단골 술집은 항상 노래들로 넘쳐났다. 누가 누가 더 잘하나가 아니라 누가 누가 더 목청 큰가를 겨루듯 시끄러웠다. 어느 날 특이한 한 팀이 술자리 한 귀퉁이를 차지하고 노래를 불러 댔다. 행색이 대학생들과는 조금 달랐던 그들은 연대 집회에 온 노동자들이었다. 이런저런 투쟁 가요들을 부른 뒤 한 여성 노동자가 독창을 했다. 그게 <긴 머리 소녀>였다. 150cm가 갓 넘어 보이는 작은 키에 청커버 잠바에 청바지를 입었던 그녀의 노래는 훌륭했다.그런데 그때는 잘 몰랐다. 그녀가 부른 노래가 왜 그리 슬펐는지를. 소년의 시점에서 부르는 노래가 왜 소녀의 절규 같았는지를. 지금 생각하면 그녀에게서 여러 소녀의 얼굴이 보인다. 윤 초시의 손녀부터 강경애의 소설에 등장하는 기계에 말려 죽어간 긴 머리 소녀, 동일방직에서 회사 측의 사주를 받은 남성 노동자들이 끼얹은 똥물을 맞고 주먹을 쥔 채 '증거'를 위해 카메라 앞에 선 여성 노동자들, 그리고 재잘대며 버스에서 내리는 단발머리 세라복 친구들을 바라보며 공장으로 가는 버스 안에서 머리 매만지던 수많은 긴 머리 소녀들.