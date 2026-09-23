꽃에서 열매까지, 6개월 관찰한 차례상 과일 한 알의 시간

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큰사진보기 ▲밤송이세종시 장군면의 한 농장에서 밤송이가 열렸다. 잘 여문 밤 3개가 모습을 드러냈다. ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲배나무(시계방향으로) 세종시 부강면 소재 배농장에서 배가 익어가는 과정. (4월) 큰줄흰나비를 불러온 배꽃, (6월) 크기만 작을 뿐 형상을 갖춘 배, (9월) 봉지 안에서 여문 배와 봉지째 땅에 떨어진 배 ⓒ 신극채 관련사진보기

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"일이 힘든 것보다 저렇게 봉지째 떨어진 배를 보는 마음이 편치 않지요."

큰사진보기 ▲감나무(시계방향으로) 동네에서 관찰한 감의 시간. (5월) 노란색의 도톰한 감꽃, (6월) 더러 감에 매달린 감꽃, (7월) 감과 함께 커가면서 감을 보호하는 꽃받침, (9월) 새와 곤충의 맛보기가 된 먼저 익은 감 ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤나무(시계방향으로) 밤꽃이 밤송이가 되기까지. (6월) 수많은 수꽃 사이에 드물게 달린 암꽃, (7월) 말랑한 가시를 두른 애송이 밤송이, (8월) 단단해진 가시 안이 궁금해지는 밤송이, (9월) 그 궁금증에 뜻밖의 답처럼 나타난 애벌레 구멍과 똥 ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲대추나무(시계방향으로) 천둥을 품고 붉어지는 대추. (6월) 작은 대추꽃에서 꿀을 먹는 개미들, (7월) 풋대추 곁에 뒤늦게 핀 꽃, (8월) 아직 맛이 들지 않은 초록 대추, (9월) 꽃마다 열매가 잘 맺혀 예부터 다산과 무병장수의 상징이었던 붉은 대추 ⓒ 신극채 관련사진보기

"저게 저절로 붉어질 리는 없다

저 안에 태풍 몇 개

저 안에 천둥 몇 개

저 안에 벼락 몇 개"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

밤송이가 벌어졌다. 온몸에 가시를 세운 밤송이가 입을 벌리자 윤기 나는 밤알이 보였다. 여러 과일이 영글어 가는 계절이다. 추석이 가까워지자 과실나무 옆을 지날 때는 더 유심히 바라보게 된다. 배는 가지가 처질만큼 묵직해졌고 감과 대추는 초록빛에서 조금씩 붉게 물들기 시작했다. 추석 차례상에 익숙한 배와 감, 밤, 대추가 봄부터 꽃이 피고 작은 열매가 맺히고 굵어지는 과정을 지켜보았다. 그래서 익어가는 열매가 예사로 보이지 않았다.올봄에는 과실나무를 찾아다니며 관찰했다. 근교 마을에서 밤나무와 감나무, 대추나무는 어렵지 않게 만났지만 배나무는 찾기 힘들었다. 배꽃은 매화나 벚꽃처럼 이른 봄에 피는 건 아니나 비교적 일찍 피는 편이다. 벚꽃마저 지자 배꽃을 놓칠까 조급해졌다. 그러다 4월 하순, 가끔 지나쳤던 도로 옆에서 우연히 배 농장을 발견했다. 마침 꽃이 만발해 있어서 한눈에 알아볼 수 있었다. 가지마다 모여 핀 흰 꽃은 나무 위에 눈이 내린 듯했다.6월에 다시 찾았을 때는 제법 굵어 있었다. 황갈색 껍질에 작은 반점이 빼곡해 크기만 작을 뿐 익은 배처럼 보였다. 아직 봉지를 씌우기 전이었다. 봉지가 씌워지면 그 속에서 배는 병충해 피해를 줄이고 겉도 깨끗하게 유지되며 여물어갈 것이다.9월이 되어 마트에 햇배가 나왔다. 지난 12일에 배 농장을 다시 방문했다. 나무에는 종이 봉지에 싸인 배가 매달려 있었다. 바닥에도 봉지째 떨어진 배가 적지 않았다. 터지고 물러진 배에서 진한 단내가 났고 날벌레가 맴돌았다. 마침 배를 따고 있었다. 농장주에게 언제가 가장 힘들었는지 물었다.아쉬운 표정을 지으면서도 올해는 가을 날씨가 좋아 당도가 높다고 했다. 잠시 이야기를 나누는 중에도 그의 이마에 땀이 식지 않았다. 옷소매로 훔치며 배를 다시 따기 시작했다.감은 누구에게든 추억이나 이야기 하나쯤 있을 만큼 친숙한 과일이다. 어릴 적에 먹어본 감꽃은 아삭했고 떫은맛 뒤로 은근한 단맛이 돌았다. 감나무 아래 수북이 떨어진 꽃을 모아 목걸이를 만들었던 추억도 남아 있다. 다른 사람에게는 어떤 기억이 있을까. 함께 감꽃을 줍던 친구, 목걸이를 만들던 작은 손, 땡감을 먹고 찡그린 얼굴, 홍시를 입에 넣어주던 엄마가 떠오를지도 모르겠다. 기억은 다르겠지만, 그것이 무엇이든 맛보다 추억이 더 달고, 꽃보다 사람이 더 선명하게 남지 않았을까.이번에 감꽃을 관찰하면서 새로운 사실을 알게 되었다. 기억 속 감꽃은 통째로 떨어졌었다. 그런데 어떤 꽃은 감이 매실만큼 자랄 때까지 까맣게 마른 채 감 끝에 붙어 있기도 했었다. 게다가 꽃이 떨어진 뒤에도 꽃받침은 그대로 남았다. 감 뒤에 붙어 열매와 함께 커가면서 감이 익을 때까지 떨어지지 않았다. 비슷하게 토마토와 가지, 딸기에도 꽃받침이 남지만 감의 꽃받침은 유난히 크고 선명했다.밤꽃은 6월 초 더위가 시작될 무렵에 피었다. 굳이 찾아다닐 필요는 없었다. 내가 사는 세종은 오래전부터 밤농사를 많이 짓던 곳이고 산자락이 공원으로 조성되면서 밤나무가 곳곳에 남아 있다. 더욱이 밤꽃은 나무를 뒤덮을 만큼 피므로 멀리서도 보이고 특유의 냄새 때문에 보지 않고도 꽃이 핀 것을 알 수 있었다.흔히 보이는 길쭉한 밤꽃은 대부분 수꽃이다. 암꽃은 길게 늘어진 수꽃차례 아래쪽에 작게 달려 자세히 살펴야 찾을 수 있었다. 수꽃이 갈색으로 시들고 작은 밤송이가 커지기 시작하면 암꽃이 있던 자리를 알아볼 수 있었다. 처음 생긴 연둣빛 가시는 물러 야물지 못했다. 밤나무를 지나칠 때마다 가시의 감촉을 확인했다. 더위가 한창인 8월에는 가시가 제법 길고 단단해지면서 사나워졌다. 애송이가 만만하게 건드릴 수 없는 밤송이가 되었다. 그 후로 만지려면 각오가 필요했다.9월이 되었는데도 동네에서는 벌어진 밤송이를 찾기 어려웠다. 근처 밤농장을 찾았다. 익은 밤송이가 많지 않아 울타리 밖에서는 가까이 볼 수 없었다. 농장에서 일하던 외국인 근로자에게 허락을 얻어 안으로 들어가자, 벌어진 가시 사이로 탐스러운 밤알이 모습을 드러냈다.대추나무는 잎도, 꽃도 늦게 피었다. 다른 나무들이 잎을 펼친 뒤에도 잠잠했다. 죽었나 싶어 살필 무렵에 새싹을 내밀었다. 느지막이 핀 꽃도 이게 꽃인가 싶었다. 꽃이 연둣빛인 데다 작았다. 배꽃처럼 화사하지도, 밤꽃처럼 존재를 드러내지도, 감꽃처럼 추억을 남기지도 않았다. 존재감이 없다 보니 잠시 한눈을 팔면 꽃 피는 때를 놓치기 십상이었다. 이번에 보니 밤꽃이 필 무렵에 따라 피었다. 다음에는 밤꽃 향이 퍼질 때 살펴보면 되겠다.대추가 열리고 커가는 과정도 다른 과일과 별반 다르지 않았다. 꽃이 진 자리에서 생긴 조그만 풋대추는 뜨거운 햇볕을 받으며 몸을 불리다 9월이 되자 서서히 붉은빛이 번지며 익어갔다. 내 눈에는 평범한 과정이었다, 그러나 장석주 시인은 <대추 한 알>에서 대추 안에 담긴 다른 것을 보았다.시를 떠올리고 나니 대추의 붉은빛은 단순히 익었다는 표시가 아니었다. 견뎌낸 시간을 붉게 새긴 것이었다. 대추뿐 아니라 밤과 배, 감도 봄에 피운 꽃에서 출발해 하루, 한 달, 한 계절을 지나며 저마다의 빛깔로 익었다. 이들 대추, 밤, 배, 감은 '조율이시(棗栗梨柿)'라고 불리며 명절 차례상에도 오르고 오랫동안 맛으로 사랑받았다.사람들은 이들 과일에 자손의 번창이나 충효 같은 의미를 부여했고 차례상에 놓는 순서까지 예법처럼 받아들였다. 요즘은 차례상을 간소화하거나 차리지 않는 가정이 적지 않다. 이러한 의미와 예법도 전보다 희미해졌다. 그래도 추석이면 흩어졌던 가족이 모이는 풍경은 남았다. 모이면 누군가는 밤을 줍고 누군가는 배를 깎을 것이다. 대추 한 알을 먹으며 "올해는 유난히 달다"라거나 감을 한 입 베어 물며 "아직은 조금 떫다"라는 말도 오가지 않을까.봄부터 지켜본 네 가지 과일은 그렇게 가족들이 모인 자리에서 더 맛있게 익어갈 것이다.